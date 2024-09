c89b41006a

Nacional Política PS – PC homenajean a Salvador Allende y condenan defensa de Republicanos al actuar de las FFAA el 11 de septiembre Dos piezas audiovisuales fueron difundidas en las cuentas sociales del Partido Republicano "celebrando" el rol de las Fuerzas Armadas en el Golpe de Estado, señalando que "salvaron a Chile de una tiranía marxista". Bárbara Paillal Miércoles 11 de septiembre 2024 13:49 hrs. PS y PC relevan figura del expresidente Salvador Allende. Foto: ATON.

Como cada 11 de septiembre, el Partido Socialista y el Partido Comunista llegaron hasta la estatua del expresidente Salvador Allende ubicada en Plaza de la Constitución para rendirle homenaje, a 51 años del Golpe de Estado. La mesa directiva del Partido Socialista, liderada por su presidenta, Paulina Vodanovic, acudió en compañía de las juventudes socialistas, dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, además del PPD. Visiblemente emocionada, la timonel realizó un llamado a las nuevas generaciones y destacó que el expresidente Salvador Allende “llevó al socialismo al Gobierno por la vía de las urnas”: “Todos los que estamos aquí tenemos la misión de proyectar aquel gobierno popular, transformador, que puso en el centro a los niños, a las mujeres, los derechos de las personas y seguir trabajando para ello. Estamos acá para relevar el valor de la democracia, que en nuestro país nunca más haya una fractura de la envergadura como las que hubo durante la dictadura”. “La unidad del progresismo es más necesario que nunca, lo fue hace 54 años cuando llegó a la presidencia el presidente Salvador Allende, a partir del 11 de septiembre para protegernos y salir de la barbarie que duró 17 años y lo es hoy más que nunca para seguir luchando por el pueblo de Chile”, señaló. Más tarde, fue el turno del presidente comunista, Lautaro Carmona, quien apuntó a un plan “desestabilizador” por parte del “imperialismo norteamericano” al Gobierno de Allende, declarando como enemigo al pueblo chileno, dirigentes sindicales y militantes de izquierda. En esa línea, cuestionó los dichos sobre que al expresidente le habría faltado “flexibilidad”. Esos dichos “blanquean la criminalidad del fascismo, olvida que la CIA puso en práctica un plan previo a la elección que impidiera bajo cualquier condición el triunfo del gobierno popular”, sostuvo Carmona. Así, defendió que “si alguien sigue creyendo en la falta de gestiones de Salvador Allende y el gobierno popular por recuperar el proceso y proyectarlo por el concurso de la mayoría de chilenos y chilenas, el día 11 de septiembre se iba a convocar por parte del presidente Allende a un plebiscito para que fuera el pueblo, la soberanía de Chile la que definiera cómo resolver la crisis que enfrentaba en ese momento el país”. Republicanos celebran actuar de las FF.AA en el Golpe de Estado Dos piezas audiovisuales fueron difundidas, este 11 de septiembre, en las cuentas sociales del Partido Republicano “celebrando” el actuar de las Fuerzas Armadas y de Orden en el Golpe de Estado, señalando que “hace 51 años éstas salvaron a Chile de una tiranía marxista”. “Tanto hoy como hace cinco años, en pleno estallido delictual, sacrifican sus vidas para proteger a la Patria“, dice el texto. Las declaraciones generaron rápidas repercusiones en el mundo del progresismo. La timonel socialista, Paulina Vodanovic, respondió que “hay sectores que les renta políticamente decir barbaridades, por lo tanto, insisten en aquello, no sé si creer en las cosas que dicen, pero me parece que hay una transversalidad en el país en orden al respeto, la promoción de los derechos humano, a la memoria, que me parece muy relevante”.

