Derechos Humanos Nacional Política Sin minuto de silencio y con el retiro de imágenes de víctimas: la tensa conmemoración del Golpe de Estado en la Cámara Luis Gastón Lobos, Vicente Atencio y Carlos Lorca, fueron los exdiputados detenidos desaparecidos por la dictadura militar que fueron homenajeados en un pequeño acto en el Congreso Nacional, a pesar de la reticencia de parlamentarios de derecha. Joana Carvalho Miércoles 11 de septiembre 2024 16:52 hrs.

En el marco de la conmemoración por los 51 años del Golpe de Estado, la Cámara de Diputadas y Diputados realizó un homenaje a los parlamentarios detenidos desaparecidos en el contexto de la dictadura civil-militar. No obstante, el encuentro no estuvo exento de conflicto, pues desde las fuerzas políticas de derecha hicieron valer el reglamento de la Corporación y solicitaron el retiro de carteles con fotografías de víctimas del régimen de Augusto Pinochet que estaban colocados en los puestos de algunos parlamentarios. El acto conmemorativo fue encabezado por la presidenta de la mesa directiva de la Cámara Baja, Karol Cariola (PC), quien reveló la importancia de realizar este homenaje en el Congreso Nacional, dado que ese mismo espacio “fue cerrado por la dictadura civil-militar, truncando anticipadamente el mandato que el pueblo había confiado a sus representantes y silenciando su labor durante largos 17 años”. “Este homenaje lo realizamos en memoria de tres diputados que en ejercicio al momento del Golpe de Estado vivieron interrumpidos sus mandatos, fueron detenidos por agentes del Estado y hechos desaparecer. Hablamos de don Luis Gastón Lobos, Vicente Atencio y Carlos Lorca“, destacó Cariola. Para la presidenta de la mesa, “en estos tres parlamentarios se refleja el drama de todo un pueblo, ya que miles de familias chilenas sufrieron el más terrible de los odios”. “Un odio que no respetó la dignidad humana, que no midió sentimientos y que fue capaz de desaparecer, torturar, encarcelar, asesinar y expulsar a miles de compatriotas. Un odio que quebró vidas por todo el país, multiplicando dolores que perduran hasta hoy como herencia terrible de nuestra historia”, subrayó. De esa manera, la diputada Cariola invitó a sus pares a realizar “una profunda reflexión desde el momento actual en el que nos encontramos”: “Nadie merece ser hecho desaparecer, por ningún motivo ni circunstancia. Ninguna familia merece la incertidumbre de no saber qué pasó ni dónde están sus seres queridos. Nadie merece un dolor interminable o esa ausencia sin fin que hasta hoy continúa”. Minuto de silencio y carteles en la Sala Por casi una hora se extendió la discusión en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados por un homenaje que se intentó hacer a las víctimas de la dictadura civil-militar, a 51 años del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. No fue posible realizar un minuto de silencio en la Sala en memoria de los víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, debido a que la oposición no dio la unanimidad. Además, las bancadas de extrema derecha hicieron valer el reglamento de la Corporación y exigieron que los diputados del oficialismo retiraran las imágenes de sus familiares desaparecidos o asesinados durante el régimen militar que tenían en sus puestos. “Hemos aplicado hasta ahora el artículo 90, numeral 6, que ha quedado claro y le hemos solicitado a los diputados poder retirar los carteles del pupitre. Frente a la no respuesta de quienes no han querido sacar el cartel del pupitre, hemos aplicado la primera advertencia de falta al orden. Para quienes mantienen, aplicamos la segunda advertencia de falta al orden, y ya lo hicimos”, dijo Cariola ante la petición. Tras la intervención de la presidenta de la Cámara, se le dio la palabra a la diputada Lorena Pizarro (PC), quien había pedido un punto de reglamento, es decir, el permiso para pronunciarse ante la Sala con motivo de una norma. “Presidenta, quiero decir algo. Nosotras y nosotros tenemos…”, dijo Pizarro cuando fue interrumpida por Cariola, quien le pidió que señalara el artículo al que haría referencia. A lo que Pizarro contestó: “Artículo 90, el numeral que quiera”, lo que generó molestia entre parlamentarios de oposición. Por lo mismo, debido al desorden que se produjo en la Sala, la presidenta de la Cámara decidió suspender la sesión en busca de resolver la situación. Al paso de unos minutos, la instancia fue retomada y Cariola, tras conversar con la secretaría de la Cámara Baja, explicó que “el reglamento es explícito en establecer que efectivamente la falta de orden se provoca cuando lo expuesto es la colocación de carteles en los pupitres“. “Queremos solicitar, por favor, por la buena convivencia de esta Cámara de Diputadas y Diputados, que podamos resolver de la mejor manera posible y retomar nuestra sesión”, añadió Cariola, quien además reconoció que la situación era compleja, pero insistió en que los carteles fuesen retirados y le dio nuevamente la palabra a la diputada Pizarro. “Presidenta, este no es cualquier cartel, son las fotos de nuestros muertos, son las fotos de nuestros desaparecidos, asesinados de manera brutal durante la dictadura”, sostuvo. “Para cargarlos no es fácil. porque se hace más latente su ausencia. Hubiese sido importante un gesto de respeto de la bancada del frente, pero nunca lo tienen. Yo me acerqué a hablar con el diputado (Cristóbal) Urruticoechea y él sabe, no discutimos, y le dije ‘trate de que su bancada entienda lo que esto significa’”, añadió. “Solo como ejemplo, este es mi papá, lo busco desde que tenía 10 años. Ese es el padre de Candelaria (Acevedo) que se inmoló por salvar la vida de sus hijos. Carmen (Hertz) tiene la foto de su marido que enterraron en el desierto, y cada uno de estos rostros representan a alguien”, continuó. Sin embargo, Pizarro expuso que retirarían los carteles “por la falta de dignidad de aquellos que creen que un rostro les puede hacer daño o quizás les pesa en la conciencia”.

