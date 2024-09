d79f87244e

Educación Mario Aguilar sobre deuda histórica: “Es un tema de justicia minina porque es evidente que hubo un daño” El presidente del Colegio de Profesores y Profesoras se refirió al perjuicio económico que ha afectado a los docentes por más de 43 años. Además, abordó la situación de la convivencia escolar en las escuelas. Diario UChile Lunes 16 de septiembre 2024 14:51 hrs. Presidente del Colegio de Profesores y Profesoras, Mario Aguilar. Foto: Aton.

Hace 43 años la dictadura civil-militar decidió traspasar la administración de los establecimientos educacionales desde el Estado a las municipalidades, medida que impidió que las profesoras y profesores recibieran el reajuste salarial en 1981, contemplado en el Decreto Ley N° 3.551 (Artículo 40), lo que ha implicado un perjuicio económico que arrastran hasta la actualidad. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, señaló que para el gremio esta “es una deuda que la sociedad tiene con el profesorado y con las 58 mil 200 docentes que quedan vivas y vivos, de un número inicial de 74 mil aproximadamente (…). Sé que ni la consecuencia ni la coherencia es una característica de la clase política, pero los sectores parlamentarios de la derecha siempre han votado a favor de los proyectos de acuerdo que han habido en el Congreso”. “Tiendo a pensar que un proyecto como la deuda histórica, una iniciativa que entregara una reparación, tendría que ser transversal. Yo espero que haya un mínimo de humanidad en los parlamentarios y viendo a nuestras colegas en la situación en la que están, siendo la mayoría mujeres de la tercera edad pobres, que tienen pensiones de entre 200 y 400 mil pesos”, agregó. En ese sentido, el líder gremial apuntó que este “es un tema de justicia mínima, o sea, es tan elemental, es tan evidente que hubo un daño, que yo espero, a lo mejor soy ingenuo, que no vaya a convertirse en una jugarreta política en un eventual teórico, porque hasta ahora no podemos asegurar que el Gobierno va cumplir su compromiso, pero estamos con la expectativa, hay un anuncio de que en septiembre podría estarse anunciando, conociéndose cuál es el proyecto y antes de fin de año entraría al Congreso”. “La discusión suele centrarse en lo económico, cuánto cuesta. En lo judicial, si acaso está prescrita la deuda. Suelen darse argumentos legales o económicos y efectivamente este es un tema humano y social. O sea, creo que ya nadie lo discute, incluso el Gobierno de Piñera que inicialmente negó la existencia de la deuda histórica, finalmente tuvo que asumir que es una cuestión que existe y que tiene un origen real, en una injusticia que en los 80′, cuando se traspaso a los docentes desde el sistema estatal hacia los municipios se les dejo arbitrariamente de pagar la asignación que les correspondía”, añadió. Por otro lado, sobre los problemas de convivencia escolar, el presidente del Colegio de Profesores y Profesoras aseveró que: “La relación en general de la clase política y de la institucionalidad ha sido lenta frente a lo que ha estado pasando. Probablemente, sea lo mismo con el tema seguridad, que les preocupa tanto. Lo mismo pasa con el tema en la escuela, ya cuando hay colegas que se suicidan, agresiones gravísimas, asesinatos de estudiantes, creo que es imposible no reaccionar y esa respuesta de alguna manera ha existido, pero como es tardía y es lenta, el problema está instalado y por lo tanto es mucho más complejo de solucionarse, pero no por eso no se puede aceptar que no se aborde”. “Hay un proyecto de ley que entró al Congreso, se trabajó con nosotros, lo reconocemos y valoramos, pero ese proyecto de ley también encontró resistencia, porque la derecha voto primeramente en contra de la idea de legislar, producto de eso nosotros convocamos a una paralización y hoy parece que la derecha se ha ido allanando, porque en la comisión al menos ya se empezaron a votar las indicaciones y empezó a mostrar una actitud distinta”, aseguró. Revisa le entrevista completa acá

