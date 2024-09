"El moai que habla": el libro que rescata las memorias de Mama Piru, la poderosa matriarca de Rapa Nui

En la cultura rapanui, el “mana” hace referencia al poder sagrado y espiritual de origen ancestral que, además -y según consigna el diccionario elaborado por la CONADI-, era ejercido como “una bendición a favor del pueblo”.

Precisamente, esa era la energía que emanaba Ida Luz Hucke Atán, conocida transversalmente por los habitantes de la isla como Mama Piru. Una verdadera matriarca, guía espiritual y activista medioambiental que caló hondo en la historia de Rapa Nui, y que impactó al mundo gracias a su determinación a la hora de tomar las riendas de las problemáticas que afectaban al territorio.

Entre ellas, la acumulación de la basura que llega a las costas a raíz de las corrientes oceánicas y que ella misma se dedicaba a recolectar junto a su esposo, Francisco Koro Tutuma. O su firmeza con el retorno respetuoso de piezas ceremoniales y osamentas del pueblo rapanui, misión que logró concretar en vida.

Todo ese inmenso legado quedó plasmado en “El moai que habla, memorias de Mama Piru“, un libro co-escrito por la periodista y gestora cultural Fernanda Lizana, amiga y colaboradora cercana de Hucke que, editado por Rapa Nui Press, presenta una mirada completa a la herencia de una de las mujeres insignes de la isla.

“Nuestra amistad surge de a poco. Teníamos muchos amigos en común y creo que eso hizo que el proyecto surgiera de manera muy orgánica”, recordó Lizana sobre su acercamiento. “Finalmente, cuando ya entablamos una amistad y yo me quedo en su casa, con su marido y con su familia, veo en una pieza toda esta cantidad de documentos y archivos que están registrados en el libro. En un minuto sentí que, al saber que yo era periodista, me estaba contando todo esto con la intención de decirme que hiciéramos algo, pero no pasó“.

Ahí fue cuando decidió preguntarle por su intención de recopilar estos archivos para crear sus propias memorias. “Siempre me decía ‘no, no tengo tiempo’, porque ella hacía mucho. Estaba siempre trabajando, limpiando la costa, con el tema de la repatriación, con temas políticos, viajando a congresos, a Estados Unidos… Era una mujer muy activa, una mujer de acción“, condensó Lizana sobre Mama Piru, quien también trabajó estrechamente con la UNESCO.

Esto último, un punto fundamental de su personalidad. “Ella no era una mujer de hablar ni de decir ‘tenemos que hacer esto’. Así fue como decidimos hacer el libro, y fue una experiencia muy bonita pasear con ella, recorrer la isla, ver cómo la gente la quería, la respetaba“, recordó la periodista. “Era muy cariñosa también, pero cuando había que alzar la voz y pelear por los derechos culturales o territoriales, o cuidar la isla.. O sea, si veía a un turista o a un mismo rapanui tirando un papel o basura, ardía Troya, porque ella no tenía ningún tapujo en parar su moto de cuatro ruedas y ahí mismo gritar. La gente la respetaba y la quería mucho”.

Un pilar para la isla

Sin embargo, y tras el fallecimiento de Mama Piru en septiembre del 2018, la publicación de “El moai que habla” adquirió nuevos ribetes. “Estuve acompañándola hasta el final de su partida, y luego viajamos junto a su viudo y a la familia al funeral en la isla. Y ahí sucede, en el mismo funeral, que fue una ceremonia muy bonita y emotiva, llena de ‘mana’ y de simbología de su cultura y de tradiciones; que toda la gente de la isla se empieza a acercar a mí, a contarme cosas”.

“Allí fue cuando surge la idea con su viudo, Francisco Koro Tutuma de, en el fondo, continuar este libro con una segunda parte que es un in memoriam que tiene el relato testimonial de las personas que la conocieron y trabajaron con ella”, conectó Lizana sobre el libro que, tras una primera edición, lanzó una nueva versión bilingüe en rapanui e inglés.

Gesto que responde a las propias expectativas de la matriarca: “Esto también era un requisito de Mama Piru, así que es como cumplir sus deseos. El libro tenía que estar en rapanui, en español, en inglés y en francés. E incluso ella en un minuto planteó que no quería ni siquiera que fuera español. O sea, estaba preocupada del inglés y del francés porque sabía el interés que suscitan mayormente en esos idiomas los contenidos de la isla”, recapituló la gestora cultural.

Aun así, la publicación rapanui-español logró cautivar a una gran cantidad de lectores. “La edición en español tuvo un tremendo éxito en la isla. La presentación fue preciosa, estuvo toda la familia y se cantaron un montón de canciones que estaban hechos para para Mama Piru. Ahí fue que comenzamos a pensar en hacer la versión en inglés y rapanui, que es la que estamos presentando ahora. El mercado editorial en la isla es tanto español como inglés y francés, así que en una de esas próximamente vamos a tener a Mama Piru también en francés”, adelantó Eduardo Ruiz Tagle, representante de la editorial.

Cabe destacar que la alianza entre Rapa Nui Press y Lizana no fue antojadiza. Esto, por la amplia trayectoria de la marca en lo que respecta a la difusión de la cultura, historia e idioma rapanui, lo que la alza como una editorial única en su especie.

“Cuando nos conocimos, Rapa Nui Press llevaba ya un par de libros justamente sobre el idioma rapanui, que era uno de los puntos que nos interesaba. Tener todo el aspecto de, por un lado, el rescate de la lengua y, por el otro, ir relevando los distintos personajes importantes de la isla. Y quién más importante que Mama Piru por todo lo que ya mencionó Fernanda, por lo cual naturalmente me entusiasmó mucho el proyecto”, rememoró Ruiz Tagle.

De la isla para el mundo

Es en ese sentido que la labor de la editorial se cruza con la de Lizana, quien lleva cerca de 20 años trabajando con diversas comunidades dentro del territorio. Contexto donde la preservación del idioma rapanui resulta crucial.

“El tema de la lengua no es menor. UNESCO tiene desde hace unos 10 años catalogada en el atlas mundial de lenguas originarias al rapanui como una lengua en peligro de extinción. O sea, es muy poca gente la que realmente lo habla. En la isla generalmente son personas mayores. Luego hay una generación intermedia que habla también español y otros idiomas, y está la población más joven o de frentón infantil. Ahí es donde hay más riesgo y donde se están poniendo todos los esfuerzos”, alertó la gestora.

Por todo eso es que la existencia de iniciativas como Rapa Nui Press resultan fundamentales: “Ese aporte que hace la editorial en promover, difundir y divulgar la lengua rapanui es una cuestión muy importante. Y efectivamente, en la isla hay un resurgimiento de esto. Se están haciendo muchas publicaciones, hay mucho interés. Por eso me parece que es un doble valor el de la editorial. Por un lado, difundir temas rapanui de distinta índole, arqueológicos, históricos, antropológicos, testimoniales, de fauna marina… Pero, por otro lado, también siempre incorporando el tema de la lengua, y eso creo que es un valor fundamental”, afirmó Lizana.

Algo que, a su vez, es una de las mayores preocupaciones de Ruiz Tagle. “Como editorial estamos abocados a apoyar la preservación de la lengua rapanui que, en estos minutos, está bastante en peligro, pese a que han existido varias iniciativas de parte de los distintos gobiernos, que han puesto recursos para la enseñanza del rapanui en los colegios, en la misma comunidad. Pero es muy bajo el porcentaje de rapanuis que hablan su lengua. Y por lo mismo, estamos desde hace ya varios años tratando de incluir la lengua rapanui en las diversas ediciones, ya sea con algunos gestos en los títulos o en algunas cosas más pequeñas, o directamente haciendo ediciones bilingües”, comentó.

Ejemplo de ello son publicaciones como “Hablemos rapanui“, de Cristián Madariaga Paoa, o la reedición del diccionario de Jordi Fuentes. Eso, más otras de carácter cultural como la edición de los mitos y leyendas recopilados por Federico Felbermayer.

De todas formas, los intereses de Rapa Nui Press no se agotan ahí, pues otra de sus betas editoriales está en el archipiélago de Juan Fernández. Así lo adelantó Ruiz Tagle: “Ya tenemos tres libros editados que están próximos a presentarse. Esto es una exclusividad, todavía no sale. Son ‘Juan Fernández, islas de navegantes‘, de Maura Brescia, que es toda la historia de la isla. Después, un clásico de Benjamín Vicuña Mackenna, ‘Juan Fernández, historia verdadera de la isla de Robinson Crusoe‘. Y ‘La justicia de Los Maurelio’, nada menos que de Jorge Inostrosa, que es una novela histórica”.

“Estos libros se van a lanzar el 22 de noviembre en la isla, ya que se están celebrando los 450 años del descubrimiento del archipiélago por Juan Fernández, y nos invitó el alcalde. Vamos a ir ahí en una delegación, va a ir un barco con mucha gente y yo creo que va a ser una hermosa celebración”, afirmó el representante de la editorial.