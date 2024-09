46002a628f

Paralímpicos Paris 2024 Wollermann, Pérez y Serrano estuvieron presentes: Presidente Boric recibe al Team Para Chile en La Moneda Tanto el Mandatario como las y los para atletas destacaron la importancia de aumentar el apoyo al deporte paralímpico. "Todo lo que nos esforzamos recién vale la pena", afirmó la medallista de bronce, Marion Serrano, tras el homenaje. Fernanda Araneda Viernes 13 de septiembre 2024 14:08 hrs. Presidente Gabriel Boric recibe al Team Para Chile en La Moneda.

Este mediodía el Presidente Gabriel Boric, en conjunto con el ministro del Deporte, Jaime Pizarro y la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, recibieron en La Moneda al Team Para Chile. En los Juegos Paralímpicos Paris 2024, que concluyeron el pasado domingo, participaron un total de 28 para atletas chilenos, constituyendo así la delegación más grande que ha representado a nuestro país en una cita de este tipo. El Team Para Chile además consiguió una de sus mejores participaciones en juegos paralímpicos, con un total de seis medallas -una de oro y cinco de bronce- y un total de 14 diplomas. Este viernes en La Moneda estuvieron presentes varias figuras del deporte nacional, entre ellas, los representantes del para powerlifting, Juan Carlos Garrido y Camila Miranda, además de las medallistas: Katherinne Wollermann, Florencia Pérez y Marion Serrano. Las y los para atletas recorrieron el palacio presidencial, saludaron desde uno de los balcones de La Moneda y luego, se dirigieron a las personas que se agruparon en la Plaza de la Constitución. El Presidente Gabriel Boric señaló estar orgulloso del trabajo realizado por el Team Para Chile y reafirmó su compromiso con que se aumente la inversión para el deporte nacional. “Más que el Gobierno, el Estado de Chile tiene el deber de invertir más en ustedes. Sabemos que llegar a dónde están no ha sido fácil. Sabemos del sacrificio de sus familias y el de ustedes mismos, de todo lo que han tenido que luchar para poder llegar aquí. Sabemos de cuántos seguramente se han quedado en el camino, porque ustedes representan una trayectoria más larga. De alguna manera, vienen con una cola de gente que los empujó, que hoy día no está en esta tarima, pero que se merece el reconocimiento igual porque sin ellos no estaríamos acá”, dijo el Mandatario. Por su parte, la medallista de bronce en el para powerlifting, Marion Serrano, agradeció el recibimiento que tuvieron los deportistas en La Moneda y relevó la importancia de este hito para inspirar a los niños y niñas. “Aquí recién es dónde nos damos cuenta de todo. De que todo lo que nos esforzamos durante cuatro años, durante mucho más tiempo, recién vale la pena y podemos ser visibles. Esto es una luz de esperanza para todos los niños que están en la casa y piensan que no son capaces de poder hacer algo”, afirmó. En una línea similar, la medallista de oro en el para canotaje, Katherinne Wollermann, remarcó la importancia de seguir potenciando tanto el deporte olímpico como el paralímpico. “Viví rabia, pena, frustración, pero creo que siempre frente a la dificultad está la habilidad y frente a la habilidad la oportunidad. Esa oportunidad es la que nos dio todo Chile, de poder representarlos afuera, de poder dar lo mejor de nosotros y de poder hacer que este país que crezca no solo en el deporte olímpico, sino que en el paralímpico. Somos una sociedad en la que nadie está lejos de poder adquirir una discapacidad y el deporte es un mecanismo de inclusión real”, destacó.

