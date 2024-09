dbf691e3de

Nacional Política “Señal tardía”: Las adversas condiciones para el “nuevo impulso legislativo” del Gobierno En la derecha se acusa que el Ejecutivo intenta "afirmar a su electorado", pero que hay conciencia de que no se podrá avanzar. Pamela Poo, politóloga, señaló que Presupuesto y el reajuste del sector público dejan poco espacio para más proyectos. Bárbara Paillal Domingo 15 de septiembre 2024 9:09 hrs. Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas. Foto: ATON.

Son varios los proyectos en que el Ejecutivo buscará avanzar previo a que comiencen las campañas presidenciales. A la reforma de pensiones, los proyectos de pacto fiscal y el fast track en seguridad, que ya son parte de la agenda legislativa, se suman el que busca terminar con el Crédito con Aval del Estado (CAE) y la Ley de Eutanasia, iniciativas parte del “nuevo impulso legislativo” que anunció el Presidente Gabriel Boric en el Consejo de Gabinete de este septiembre. En el intertanto, las carteras preparan además las iniciativas de reforma a la salud, la que se hace cargo de la deuda histórica y la de aborto legal a fin de año. Sin embargo, su avance se vislumbra cuesta arriba tanto por los tiempos de tramitación como por la negativa que, desde ya, realiza la oposición, donde se cuestiona un mal enfoque en las prioridades del Ejecutivo. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Luis Sánchez, indicó que “veo muy preocupante que el Gobierno esté cayendo en la priorización de proyectos ideológicos, que no están en el foco de la gente, cuando los chilenos están demandando que hayan medidas reales de lucha contra la delincuencia”. “Hay una alta posibilidad de que el Presidente esté decidiendo estas cosas para tratar de afirmar a su electorado de cara a las elecciones municipales y regionales, pero creo que es poco responsable, poco serio frente a la crisis que estamos viendo hoy día, y es de nuevo volver al nicho duro del Gobierno y no entender que la responsabilidad de ellos es con todo el país”, afirmó. Por su parte, el jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente, señaló que “el Gobierno está pasando de tener una agenda legislativa totalmente en blanco a una con cero sentido de la urgencia, de la realidad y cero sentido de las prioridades que hoy tienen los chilenos”. “Quiere tener una agenda legislativa solo con meros afanes electorales y una estrategia yo lo llamaría un poco perversa. Por ejemplo, la promesa de campaña fue condonar el 100% del CAE, hoy el Gobierno está enviando un proyecto en el Congreso que no va a hacer eso, no termina ni condona el CAE. Lo que quiere el Gobierno es decir ‘bueno, cumplí con mi promesa de campaña’, pero sabe que el proyecto va a demorar su tramitación y le va a dejar el problema del CAE al próximo gobierno“, afirmó. En respuesta, Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, recalcó que cada uno de los proyectos tiene su propio espacio de discusión, dependiendo de las comisiones que integra, “por lo tanto, nosotros creemos que si hay voluntad política se puede avanzar y que no se puede acusar de que acá hay intenciones de solo hacer un saludo a la bandera cuando se han hecho propuestas responsables que han sido discutidas con mucha anterioridad”. “En el caso del CAE es un proyecto que se viene hablando desde el presupuesto anterior, que se quiere presentar una propuesta que va a ser seria y responsable, y que pretende modernizar un sistema que está con grandes problemas en su estructura. Creo que pudiese ser de fácil despacho si hay las voluntades políticas y eso no depende del Gobierno, depende de la posición”, señaló. Consultada al respecto esta semana, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, defendió que proyectos como el CAE y Eutanasia se hacen cargo de problemas “graves” para miles de familias y que son insostenibles además para el Estado. “A lo mejor no es dentro del estado de los proyectos que uno dice son los más urgentes a sacar, pero es un tema prioritario también”, dijo. “Son personas que están sufriendo en estos momentos y no podemos desconocer esa realidad, nuestra agenda de seguridad es muy grande y robusta. Hemos sacado una cantidad de proyectos de manera histórica en el Parlamento, todos los días trabajamos en seguridad, pero eso no significa desconocer que hay otros problemas que inquietan a nuestra población. Saber escuchar y saber atender a esos problemas es parte de nuestra tarea y no solo como gobierno, sino que también esperamos del Parlamento. Siempre podemos todos caminar y mascar chicle al mismo tiempo“, declaró. Pamela Poo: “La señal es un poco tardía” Para la integrante de la Red de Politólogas, Pamela Poo, existe una agenda “valórica” que el propio Gobierno sabe que no va a poder hacer avanzar durante lo que resta de administración por la composición de ambas cámaras en el Congreso y que, de acuerdo a las intenciones de la oposición, la reforma de pensiones se podría instalar como uno de los únicos proyectos despachados. Sin embargo, Poo señaló que esto no es ningún triunfo. “Creo que solamente se les está hablando a un público que en algún momento te apoyó y estás tratando de mostrarte consecuente, pero ya estamos terminando prácticamente el año legislativo, además de esto viene Presupuesto y viene Reajuste (al sector público). Entonces yo creo que ya la señal es un poco tardía dado que ya el próximo las campañas presidenciales van a partir a mitad de año, y ahí ya se acabó el gobierno, y lo legislativo prácticamente se va a mover, pero va a ir a una velocidad que no es como cuando tú partes los dos primeros años”, dijo. “Yo creo que esa oportunidad se perdió. Creo que hubo malas lecturas con respecto al proceso constituyente. En el fondo se perdió un año esperando que supuestamente algo se aprobara o se rechazara y creo que uno en términos legislativos podía caminar y masticar chicle. No tenía nada que ver que en términos legislativos se estuviesen tramitando proyectos, que si la Constitución se hubiese aprobado, tú después podrías haberlos adecuado o parado o retirado, siempre están esas opciones”, sostuvo.

