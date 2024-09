Ricardo Gareca reconoce el mal momento: "No la estoy pasando bien"

La selección chilena de fútbol vive un momento crítico en su lucha por clasificar al Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Tras las derrotas ante Argentina y Bolivia en la reciente fecha doble, el equipo que dirige Ricardo Gareca se hunde en la tabla de posiciones, quedando en el penúltimo lugar.

Desde su llegada a “La Roja”, el exentrenador de Perú, entre otros, no ha logrado victorias en partidos oficiales. Por lo mismo, el ‘Tigre’ reconoció el mal momento. En entrevista con el sitio La Mesa del Fútbol, declaró sus preocupaciones por el presente futbolístico de Chile.

“En lo personal, si lo estoy pasando bien, porque me tratan bien. Chile es un gran país, muy formado, tengo todas comodidades. Deportivamente no, porque no se han dado los resultados. Entonces, en ese aspecto, no la estoy pasando bien“, aseguró en primer lugar el estratega.

Más allá del mal presente actual, Gareca reiteró que la ANFP lo contrató con el único fin de clasificar al Mundial, no de formar nuevos jugadores que sean la base de la selección para el futuro. “Yo no estoy con ninguna idea de hacer un cambio generacional”, recalcó.

“Simplemente, voy convocando de acuerdo a lo que veo. No fui con ninguna intención en particular. La única intención que tengo es clasificar al Mundial”, agregó al respecto Gareca.