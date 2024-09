c3ee50a008

Nacional Esteban Valenzuela y el costo en alimentos para estas Fiestas Patrias: “Hay muchos productos que están con precios accesibles” El ministro de Agricultura conversó con Radio y Diario Universidad de Chile sobre el costo de diversos productos para las celebraciones del 18 de septiembre, destacando algunos con bajas de precio. Revisa aquí sus recomendaciones. Diario UChile Sábado 14 de septiembre 2024 9:30 hrs. Ferias libres, ATON

Comenzó la recta final para la llegada de unas nuevas fiestas patrias, celebración que este 2024 podría extenderse hasta por 10 días y que, como todos los años, representa una oportunidad de reunión para familia y amigos. Es en ese contexto que el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, conversó con Radio y Diario Universidad de Chile en torno al estado de los precios de varios alimentos típicos del menú dieciochero, enfatizando especialmente en las verduras y carnes. Valores que, al menos en el caso de este último, no han sufrido alzas considerables. “No han subido los precios y tampoco sucedió el año pasado“, expresó el secretario de Estado durante la primera edición de Radioanálisis. “Felizmente, en torno a la carne tenemos una industria muy plural con mataderos y faenadores en todas las regiones. Por lo tanto, no se produce ningún tipo de colusión ni de monopolio y hay bastante oferta. Además, las cadenas de supermercado importan de Brasil, Argentina, Paraguay y Estados Unidos, y eso genera un mercado transparente”, explicó Valenzuela. Sin embargo, extendió la invitación a preferir los productos de origen nacional. “El llamado es que vayan a las carnicerías, porque muchas están produciendo sus propias prietas, arrollados de huaso, longanizas… Y es muy importante preferir nuestras carnes“, compartió. En cuanto a los cortes que sí sufrieron una leve alza, el ministro mencionó el trutro entero y la pechuga de pollo, cuyo precio estaría superando los $3 mil pesos. Aun así, destacó que, según datos de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), habría una baja en otras carnes como la punta picana y el huachalomo. “También hemos podido corroborar que en las carnicerías están un poco más baratos los cortes más caros. Los lomos, según datos de ODEPA, están a precios más accesibles”, sumó Valenzuela, recomendando que “aquí, lo que conviene para que dure, es que sea todo mixto. Mezclarlo con verduras, papas y tomates en la parrilla, también con zapallo italiano. Que es más sano y que permitirá que la gente no termine las fiestas con 10 kilos de más”. Esto último, ya que dichos vegetales también sufrieron una baja reciente. “La buena noticia, por el trabajo con el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y el programa de cultivos anuales, es que logramos que la papa esté a mitad de precio comparado con el 18 anterior. Para qué decir el tomate, que en la feria de Conchalí está a mil pesos el kilo, y eso es porque hemos invertido más de 3 mil millones de pesos en riego tecnificado a través de la Comisión Nacional de Riego del Presidente Gabriel Boric, no solo en Azapa, sino también en Lluta”. Punto donde igualmente destaca el rol del trabajo femenino: “Mucho del trabajo lo han hecho mujeres. Llevamos más de mil invernaderos en la Comisión Nacional de Riego en nuestro gobierno, en programas con mujeres, cooperativas, hortícolas. Y eso ha permitido que la lechuga, que tuvo un alza de precio importante entre mayo y julio por la helada y las lluvias, ahora se puedan encontrar a mil pesos, 800 pesos en los distintos canales”. Cabe destacar que, además de las recomendaciones en torno a los valores de los alimentos, Valenzuela se sumó a las palabras del Presidente Boric en torno al consumo responsable de licores: “Que ninguna persona maneje con influencia del alcohol. Y por favor, detengan y paren al que quiera manejar curado. Es muy importante porque el país lo sacamos adelante con responsabilidad, entre todas y todos. En esto tiene que haber cohesión, seriedad y preocupación por el otro. Así que a pasarlo bien, pero con cuidado“. La salida de Christian Little Durante este jueves 12 de septiembre, se dio a conocer la renuncia de Christian Little al cargo de director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Esto, en el marco de diversos cuestionamientos a su gestión durante los incendios que azotaron gravemente a la V Región. Al ser consultado al respecto, Valenzuela mantuvo su postura en torno al rol de Little en la CONAF. “Hizo una muy buena gestión. Hay que recordar el contexto en que asume, con una resistencia de una parte de los sindicatos por una década a la transformación de la CONAF en dos instituciones”. A su juicio, durante sus dos años en el cargo logró “ir ordenando, limpiando la casa, y preocupándose de trabajar correctamente. Y bueno, había cansancio. Cuando vuelvo de los viajes a Asia, Christian me expresa su cansancio con todas las descalificaciones por parte de los sindicatos y también con el contexto de la comisión investigadora de los incendios forestales”.

