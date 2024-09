Diputado Sauerbaum (RN) por Ley de Presupuesto 2025: "Nos preocupa cómo generar los recursos para darle sustento"

Dentro de pocos días comenzará en el Congreso la discusión sobre la Ley de Presupuesto Fiscal para el 2025, pues el Gobierno tiene plazo hasta el 30 de septiembre para presentar la iniciativa.

Al respecto, en conversación con la primera edición de Radioánalisis, el diputado (RN) e integrante de la Comisión de Hacienda, Frank Sauerbaum, afirmó que “tenemos muchas aprehensiones y expectativas respecto de lo que va a pasar con este proyecto porque lo que está sucediendo en la economía nacional es bastante delicado”.

“Tenemos un informe del consejo fiscal autónomo que por ejemplo recomienda que el presupuesto del próximo año, de aquí al 2028 no crezca más allá del 1,6% (…) Y la única actividad económica que está empujando la economía son las actividades mineras, el resto están muy deprimidas. Por lo tanto, tenemos un problema de ingresos para poder diseñar el próximo año la Ley de Presupuesto“, añadió.

Así, el parlamentario sostuvo que: “El Gobierno ha dicho que ellos van avanzar en una Ley de Presupuesto que va a poder considerar 2,2-2,5% de crecimiento, pero hay que evidenciar un factor: el crecimiento del gasto desde el 2010 al 2019 fue siempre alrededor del 4,5-4,9% y el Ejecutivo está haciendo una rebaja que es bastante sustantiva. Francamente, nosotros lo que tenemos es temor respecto a la generación de ingresos“.

“La preocupación de la Ley de Presupuesto no es tanto en qué vamos a gastar los recursos, sino en cómo vamos a generar los recursos para poder darle estabilidad y sustento a la Ley de Presupuesto del 2025 (…) El otro problema que tiene el Estado es la emisión de deuda. Porque nosotros tenemos un nivel de deuda que llega al 42,1% y estamos pagando anualmente más o menos lo mismo que recaudar con este proyecto de evasión y elusión, estamos pagando el 1,2% del PIB anual por intereses. Entonces, es necesario y urgente ir disminuyendo la deuda“, agregó.

Respecto del proyecto de Ley de Cumplimiento Tributario, el integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja afirmó que “varios informes hablan de que el Gobierno no pone el énfasis realmente en donde tenemos el forado que es la informalidad. Actualmente el comercio informal nos tiene completamente muertos. No solamente trae como consecuencia un desorden o delincuencia, sino que también una baja recaudación, por tanto, hay temas como esos que no se enfrentan”.

“Tenemos más de 2 millones y medio de chilenos trabajando sin contrato. Por lo tanto, ellos tampoco pagan impuestos, entonces, hay una serie de temas que no son abarcados en este proyecto y que el Ejecutivo sobreestimó”, enfatizó.

Por otro lado, sobre el millonario sueldo que recibía la candidata a edil de Las Condes y exministra, Marcela Cubillos, en la Universidad San Sebastián, el militante de RN, comentó que “lo importante siempre es transparentar las situaciones lo más pronto posible”. “Efectivamente estamos hablando de un contrato entre privados y quiero aclarar una cosa, porque hay gente que dice: ‘bueno reciben plata del Estado porque tienen gratuidad’. Sí, pero la beca no la recibe la universidad, sino que todos los beneficios los reciben directamente los alumnos. Por lo tanto, ahí no hay dinero que pase por la universidad, por ende, los recursos que se le pagaron a Marcela Cubillos no son parte del Estado ni mucho menos. Por eso resultó medio absurdo y ridículo que algunos plantearan que teníamos que hacer una comisión investigadora”.

“Esperamos que se transparente, como nosotros le pedimos a Andrés Chadwick que zanjara su situación, aquí también se tiene que aclarar. A mí no me parece descabellado que una persona gane esa cantidad, dependiendo de la contribución que haga y de la valorización de su trabajo. En eso no tengo problema, ni me espanto”, aseveró.

Revisa la entrevista completa acá: