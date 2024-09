24310612ac

Nacional Valoran llamado a la unidad: las reacciones del Gobierno al discurso del arzobispo Chomali A través de su cuenta de X, el Presidente Boric valoró la celebración del tedeum ecuménico. En tanto, la ministra Vallejo aseguró que, a pesar de la diversidad de opiniones en Chile, el Gobierno comparte una unidad de propósito con la Iglesia. Diario UChile Miércoles 18 de septiembre 2024 17:43 hrs. Santiago, 18 de septiembre 2024 El Presidente de la Republica Gabriel Boric, asiste al Te Deum ecumenico 2024 en la catedral de Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

El Presidente Gabriel Boric participó este miércoles en el tedeum ecuménico de Fiestas Patrias, ceremonia encabezada por el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, en la Catedral Metropolitana. A través de su cuenta en X, el mandatario subrayó la relevancia de esta tradición: “Qué importantes son las tradiciones y participar con respeto, junto a miles que con su fe desean lo mejor para el presente y futuro de Chile”. Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, valoró el evento como “una instancia de unidad y de encuentro entre todos los credos”, añadiendo que el tedeum es “un hito republicano que nos une como pueblo y nos permite reflexionar en cómo construir un país más justo”. Durante la ceremonia, el arzobispo Chomalí abordó temas de contingencia, como la eutanasia y el aborto, aunque sin mencionarlos explícitamente. “Siempre y cuando el bien de las personas se vea amenazado alzaremos la voz por todos aquellos que no tienen voz, desde los niños no deseados en el vientre de sus madres hasta los ancianos descartados que dan su último suspiro”, señaló el religioso. Al respecto, Vallejo destacó que la posición de la Iglesia sobre estos temas “es una posición que siempre se ha manifestado y que nosotros respetamos”. A pesar de las diferencias en estas posturas, la ministra enfatizó que “es una diferencia que no nos enceguece respecto de la enorme cantidad de coincidencias que tenemos”. Asimismo, afirmó que “la sintonía es muy grande, y es motivo de alegría, porque independientemente de la diversidad que existe en Chile se ve una unidad de propósito que compartimos como gobierno”. Finalmente, subrayó que “las diferencias son mínimas, y como hoy el llamado es a la unidad, pongamos la cosas que nos hacen coincidir, ahí está el valor central del mensaje que podemos recoger”. Hay que recordar que, Chomalí también hizo un llamado a un “gran acuerdo nacional” por la seguridad, enfatizando que “Chile no se acostumbra y no se acostumbrará a los descuartizados, los asesinatos a plena luz del día, a la muerte de jóvenes y niños. Chile no está acostumbrado a eso, no quiere eso”. En tal sentido, el ministro Álvaro Elizalde valoró este llamado, destacando que “finalmente cuando celebramos las Fiestas Patrias, lo hacemos sobre la base de una historia común que nos debe también llevar a construir un futuro compartido”. El secretario de Estado consideró que las palabras de Chomali, “promoviendo la generación de acuerdos que nos permitan asumir estos desafíos”, son de gran importancia y valor. Más tarde, en un esquinazo de cueca en el Palacio de La Moneda, Boric también expresó su respaldo al discurso del arzobispo, destacando que compartía gran parte de sus reflexiones, en particular sobre los desafíos que enfrenta el país. “Este es un momento en el que los chilenos nos quieren ver a todos unidos (…) los llamo a unirnos, a querernos”, concluyó el Presidente.

