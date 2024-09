46002a628f

Justicia Carlos Palma: “Dado mi trabajo de fiscal debo eliminar toda mensajería de mis chats” El persecutor aclaró por qué su celular habría sido “reseteado” antes de ser entregado al Ministerio Público y sostuvo que dado su trabajo como persecutor "debo adoptar como medida de seguridad el eliminar toda mensajería de mis chats y documentos". Diario UChile Viernes 13 de septiembre 2024 9:26 hrs. El fiscal sostuvo que la información en torno a su teléfono se entregó de forma "tendenciosa". Foto: Andres Pina/Aton Chile.

El fiscal Carlos Palma aclaró por qué su celular habría sido “reseteado” antes de ser entregado al Ministerio Público en el marco de las indagaciones por el ofrecimiento que le habría realizado Gonzalo Migueles, pareja de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. De acuerdo a lo informado por Ciper, el pasado 19 de agosto, la Fiscalía de Los Lagos recibió el resultado de un peritaje preliminar realizado a los celulares de Migueles y del fiscal Palma. En dicho informe se habría establecido que el celular entregado por Palma fue reseteado antes de ser entregado. Según consignó La Tercera, durante su declaración ante la Fiscalía el 30 de julio, Palma había explicado que no guardaba chats “esa época. Por razones de mi cargo tengo en mi poder información relacionada con causas de alta complejidad que me son asignadas por el art 19 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Púbico por parte del fiscal nacional”. “Todo lo cual es de una responsabilidad enorme. Es de riesgo respaldar las conversaciones con los grupos de trabajo en donde constan estrategias y líneas de acción, puesto que dicha información puede caer en manos de terceros, poniendo en riesgo el éxito de las investigaciones penales. Es mi deber dar protección y reserva de esas investigaciones”, indicó. Asimismo, en conversación con el medio citado, el fiscal recalcó que “dado mi trabajo de fiscal, debo adoptar como medida de seguridad el eliminar toda mensajería de mis chats y documentos. Lo anterior, debido a las investigaciones concretas que he llevado y las que sigo llevando a cabo, muchas de ellas de conocimiento público”. Además, el fiscal aseveró que “el extravió del equipo telefónico en manos inadecuadas puede afectar gravemente el éxito de la persecución penal que me es encomendada por ley. Por otro lado, el teléfono que me fue requerido es un teléfono que me fue asignado por el propio Ministerio Público en marzo de 2024, lo que hace evidente que jamás pudiera contener elementos asociados a hechos ocurridos en 2022″. “Lamento profundamente que la información que se ha dado en relación a la entrega de mi teléfono haya sido dada en forma tan tendenciosa, y manifiesto nuevamente mi preocupación ante la divulgación de información de una investigación reservada”, expresó.

