Andrés Chadwick renuncia a la Junta Directiva de la Universidad San Sebastián

En medio de los cuestionamientos por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla en el marco del caso Audios, y ante la polémica por el millonario sueldo de la exministra Marcela Cubillos, Andrés Chadwick renunció este miércoles a la presidencia de la Junta Directiva de la Universidad San Sebastián (USS).

Mediante una declaración pública, el ex ministro del Interior del Gobierno de Sebastián Piñera, afirmó que deja su cargo en la institución de educación superior para concentrar su “tiempo y energías en hacer frente a las infamantes acusaciones” en su contra.

“Creo y comparto los principios y valores en los cuales se funda el proyecto educativo de la Universidad San Sebastián, es por esto que en esta casa de estudios fue en donde quise hacer vivo mi compromiso con la sociedad y el bien común“, dice el comunicado.

En el texto, el militante de la UDI expuso que ingreso a la USS “como académico y posteriormente decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, con la misión de poder relevar los valores institucionales e implementar un proyecto para las escuelas dependientes de dicha Facultad, que potenciara la excelencia académica con un fuerte compromiso hacia la comunidad e incorporando académicos de primer nivel para impulsar estos nuevos desafíos en beneficio de los estudiantes”.

Asimismo, destacó que en diciembre del 2022 la casa de estudios privada logró la acreditación de la escuela de derecho por 6 años, “reconociéndose importantes avances en el fortalecimiento de sus actividades; la vinculación con la sociedad y el desarrollo de la investigación y extensión de la facultad”.

“Con la misma convicción asumí la presidencia de la Junta Directiva en junio de este año y a la que he presentado en el día de hoy mi renuncia“, anunció Chadwick.

De esa manera, el ex secretario de Estado explicó que: “Debido a las acciones judiciales que he iniciado me resulta incompatible -a mi juicio- continuar ejerciendo mi cargo. He debido tomar esta decisión dolorosa para concentrar mi tiempo y energías en hacer frente a las infamantes acusaciones de las que he sido objeto“.

“Siento el deber moral de defender mi honra y responder con fuerza a estas injurias. Por lo mismo, no quiero que mis actividades particulares interfieran en la labor que día a día realiza la universidad en la formación de profesionales que aportan al desarrollo del país”.

En tanto, Chadwick reconoció “el compromiso y entrega de nuestros estudiantes, académicos y funcionarios, que día a día dan lo mejor de sí para avanzar en el camino hacia la excelencia”.