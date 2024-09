Cifra de 23 fallecidos previo a Fiestas Patrias alerta a autoridades: Presidente Boric reitera llamado a la “responsabilidad”

d79f87244e

Un saldo de 23 fallecidos dejó este último fin de semana previo a Fiestas Patrias. La cifra levantó alertas en las autoridades del Gobierno encargadas de la seguridad, quienes apuntaron a fortalecer el mensaje de “autocuidado“, y las labores de fiscalización y orden público de cara a esta festividades XL, considerando que en su mayoría estos “siniestros” responden a causales como un alto consumo de alcohol, exceso de velocidad y peatones imprudentes. En el marco de su participación en “Fondahuel“, una iniciativa municipal que invita a celebrar en un ambiente familiar libre de humo y alcohol, el Presidente Gabriel Boric reafirmó el llamado a celebrar con responsabilidad. “Vamos a hacer majaderos en insistir en que asistan sólo a eventos que están autorizados con las medidas de seguridad y sanitarias apropiadas, a no manejar si han consumido alcohol. Es demasiado importante, la vida de ustedes y la de personas que no conocen están en juego en una decisión tan sencilla como en usar las sillas y alzadores para trasladar a los niños y niñas. Y por favor, por favor, no tomar la, no tengo otra palabra que no sea pelotuda de decisión, de mirar el celular mientras uno está manejando”, señaló. En esa línea, sostuvo que: “En esto hay que ser duros, hay que ser claros, porque insisto, la vida de ustedes o de alguien que no conocen está en juego. Y la verdad es que desde el viernes hasta la fecha, como sociedad, no hemos estado bien en esta materia. Tenemos 23 personas fallecidas desde el viernes hasta hoy en accidentes de tránsito”. Para evitar que la cifra de homicidios continúe en aumento, el Presidente Gabriel Boric destacó que habrán distintos servicios y funcionarios públicos desplegados por todo el territorio nacional. En detalle, se trata de más de 10 mil 500 funcionarios de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI) que realizarán controles en puntos “estratégicos” de las ciudades como carreteras (1.500), fiestas costumbristas, pero con especial foco en fondas como La Pampilla. De hecho, en el marco del Plan 18 Seguro y previo al evento de la Región de Coquimbo, que contempla a lo menos 100 mil personas, asistió el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para inaugurar la 7ma Comisaría Temporal, que funcionará entre este lunes 16 y el domingo 22 de septiembre. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, detalló que “en esta comisaría van a haber 190 efectivos de Carabineros de Chile. Van a estar acompañados de 34 medios logísticos, además se ha traído tecnología, un camión con conexión satelital para facilitar la labor de Carabineros que además va a ser complementada con la labor de la PDI, el esfuerzo que hace el municipio a través de los guardias municipales y las empresas de seguridad”. Este despliegue, cuenta además con un “punto morado” que busca informar y orientar sobre los canales de denuncia de violencia de género. Además, de una oficina de guardia para niños, niñas y adolescentes. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, relevó que durante Fiestas Patrias suben las llamadas de emergencia, y recordó que los números de emergencia son el 133 y el Fono Familia 149. “Esa llamada puede salvar una vida, puede salvar a un niño o niña de verse expuesto a una situación que no va a olvidar nunca y salvar a una mujer de poder enfrentar un posible femicidio”, dijo Orellana. Este tipo de comisarías (13 en todo el país) también cumplirá funciones en el Parque O’Higgins con presencia de más de 240 funcionarios de Carabineros. La ministra del Interior, Carolina Tohá, destacó la presencia del Estado en el marco de las festividades: “Antes de estos servicios extraordinarios de seguridad, teníamos totalmente normalizado que en las Fiestas Patrias cundían las personas ebrias en las calles, los atropellamientos, había en fondas como ésta personas que se emborrachaban y al día siguiente estaban ahí de nuevo y retomaban el consumo de alcohol. Con el tiempo hemos decidido como sociedad que no es broma”. Cabe destacar que distintas carteras reforzarán sus competencias: el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones tendrá fiscalizaciones en los puntos más altos de siniestralidad, según la información de años anteriores, el Ministerio de Salud -a través de las Seremis de Salud- realizarán visitas de fiscalización sanitaria a los lugares que contemplen la venta de alimentos. Y, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) tendrá despliegues en los que se aplicarán alcotest y narco test con una planificación de 114 operativos a conductores que no se limitarán a la noche. En la proyección, las autoridades cifran en más de un millón cien mil los vehículos que saldrán de la Región Metropolitana durante el fin de semana XL. Desde el pasado viernes, ya han salido 272 mil (20% de ellos a través de la ruta 5 norte).

