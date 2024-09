“Empate caliente”: así califican los medios argentinos el duelo entre Colo Colo y River

La igualdad mantiene vivas las esperanzas del Cacique de avanzar a semifinales de Copa Libertadores. Al respecto, medios trasandinos hicieron eco de la fricción que tuvo el compromiso entre albos y millonarios.

Diario UChile Miércoles 18 de septiembre 2024 9:16 hrs.

Futbol, Colo Colo vs River Plate. Cuartos de Final, Copa Libertadores 2024. El jugador de Colo Colo Maximiliano Falcon y Paulo Diaz de River PLate son fotografiados durante el partido de copa libertadores disputado en el estadio Monumental en Santiago, Chile. 17/09/2024 Dragomir Yankovic/Photosport Football, Colo Colo vs River Plate. Quarter finals, Copa Libertadores 2024. Colo Colo's player Maximiliano Falcon and River PlateÕs player Paulo Diaz are pictured during the copa libertadores match at the Monumental stadium in Santiago, Chile. 17/09/2024 Dragomir Yankovic/Photosport