Senador Huenchumilla ante recta final de la Comisión para la Paz y el Entendimiento: “No estoy muy optimista”

A más de un año de su creación, en junio del 2023, la Comisión para la Paz y el Entendimiento entra en su recta final. Su trabajo durante este tiempo ha estado orientado en la generación de propuestas que permitan “una vía institucional y legítima para abordar el conflicto de tierras y establecer una nueva relación entre el Estado de Chile y el pueblo Mapuche”.

No obstante, el co-presidente de esta comisión, el senador Francisco Huenchumilla, no se mostró esperanzado de cara al resultado de los trabajos prontos a finalizar. “Entrando a esa recta final, yo quiero decir que no estoy muy optimista, para ser franco”, reconoció.

Junto con mencionar la falta de poco más de dos meses para la entrega de dichas propuestas, aseguró que “esto supone que todos los sectores tienen que actuar con generosidad y tienen que ceder. No pueden tener posiciones maximalistas”.

De cara a los resultados de la comisión, Huenchumilla fue enfático en indicar que no quiere “cualquier acuerdo”, que ha contado con diálogos entre los distintos actores de las regiones involucradas con el objeto de alcanzar consensos. “No estoy dispuesto a que esto sea una cosa gatopardesca, para que sigamos en lo mismo”, agregó.

“Tenemos una oportunidad histórica para llegar a un gran acuerdo. Pero no cualquier acuerdo, sino uno que haga justicia al problema que tenemos centenariamente, a que sinceremos las cosas. A que no le tengamos miedo. A que no coloquemos los problemas debajo de la alfombra”, fue parte del llamado realizado por el co-presidente de la comisión.

“Para eso es fundamental la actitud de todos los gremios de agricultores, las forestales, y la dirigencia del mundo mapuche también”, sentenció Huenchumilla.