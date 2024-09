A un año de la implementación de "Patrulleras", el programa liderado por mujeres que busca combatir la violencia de género

Durante la jornada de este lunes 23 de septiembre, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, llegó hasta la Municipalidad de Estación Central para participar del balance del primer año de implementación del programa “Patrulleras”. Un proyecto encabezado por el municipio y financiado por la Subsecretaría de Prevención del Delito que, a través de la capacitación de un grupo de patrulleras municipales, busca asistir y acompañar a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (VIF).

Allí, la secretaria de Estado se reunió con el alcalde de la comuna, Felipe Muñoz, para conversar en torno a los desafíos y avances del programa, que tiene como uno de sus principales pilares la orientación técnica del ministerio liderado por Orellana. Esto, a través de la capacitación de funcionarias que, especializadas en primeros auxilios psicológicos, realizan atención y acompañamiento a mujeres que han sido víctimas de este tipo de violencia.

De esta forma, y con la implementación de rondas preventivas en los puntos más críticos de Estación Central, las autoridades dieron cuenta de un aumento del 40% en la atención a víctimas y de un 60% en las visitas a mujeres con medidas cautelares.

“Hace un año dijimos que no hay soluciones fáciles a problemas complejos“, recordó la ministra en un punto de prensa posterior. “La violencia intrafamiliar es uno de los delitos más denunciados de nuestro país, y cuando instalamos formas innovadoras de poder acogerlo, lo que ocurre es que se detecta más. Y en este año de trabajo de ‘Patrulleras’ se han logrado detectar más casos de VIF. ¿Por qué? Porque lo que llega ante un llamado de emergencia es un equipo capacitado que puede acoger a la víctima y que luego, además, transforma esa acogida en un acompañamiento ante medidas cautelares y de protección”.

En esa misma línea, Orellana afirmó que “aquí no estamos hablando solo de emergencias, sino que cuando se toma una medida judicial, que es uno de los puntos que la mayoría de las mujeres ve como un impedimento para denunciar ante la posibilidad de quedar botada y en mayor riesgo, se está teniendo un acompañamiento efectivo a partir del trabajo de las patrulleras, de su conexión a través del dispositivo y de la coordinación, además, de la atención psico social en conjunto”.

Esto último, haciendo referencia a la incorporación de un dispositivo de emergencia que permite a las víctimas alertar al equipo de patrulleras en caso de correr algún tipo de riesgo. “Son precisamente este tipo de medidas las que han inspirado nuestra Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres y que está en vigencia hace ya un par de meses. Y que, precisamente, apuntan a reforzar el acompañamiento a las víctimas y también el resguardo de las medidas cautelares”, complementó la ministra.

Sin embargo, también fue enfática al recalcar que el aumento de las cifras no significa necesariamente una señal de alerta: “Cuando vamos avanzando con medidas en contra de la violencia, muchas veces tenemos un aumento de las denuncias. Porque cosas que antes pasaban ‘piola’ o no se llegaban a judicializar, ahora logran llegar a instancias de juicio gracias a un buen acompañamiento”.

“Pero no hay que tenerle temor al aumento de las denuncias. A lo que hay temerle es a la cifra negra, a que no lleguemos. Y estamos llegando. Esperamos que eso se traduzca en que, efectivamente, tengamos un menor número de delitos más graves de violencia contra las mujeres. Porque cuando no se detecta como violencia en el pololeo o en fases más leves, lo que tenemos luego son femicidios frustrados“, sentenció Orellana.

“Afortunadamente, ese trabajo se ha ido dando gracias a la capacitación, al trabajo del municipio. Y nosotras vamos a seguir buscando replicarlo con quienes tengan la voluntad de subir el estándar para que lleguemos a cero, que es nuestro eslogan como Ministerio de la Mujer”, agregó.

Una medida visionaria

En la misma instancia, el alcalde Muñoz recapituló las razones que llevaron al municipio a pensar en esta solución. “Desde que llegamos como administración, logramos detectar un aumento en la VIF, principalmente asociado al contexto de los mega edificios y a la migración. Y a partir de ese momento comenzamos una agenda de trabajo con el Ministerio de la Mujer, con la Subsecretaría de Prevención del Delito, con Carabineros y Fiscalía, de manera de poder abordar de distintas formas multidimensionalmente este fenómeno, que estaba aumentando aquí en nuestra comuna”.

Así fue como surgió el proyecto “Patrulleras”, que, además de todo lo anterior, permite a la municipalidad “mantener una buena coordinación con los servicios de salud, de manera de poder constatar lesiones, hacer seguimiento y acompañamiento”.

“Tal como lo hemos planteado -sumó el alcalde-, la idea es que, con esta estrategia, nuestras vecinas logren comprender y aceptar que, a través de esto, buscamos que nunca más estén solas“, dijo Muñoz.

La diputada del Frente Amplio, Claudia Mix, también se hizo presente durante la retrospectiva de este programa. Bajo su perspectiva, esta iniciativa “pasa a ser un modelo, un ejemplo a seguir al menos para el resto de las comunas del distrito 8”. “Hay que tener en claro que la VIF es un delito, está tipificado. Ser valiente creo que es parte de la administración que ha tomado el alcalde porque, tal como lo explicaba la ministra, hacerse cargo de esto también es hacerse cargo de lo que podía suceder después”, sumó la parlamentaria.

“A un año de la implementación de esta iniciativa, los datos son claros”, agregó Mix, quien igualmente apeló a la importancia de que estos proyectos se repliquen. “Me parece que sería razonable incorporarlo como un programa estable dentro de la Subsecretaría de Prevención del Delito, casi como una obligación a los municipios, porque no podemos esperar sólo que haya alcaldes o alcaldesas valientes que entiendan la problemática, sino que esto sea una política pública ojalá orientada desde el Estado, con fuerza”.

Por eso, concluyó que “hay que llevar esta iniciativa más allá, replicarla sin duda y entregarle todos los recursos, ojalá, ahora en la ley de presupuesto que nos toca aprobar en noviembre. Más recursos a prevención del delito para que podamos replicar este modelo en el distrito, pero también a nivel nacional”.