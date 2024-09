Presidente Boric a 51 años del Golpe: “La muerte, la desaparición y el bombardeo nunca son la única alternativa”

c89b41006a

En el marco del acto de conmemoración por los 51 años del Golpe de Estado, el Presidente Gabriel Boric entregó un discurso de condena a quienes relativizan las violaciones a los derechos humanos, luego de que el jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente, evitara hacer un “mea culpa” frente a causas de dicho tenor que ya estarían “determinadas” por la justicia. En esa línea, el Mandatario sostuvo que “hoy en la mañana, confieso haberme entristecido, no sé si sorprendido, pero al menos entristecido de ver en un diario de circulación nacional una entrevista al jefe de bancada de un partido de la derecha chilena, la UDI, donde señalaba que no tenía por qué hacer ningún mea culpa como partido porque las causas estaban en proceso judicial, como si lo político no fuera importante”. “Lo preocupante es que se diga una vez más que el 11 de septiembre era inevitable y la única salida. Yo quiero decir desde acá, no a él en particular, sino a todos los chilenos y chilenas, que la muerte, la desaparición, el exterminio de compatriotas por pensar distinto, el término de la democracia y el bombardeo de su símbolo principal que es La Moneda, nunca es la única alternativa“, explicó. Derogación de la Ley de Amnistía Dentro de los anuncios, el Mandatario declaró que pondrá suma urgencia al proyecto de la expresidenta Michelle Bachelet, que se mantiene paralizado en el Congreso Nacional, que busca derogar la amnistía e indultos a criminales de lesa humanidad. “Pondremos urgencia a la tramitación del proyecto de ley que busca excluir la aplicación de amnistía, indulto y prescripción respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado o con su autorización”, afirmó Boric.

