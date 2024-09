c3ee50a008

d9ebf68d21

Política “Cuesta creer que esto no sea pituto”: Oposición critica nombramiento de Diego Vela en la OCDE Parlamentarios de Chile Vamos y Republicanos se refirieron a la designación y sostuvieron que se trata de "otro nombramiento más donde el Presidente de la República pone a sus amigos". Diario UChile Sábado 14 de septiembre 2024 9:07 hrs. Santiago, 29 de junio 20024 En su ultimo encuentro de carácter nacional, Convergencia Social conmemora cinco años de historia y cierra su etapa como colectividad, dando paso a la conformación del partido Frente Amplio. Edwin Navarro/Aton Chile

Compartir en

Parlamentarios de oposición criticaron la designación del expresidente de Revolución Democrática, Diego Vela, como representante chileno ante la OCDE, con sede en París, Francia. En conversación con EmolTV, Diego Schalper (RN) manifestó que “un Gobierno que ha hecho gárgaras de no más pituto y meritocracia, me parece que no tiene ningún argumento para cambiar a una persona extremadamente competente por alguien que, yo puedo tener una valoración positiva de él en lo político, pero no veo por qué tendría mejores credenciales que esa funcionaria para desempeñarse en la misión internacional ante la OCDE”. “Yo me acuerdo la imagen en la franja del Presidente Boric en ese minuto candidato y atrás la palabra no más pituto. Y a mí la verdad es que cuesta creer que esto no sea pituto”, indicó. Desde el Partido Republicano, el diputado Stephan Schubert sostuvo que se trata de “otro nombramiento más donde el Presidente de la República pone a sus amigos, en esta ocasión nuestro representante ante la OCDE pone a uno de sus amigos, cercano también al exministro Jackson”. “Es lamentable que el Presidente llega al poder precisamente señalando que va a poner término con los amiguismos, con los familiares que son puestos en cargo por nepotismo, etcétera, y entonces de ser el paladín del nepotismo pasa a ser el niño símbolo del nepotismo”, expresó. De acuerdo al medio citado, Schubert informó que han oficiado “para entender y solicitar las condiciones y cualidades que tiene el señor que ha sido nombrado por el Presidente de la República para ese alto cargo”. Asimismo, la diputada Catalina del Real señaló que “nuevamente el Presidente Boric gobierna para sus amigos y con los impuestos de todos los chilenos. Cambiar de país a una funcionaria de la OCDE, sin ninguna razón y solo para hacerle un cupo a Diego Vela, su amigo y ex Presidente de RD, es nuevamente usar la política exterior como una caja pagadora de favores”.

Parlamentarios de oposición criticaron la designación del expresidente de Revolución Democrática, Diego Vela, como representante chileno ante la OCDE, con sede en París, Francia. En conversación con EmolTV, Diego Schalper (RN) manifestó que “un Gobierno que ha hecho gárgaras de no más pituto y meritocracia, me parece que no tiene ningún argumento para cambiar a una persona extremadamente competente por alguien que, yo puedo tener una valoración positiva de él en lo político, pero no veo por qué tendría mejores credenciales que esa funcionaria para desempeñarse en la misión internacional ante la OCDE”. “Yo me acuerdo la imagen en la franja del Presidente Boric en ese minuto candidato y atrás la palabra no más pituto. Y a mí la verdad es que cuesta creer que esto no sea pituto”, indicó. Desde el Partido Republicano, el diputado Stephan Schubert sostuvo que se trata de “otro nombramiento más donde el Presidente de la República pone a sus amigos, en esta ocasión nuestro representante ante la OCDE pone a uno de sus amigos, cercano también al exministro Jackson”. “Es lamentable que el Presidente llega al poder precisamente señalando que va a poner término con los amiguismos, con los familiares que son puestos en cargo por nepotismo, etcétera, y entonces de ser el paladín del nepotismo pasa a ser el niño símbolo del nepotismo”, expresó. De acuerdo al medio citado, Schubert informó que han oficiado “para entender y solicitar las condiciones y cualidades que tiene el señor que ha sido nombrado por el Presidente de la República para ese alto cargo”. Asimismo, la diputada Catalina del Real señaló que “nuevamente el Presidente Boric gobierna para sus amigos y con los impuestos de todos los chilenos. Cambiar de país a una funcionaria de la OCDE, sin ninguna razón y solo para hacerle un cupo a Diego Vela, su amigo y ex Presidente de RD, es nuevamente usar la política exterior como una caja pagadora de favores”.