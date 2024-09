¿Últimas horas de Yáñez al mando de Carabineros?: Tribunal mantiene fecha de formalización y Gobierno reafirma "criterio Tohá"

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se enfrentará el próximo 01 de octubre al banquillo de los acusados por el delito de omisión en apremios ilegítimos, luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazara la solicitud de reprogramación de su audiencia de formalización presentada este lunes por su defensa.

En el escrito de cuatro páginas, el jurista argumentó una cardiopatía que le impedía asumir la defensa momentánea de la máxima autoridad policial, solicitando así más tiempo para notificar de su condición de salud a su defendido y proponer otro abogado en su reemplazo. Sin embargo, el tribunal no dio su visto bueno, “sin perjuicio de lo que, con mejores antecedentes, se pueda resolver en audiencia”. Asimismo, designó en su defensa al abogado Nicolás Oxman Vilches.

Este recurso se suma a una serie de intentos por parte de la defensa de Yáñez que, algunos creen, busca aplazar la formalización hasta que el general cumpla su período al mando de Carabineros: el próximo 19 de noviembre. Con el objetivo de eludir el denominado “criterio Tohá“, mandato bajo el que toda autoridad de confianza del Gobierno debe ser desvinculada una vez se enfrente a un proceso judicial.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, ratificó que el Ejecutivo mantiene en pie dicha orden: “Nosotros fijamos un criterio respecto a cómo debiésemos enfrentar situaciones de formalización para autoridades que son de confianza para el Ejecutivo. Eso no ha cambiado y tuvo una razón de ser, en un momento fue discutida, planteada, defendida y que nosotros mantenemos. ¿Por qué aplicamos este criterio frente a formalizaciones? Justamente para la debida continuidad y trabajo de las instituciones que ellos lideran”.

General Yáñez evita asistir al Congreso

Según reveló La Tercera y en consideración a la cuenta regresiva del alto mando de Carabineros, el general Yáñez ya se habría despedido de los altos mandos de la institución el pasado 06 de agosto, en el marco del Consejo Consultivo de Carabineros que se llevó a cabo en la Escuela de Oficiales.

Tras volver a Chile, luego de estar en misión de Estado en Alemania, se esperaba la concurrencia de Yáñez la tarde de este lunes a la sesión secreta de la Comisión de Control de Inteligencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, para informar temáticas relacionadas a la ejecución de los gastos reservados de la institución correspondientes al primer semestre de 2024. Sin embargo, no asistió aludiendo a problemas de agenda. En su lugar, sí lo hizo, el general subdirector de Carabineros, Marcelo Araya, quién pasaría a tomar la subrogancia en caso de una eventual renuncia de Yáñez.

Consultado al respecto, Araya descartó que haya existido tal despedida y recalcó que: “Mi general ha reiterado en varias oportunidades que va a trabajar hasta último minuto, de hecho, estamos trabajando”.

“Hemos tenido múltiples actividades y respecto a la situación judicial es algo que ve él personalmente con su equipo de trabajo (…). Él es quién va a comunicar en el momento y oportunidad que corresponda“, añadió.

En la oposición, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, planteó que su eventual renuncia complicaría el manejo de la crisis de seguridad. “Por supuesto que el hecho de que el general director de Carabineros la próxima semana abandone la institución, hace aún más complicadas las cosas. Por eso, el Gobierno debiera ser más diligente para tratar de subsanar, de compensar, aquellas dificultades. Pero el Gobierno no está a la altura y eso hoy día lo resienten todos los chilenos”, dijo.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la senadora Yasna Provoste (DC) respondió además que “han sido tiempos bien complejos para el país”.

“El foco debe estar -sin duda- en que hoy tenemos una cifra que nos conmueve a todos respecto a la cantidad de personas fallecidas en estas Fiestas Patrias. El foco, para nosotros al menos, está en que revisemos muy profundamente las políticas que hoy se están llevando a cabo en materia de seguridad”, subrayó.

Futuro de Yáñez divide al oficialismo

La continuidad de Yáñez fue un tema que copó el comité político ampliado, que se realiza todos los lunes en el Palacio de La Moneda, por parte de los partidos oficialistas que, cabe destacar, mantienen posturas disímiles.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, defendió que la institución de Carabineros no se sostiene por un solo individuo: “Más allá de las personas, acá hay una institución que es la que nosotros hemos respaldado sistemáticamente en el trabajo diario en la calle. Por lo tanto, más que una persona individual que -sin duda- es importante, pero que no es exclusiva, es que se está dando una pelea en materia de seguridad. Por lo tanto, yo no personalizaría en su figura la única alternativa en este trabajo colaborativo“.

El presidente del PPD, Jaime Quintana, relevó que el estándar del Ejecutivo “es el criterio que han mantenido todos los gobiernos. Yo no tengo recuerdo que alguien de nombramiento supremo, nombrado por el presidente, sea civil o uniformado, una vez formalizado haya continuado en funciones”.

“Aquí sobre todo tratándose de Carabineros, de las obligaciones y de lo exigida que está la institución hoy día, también hay que pensar en la imagen institucional. Yo me imagino que esa es una situación que lo tienen claro los incumbentes, en este caso el general Yáñez quien ha tenido una estrecha colaboración en la estrategia de seguridad”, sostuvo.

En contraposición, el diputado Jaime Mulet, dirigente de la Federación Regionalista Verde Social, defendió que se deben escuchar todos los antecedentes. “Como partido siempre señalamos: la llamada ‘doctrina Tohá’, de desvincular a una persona por el solo hecho de una formalización es una equivocación. La formalización es un acto de comunicación que se le ha dado una importancia como si fuera un juicio”, señaló.

“Las personas son sancionadas cuando se dicta una sentencia, antes hay una investigación y el principio de presunción de inocencia es muy relevante en una democracia. Si no, usted lo está culpando en el inicio de un proceso que depende de una sola persona, de un fiscal que es una autoridad unipersonal, formalización que tampoco se puede recurrir, es inapelable”, añadió.