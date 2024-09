d79f87244e

73fc1b6c23

Género Nacional Ministra Orellana y aborto en tres causales: “Han existido amenazas de retroceso, pero la mayoría de la sociedad las rechazó” La titular de la Mujer abordó los obstáculos de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo a siete año de su implementación. Por otro lado, entregó recomendaciones para combatir la violencia de género durante las Fiestas Patrias. Diario UChile Lunes 16 de septiembre 2024 12:09 hrs.

Compartir en

Tal como indican los datos citados por el medio Biobío Chile, las cifras de denuncias sobre violencia de género suelen aumentar durante el mes de septiembre. Así fue durante el 2021, año en que, según los datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, se registraron 881 denuncias regionales. Ese es el escenario que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género ha atendido durante los últimos tres años con una serie de campañas y despliegues territoriales que, esta vez, distribuirán los denominados “puntos morados” en diversas zonas del país con motivo de la celebración de Fiestas Patrias. “Se trata de una iniciativa que tiene que ver, principalmente, con entregar información a la ciudadanía respecto de cuál es la ley vigente en cuanto a violencia de género“, señaló la ministra Antonia Orellana en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile. “Dar a conocer quiénes pueden denunciar, que ante un caso de riesgo es cualquiera, llamando al 133 o al 149. Luego, si se inicia un proceso judicial o no, eso va a ser voluntad de la víctima. Pero ante una emergencia, el llamado que hacemos es a contactarse por el sistema de emergencias, porque cualquier tercero puede hacerlo”, agregó. A esto, se suma la explicación de “cuáles son los medios para poder acceder a los dispositivos del Servicio Nacional de la Mujer que, como siempre, van a estar disponibles durante este 18, al igual que todo el año”. En concreto, Orellana compartió que serán “50 puntos a lo largo del país, en distintos días y distintas zonas, en diversos puntos de alta aglomeración“. Una iniciativa que, además, ya ha sido implementada en otros contextos similares como la fiesta de La Tirana, el carnaval de Arica y el festival Rock en Concepción. “Han resultado de gran interés. Las personas consultan bastante y aprovechan de actualizarse, porque gracias a muchos años de trabajo, hoy la mayoría de las mujeres en Chile saben que pueden denunciar. Quizás no sabrán el número de la ley, pero saben que pueden hacerlo”, valoró la secretaria de Estado. En esa misma línea, precisó que “lo que buscamos es que sepan cuáles son los canales y que los mantengan actualizados. Porque tal como ha señalado el Gobierno, estamos buscando tener un dieciocho seguro, pero en todos los ámbitos. Dentro de la casa también. Lamentablemente, el consumo de alcohol, si bien no es el motivo de la violencia de género, sí puede ser un elemento que agudice, que haga que se vuelva más fuerte. Y hace que aumenten las llamadas de emergencia”. Por lo mismo, Orellana es enfática en reiterar que el llamado a la ciudadanía es a “prevenir la violencia sexual y saber que no es no, aun habiendo consumo de alcohol de por medio. El consentimiento es lo único que habilita el poder entablar una relación y que si hay, por ejemplo, pérdida de conciencia por consumo de alcohol, no existe consentimiento. Y así lo ha establecido también la Corte Suprema”. Sin embargo, también hizo hincapié en la importancia de cuidar a las infancias: “La mayoría de las situaciones de abuso sexual infantil se cometen o se perpetran en situaciones familiares. De hecho, por lejos, los perpetradores son en su mayoría familiares o amigos de la familia. Por lo tanto, el último llamado es a cuidar a la niñez, estar atentos a ella, no exponerlos a situaciones de consumo de alcohol por parte de adultos, y a no dejarlos solos. Porque, como decía, las cifras son bien elocuentes respecto a dónde se perpetran estos actos. Y este tipo de reuniones, donde se ve a personas que no se ven siempre, pueden ser la ocasión”. A siete años de la Ley IVE: el balance de las tres causales Hace algunos días, se dio a conocer la síntesis en torno a los primeros siete años de vigencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que permite el aborto en tres causales: la inviabilidad del feto, el riesgo de la madre y la violación. De acuerdo con datos del Departamento de Estadísticas de Información de Salud, desde enero 2019 (cuando se implementó el sistema informático) a junio de este año han llegado a los centros de salud 5 mil 370 mujeres y niñas que han tenido derecho a acogerse a una de las tres causales. “A nivel general, lo que podemos decir es que de esa cifra total, que ha logrado constituir una causal en los centros de salud, un 91,7% decide proceder con la interrupción del embarazo. Un grupo menor decide no hacerlo, y en eso ponemos el foco. En que la ley otorga la posibilidad de decidir en tres situaciones muy extremas. Y también hemos informado que desde enero del 2023, cuando lanzamos el manual de fiscalización de la ley IVE, ya hemos realizado 99 fiscalizaciones“, desglosó la ministra. De estas, Orellana agregó que “algunas han derivado en observaciones de mejora por parte de la autoridad sanitaria a los centros asistenciales y, en otras, ha derivado en multas por situaciones que se alejan de la dignidad que tienen que recibir las pacientes en cualquier procedimiento médico. Pero en especial, en algunos tan sensibles como lo son los de riesgo gineco-obstétrico. Porque, evidentemente, no es lo mismo que cualquier otra consulta. Se está mucho más expuesta y en una situación de vulnerabilidad”. “Y en tercer lugar, a propósito de que desde noviembre del año 2022 ingresamos la garantía explícita de salud ante las agresiones sexuales, que está disponible en toda la red asistencial y que consiste en una primera atención de urgencia de salud física tanto como mental. A partir de ahí se han detectado más casos de embarazos por violación. Por lo tanto, se ha duplicado la constitución de las causales, que no es lo mismo a que esté ocurriendo más”, sumó Orellana. Sobre la objeción de conciencia, la ministra compartió que su implementación ha llevado a que existan cerca de cinco hospitales públicos que son 100% objetores de conciencia. “El derecho a la objeción de conciencia está fundado en el derecho a la libertad de conciencia, de la libertad religiosa y, por lo tanto, también está amparado por nuestra Constitución. Lo que se busca con el reglamento es que esto no vaya en desmedro de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas en tres causales extremas”, explicó la secretaria de Estado. “Es decir, que exista derecho a la objeción de conciencia, pero que eso no signifique ni costos extras para las usuarias del sistema de salud en términos de traslado o de pagar nuevas atenciones, ni tampoco tratos denigrantes o derivaciones que frustren la atención en alguna de las tres causales”, añadió. Caminar hacia la despenalización Ante ese escenario, la ministra Orellana igualmente se refirió a la importancia de que logros como este no sean revocados. “Los avances siempre pueden ser objetos de un retroceso. Ahora bien, a siete años de la aprobación de la ley de tres causales, efectivamente hubo intentos, y seguro los seguirá habiendo. Y los hubo no solamente en el segundo proceso constituyente, sino en el mismo Congreso, donde se han presentado alrededor de tres proyectos que, de alguna u otra forma, buscan limitar las tres causales”. “Y por supuesto también el anteproyecto de Constitución del segundo proceso, pero creo que es importante señalar que este proyecto fue contundentemente rechazado por una mayoría social muy amplia, donde las mujeres votaron muy ampliamente en contra de retroceder en las tres causales. Entonces, ha habido amenazas de retroceso, pero no ha sido por la discusión solamente del Ministerio de la Mujer o por acción del Gobierno. La mayoría de la sociedad rechazó esos retrocesos“, reflexionó Orellana. “Por lo tanto, tal como señaló el Presidente de la República, en diciembre vamos a presentar un proyecto de aborto legal sin causales. Estamos observando varios modelos internacionales. Tal como lo hemos dicho, porque ya empezaron las fake news, no hay ningún país del mundo donde esto esté legalizado y no tenga cierto plazo de semanas para el procedimiento legal. Para eso, estamos estableciendo un diálogo pre legislativo con organizaciones. El siguiente paso es conversar con las legisladoras y legisladores, por supuesto asumiendo que esto es un tema en el cual se desatan pasiones a favor y también en contra. Por eso, lo que hemos señalado es que se debata“, concluyó.

Tal como indican los datos citados por el medio Biobío Chile, las cifras de denuncias sobre violencia de género suelen aumentar durante el mes de septiembre. Así fue durante el 2021, año en que, según los datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, se registraron 881 denuncias regionales. Ese es el escenario que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género ha atendido durante los últimos tres años con una serie de campañas y despliegues territoriales que, esta vez, distribuirán los denominados “puntos morados” en diversas zonas del país con motivo de la celebración de Fiestas Patrias. “Se trata de una iniciativa que tiene que ver, principalmente, con entregar información a la ciudadanía respecto de cuál es la ley vigente en cuanto a violencia de género“, señaló la ministra Antonia Orellana en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile. “Dar a conocer quiénes pueden denunciar, que ante un caso de riesgo es cualquiera, llamando al 133 o al 149. Luego, si se inicia un proceso judicial o no, eso va a ser voluntad de la víctima. Pero ante una emergencia, el llamado que hacemos es a contactarse por el sistema de emergencias, porque cualquier tercero puede hacerlo”, agregó. A esto, se suma la explicación de “cuáles son los medios para poder acceder a los dispositivos del Servicio Nacional de la Mujer que, como siempre, van a estar disponibles durante este 18, al igual que todo el año”. En concreto, Orellana compartió que serán “50 puntos a lo largo del país, en distintos días y distintas zonas, en diversos puntos de alta aglomeración“. Una iniciativa que, además, ya ha sido implementada en otros contextos similares como la fiesta de La Tirana, el carnaval de Arica y el festival Rock en Concepción. “Han resultado de gran interés. Las personas consultan bastante y aprovechan de actualizarse, porque gracias a muchos años de trabajo, hoy la mayoría de las mujeres en Chile saben que pueden denunciar. Quizás no sabrán el número de la ley, pero saben que pueden hacerlo”, valoró la secretaria de Estado. En esa misma línea, precisó que “lo que buscamos es que sepan cuáles son los canales y que los mantengan actualizados. Porque tal como ha señalado el Gobierno, estamos buscando tener un dieciocho seguro, pero en todos los ámbitos. Dentro de la casa también. Lamentablemente, el consumo de alcohol, si bien no es el motivo de la violencia de género, sí puede ser un elemento que agudice, que haga que se vuelva más fuerte. Y hace que aumenten las llamadas de emergencia”. Por lo mismo, Orellana es enfática en reiterar que el llamado a la ciudadanía es a “prevenir la violencia sexual y saber que no es no, aun habiendo consumo de alcohol de por medio. El consentimiento es lo único que habilita el poder entablar una relación y que si hay, por ejemplo, pérdida de conciencia por consumo de alcohol, no existe consentimiento. Y así lo ha establecido también la Corte Suprema”. Sin embargo, también hizo hincapié en la importancia de cuidar a las infancias: “La mayoría de las situaciones de abuso sexual infantil se cometen o se perpetran en situaciones familiares. De hecho, por lejos, los perpetradores son en su mayoría familiares o amigos de la familia. Por lo tanto, el último llamado es a cuidar a la niñez, estar atentos a ella, no exponerlos a situaciones de consumo de alcohol por parte de adultos, y a no dejarlos solos. Porque, como decía, las cifras son bien elocuentes respecto a dónde se perpetran estos actos. Y este tipo de reuniones, donde se ve a personas que no se ven siempre, pueden ser la ocasión”. A siete años de la Ley IVE: el balance de las tres causales Hace algunos días, se dio a conocer la síntesis en torno a los primeros siete años de vigencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que permite el aborto en tres causales: la inviabilidad del feto, el riesgo de la madre y la violación. De acuerdo con datos del Departamento de Estadísticas de Información de Salud, desde enero 2019 (cuando se implementó el sistema informático) a junio de este año han llegado a los centros de salud 5 mil 370 mujeres y niñas que han tenido derecho a acogerse a una de las tres causales. “A nivel general, lo que podemos decir es que de esa cifra total, que ha logrado constituir una causal en los centros de salud, un 91,7% decide proceder con la interrupción del embarazo. Un grupo menor decide no hacerlo, y en eso ponemos el foco. En que la ley otorga la posibilidad de decidir en tres situaciones muy extremas. Y también hemos informado que desde enero del 2023, cuando lanzamos el manual de fiscalización de la ley IVE, ya hemos realizado 99 fiscalizaciones“, desglosó la ministra. De estas, Orellana agregó que “algunas han derivado en observaciones de mejora por parte de la autoridad sanitaria a los centros asistenciales y, en otras, ha derivado en multas por situaciones que se alejan de la dignidad que tienen que recibir las pacientes en cualquier procedimiento médico. Pero en especial, en algunos tan sensibles como lo son los de riesgo gineco-obstétrico. Porque, evidentemente, no es lo mismo que cualquier otra consulta. Se está mucho más expuesta y en una situación de vulnerabilidad”. “Y en tercer lugar, a propósito de que desde noviembre del año 2022 ingresamos la garantía explícita de salud ante las agresiones sexuales, que está disponible en toda la red asistencial y que consiste en una primera atención de urgencia de salud física tanto como mental. A partir de ahí se han detectado más casos de embarazos por violación. Por lo tanto, se ha duplicado la constitución de las causales, que no es lo mismo a que esté ocurriendo más”, sumó Orellana. Sobre la objeción de conciencia, la ministra compartió que su implementación ha llevado a que existan cerca de cinco hospitales públicos que son 100% objetores de conciencia. “El derecho a la objeción de conciencia está fundado en el derecho a la libertad de conciencia, de la libertad religiosa y, por lo tanto, también está amparado por nuestra Constitución. Lo que se busca con el reglamento es que esto no vaya en desmedro de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas en tres causales extremas”, explicó la secretaria de Estado. “Es decir, que exista derecho a la objeción de conciencia, pero que eso no signifique ni costos extras para las usuarias del sistema de salud en términos de traslado o de pagar nuevas atenciones, ni tampoco tratos denigrantes o derivaciones que frustren la atención en alguna de las tres causales”, añadió. Caminar hacia la despenalización Ante ese escenario, la ministra Orellana igualmente se refirió a la importancia de que logros como este no sean revocados. “Los avances siempre pueden ser objetos de un retroceso. Ahora bien, a siete años de la aprobación de la ley de tres causales, efectivamente hubo intentos, y seguro los seguirá habiendo. Y los hubo no solamente en el segundo proceso constituyente, sino en el mismo Congreso, donde se han presentado alrededor de tres proyectos que, de alguna u otra forma, buscan limitar las tres causales”. “Y por supuesto también el anteproyecto de Constitución del segundo proceso, pero creo que es importante señalar que este proyecto fue contundentemente rechazado por una mayoría social muy amplia, donde las mujeres votaron muy ampliamente en contra de retroceder en las tres causales. Entonces, ha habido amenazas de retroceso, pero no ha sido por la discusión solamente del Ministerio de la Mujer o por acción del Gobierno. La mayoría de la sociedad rechazó esos retrocesos“, reflexionó Orellana. “Por lo tanto, tal como señaló el Presidente de la República, en diciembre vamos a presentar un proyecto de aborto legal sin causales. Estamos observando varios modelos internacionales. Tal como lo hemos dicho, porque ya empezaron las fake news, no hay ningún país del mundo donde esto esté legalizado y no tenga cierto plazo de semanas para el procedimiento legal. Para eso, estamos estableciendo un diálogo pre legislativo con organizaciones. El siguiente paso es conversar con las legisladoras y legisladores, por supuesto asumiendo que esto es un tema en el cual se desatan pasiones a favor y también en contra. Por eso, lo que hemos señalado es que se debata“, concluyó.