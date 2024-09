Paro de la Confusam: trabajadores de la salud acusan nula implementación de la Ley Consultorio Seguro

Este martes se dio inicio al paro de la Confusam, organización gremial que agrupa, a nivel nacional, a cerca de 60 mil funcionarios de centros de salud municipal.

El paro se extenderá por tres días y en ese marco, ya están programadas marchas a nivel regional para mañana miércoles y una manifestación en la Alameda este jueves 26.

Consultado sobre las razones que motivan este movilización, el vicepresidente de la Confusam, Cristian Rodríguez, apuntó a la falta de seguridad en los recintos médicos, al mal funcionamiento de las plataformas tecnológicas que se utilizan en los centros de atención primaria y al retraso en el pago de los bonos de incentivo al retiro.

Esta última demanda ha sido parte de las peticiones de la Confusam en movilizaciones anteriores, pero Rodríguez indicó que aún no se resuelve.

“Lamentablemente, se ha generado un retraso por falta de cupos. Actualmente, tenemos gente que postuló el año 2022 que recién se va a estar yendo el 2025 y en esta espera que se da hemos tenido casi 40 funcionarios que han fallecido esperando su incentivo al retiro”, acusó.

“En ese contexto, nosotros consideramos que aquí se debe tratar de agilizar lo más posible, poner al día los pagos porque recién se está empezando a pagar el proceso 2023 y ya estamos en el 2024. Ni siquiera la gente que postuló el 22 ha empezado a recibir su plata ahora, sino que toda la gente que se le va a empezar a pagar ahora, como parte del proceso de postulación del 2023, es gente que estaba pendiente del 2022”, añadió.

Respecto a las demandas en materia de seguridad, el dirigente aseguró que la violencia contra funcionarios de la salud ha ido en aumento, por lo que desde la Confusam esperan que se pueda conformar una mesa de trabajo a nivel nacional con representantes del Ministerio Público y las policías.

“Todavía tenemos muchos policías a nivel país que no saben que existe la Ley Consultorio Seguro, que ya está desde el 2018. Cuando van funcionarios a denunciar una agresión, le bajan el perfil, no le quieren seguir la denuncia, dicen: fueron garabatos no más, fueron amenazas o no hay lesiones constatadas, pero la Ley Consultorio Seguro agrava las penalidades para este tipo de cosas”, detalló.

“Cuando tú tienes una policía que no está siendo capacitada, educada, en las leyes que existen, hay un problema, porque al final la ley termina en letra muerta”, estimó.

El vicepresidente de la Confusam además mencionó la falta de participación activa de los trabajadores en la elaboración del proyecto de reforma a la salud, que será presentado por el Gobierno durante octubre. Rodríguez señaló que una de las principales preocupaciones es que la reforma pueda terminar favoreciendo a las isapres.

“Lo que hemos visto es que la reforma hasta ahora, busca básicamente integrar a las isapres dentro de la seguridad social. Aquí no estamos hablando de que vamos a eliminar las isapres, al contrario, se les va a potenciar con un rol dentro de una seguridad mixta pero que no van a jugar con los estándares, con las condiciones de lo que es una seguridad social, porque van a seguir lucrando”, dijo.

A pesar de que aún no hay cifras de la adhesión al paro, desde la Confusam esperan que se dé un porcentaje similar al de movilizaciones anteriores, que han alcanzado sobre el 90%. Por ello, los trabajadores organizaron turnos éticos para que esta manifestación no signifique que los usuarios queden sin atención.