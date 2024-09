Último informe de misión de la ONU acusa una “represión sin precedentes” en Venezuela

“La misión ya había advertido que el Gobierno podría activar su aparato represivo a voluntad, y eso es precisamente lo que estamos observando ahora”, señaló el abogado chileno Francisco Cox, quien integra la Misión de Determinación de los Hechos.

Diario UChile Martes 17 de septiembre 2024 10:36 hrs.

Venezuela's President Nicolas Maduro delivers a speech after being sworn-in for his second mandate, at the Supreme Court of Justice (TSJ) in Caracas on January 10, 2019. - Maduro begins a new term that critics dismiss as illegitimate, with the economy in free fall and the country more isolated than ever. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP) (Photo credit should read YURI CORTEZ/AFP via Getty Images)