"Hay que investigar a fondo": mundo político y académico valoran indagatoria de Fiscalía por millonario sueldo de Cubillos

Continúan las repercusiones luego de que se diera a conocer el sueldo de $17 millones bruto que recibía la candidata a edil de Las Condes y ex ministra de Educación, Marcela Cubillos, por sus labores como docente e investigadora de la Universidad San Sebastián.

Así, este martes la Fiscalía Metropolitana Centro Norte abrió una investigación contra Cubillos, a raíz de la denuncia presentada por los diputados (PS), Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri.

Causa en la que el Ministerio Público deberá indagar si es existen los ilícitos denunciados por los parlamentarios del oficialismo, entre ellos, corrupción, soborno, cohecho, financiamiento irregular de la política y contratos simulados.

Al respecto, el secretario general de la UDI y diputado, Juan Antonio Coloma, sostuvo que la Fiscalía “esta en todo su derecho de iniciar investigaciones en lo que estime conveniente y aquí serán las partes quienes tendrán que dar las debidas explicaciones para demostrar las labores, quw tal como lo señaló Marcela Cubillos se habrían realizado en la universidad”.

“Aquí son las partes las que tienen que dar explicaciones, tanto la persona contratada, como desde la Universidad San Sebastián. Y el Ministerio Público tiene todo el derecho a iniciar investigaciones cuando lo estime conveniente”, agregó.

Al ser consultado por el presunto financiamiento irregular de la política que habría en este caso, el secretario general de la UDI respondió que: “Dejemos que sea la Fiscalía la que investigue. Aquí el Ministerio Público tendrá que investigar y para eso las partes tendrán que estar a disposición de dar las respuestas pertinentes”.

Asimismo, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado (RN) Frank Sauerbaum afirmó sobre el millonario sueldo de la exministra que “lo importante siempre es transparentar las situaciones lo más pronto posible”.

“Como nosotros le pedimos a Andrés Chadwick que zanjara su situación, aquí también se tiene que aclarar. A mí no me parece descabellado que una persona gane esa cantidad, dependiendo de la contribución que haga y de la valorización de su trabajo. En eso no tengo problema, ni me espanto”, aseveró.

Por su parte, la diputada (PS) e impulsora de la denuncia contra Marcela Cubillos, Daniella Cicardini, señaló que es importante que tanto el Ministerio Público investigue, como también lo haga la Superintendencia de Educación Superior, la Contraloría y el Ministerio de Educación.

“Acá la señora Cubillos a dicho en reiteradas oportunidades que esta es una relación entre privados. Sí, pero ojo, el 46% de los recursos que recibe la Universidad San Sebastián son públicos, a través de becas y del CAE. Es la segunda casa de estudios que más créditos recibe a nivel país. Además, son 17 millones que no se justifican ni aquí, ni en la quebrada del ají. Ningún docente en Chile ni el mundo recibe esa cantidad de remuneración“, sentenció.

La militante del PS además hizo hincapié en que ” es relevante que se pueda investigar si es que hay algún eventual delito de cohecho, soborno, lucro, entre otros“.

A su vez, el diputado del PC, Luis Cuello, aseguró que “acá se debe investigar a fondo tanto desde el punto de vista penal como administrativo“.

“Pues sin duda hoy estamos en presencia, como se ha dicho, de una nueva caja pagadora de la UDI. Este partido perdió al grupo Penta y como éste desapareció, dejó de ser su caja pagadora, y ahora tenemos a la Universidad San Sebastián, donde justamente coinciden aquellas personas que han sido mencionadas en el caso Hermosilla (…) Ahora también aparece la exministra Marcela Cubillos con un sueldo que es inverosímil y que, sin duda, implica la necesidad de investigar, porque estamos hablando de una universidad que si bien es privada, recibe ingentes recursos públicos”, enfatizó.

Por otro lado, en el panel de conversación de Radioanálisis, la ex subsecretaria de Educación Superior y académica de la Universidad de Chile, Verónica Figueroa Huencho, sostuvo que “aquí hay un tema que, más allá del escandaloso monto que se le paga a una profesora por labores de docencia, tiene que ver con como se están re invirtiendo los recursos de la Universidad San Sebastián“.

“Si bien, esta institución no está adscrita a la gratuidad, sí recibe fondos públicos a través del endeudamiento de los estudiantes con el CAE y por becas fiscales. Probablemente si lo abrimos a becas de Conicyt, Anid o del propio Ministerio de Ciencias, también reciban financiamiento por esa vía. Pero independiente de la naturaleza de esos recursos, aquí no estamos hablando de una empresa privada, estamos hablando de una institución de educación superior que se crea sin fines de lucro y con finalidades particulares”, detalló.

Así, la académica de la Casa de Bello explicó que: “Por eso la Superintendencia de Educación Superior se hace parte en su rol de supervisar, supervigilar y solicitarle a la universidad que clarifique este tema, no sólo con el caso de Marcela Cubillos, sino que aquí hay otras aristas que se empiezan a enredar con otras personas que forman parte los directorios, como es el caso de (Andrés) Chadwick, o de Felipe Ward que también es profesor o de (Diego) Schalper, que no están muy claras estas 22 horas que dedicaba a la docencia”.

En tanto, cabe señalar que en el marco de su viaje a Nueva York para participar de la Cumbre del Futuro de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Presidente Gabriel Boric se refirió al millonario sueldo de la candidata a jefa comunal de Las Condes.

Pese a que evitó ahondar en la polémica que protagoniza la también exconvencional, el Mandatario declaró que “es la candidata Cubillos la que tiene que responder ante la sociedad (…) Respecto de cuál ha sido su desempeño y qué es lo que se cree justo, si corresponde al mérito o no, y si tiene que ver con la realidad de la gran mayoría, sino el 100%, de los académicos y académicas en Chile”.

Cabe mencionar que la tarde de este miércoles el ex ministro del Interior y militante de la UDI, Andrés Chadwick, renunció a la presidencia de la Junta Directiva de la Universidad San Sebastián para concentrar su “tiempo y energías en hacer frente a las infamantes acusaciones” en su contra, en el marco de los libelos constitucionales ingresados a la Cámara de Diputadas y Diputados contra ministros de la Corte Suprema.