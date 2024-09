José Miguel Insulza: "Las grandes potencias están al mando de los conflictos y no los están resolviendo"

Durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, el Presidente Gabriel Boric expresó su condena a la violencia desatada en el contexto de la guerra entre Israel y Hamas, reiteró sus cuestionamientos al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y se refirió a una eventual reforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Sobre lo último, el Mandatario sugirió “que cuando la ONU cumpla 80 años lo haga con un Consejo de Seguridad acorde al curso de los tiempos actuales”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador del Partido Socialista y excanciller, José Miguel Insulza (PS), valoró las palabras del Mandatario y pronosticó que esta instancia “se va a caracterizar fundamentalmente por el tema de gobernanza de las Naciones Unidas”.

En esa misma línea, el también integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado enfatizó en que Chile debe pronunciarse sobre ese tipo de temas porque “ha sido siempre nuestro rol”.

“Nosotros siempre hemos asumido las cosas que se están planteando, los conflictos y el multilateralismo como la forma de resolverlo, porque si usted me dice las grandes potencias, las grandes potencias están al mando de los conflictos y no los están resolviendo”, opinó.

“Han sido los titubeos, la reacción de Rusia la que generó la guerra en Ucrania y ha sido también la pasividad de Estados Unidos lo que ha permitido las masacres que están ocurriendo en Gaza. Entonces, si vamos a esperar que las grandes potencias lo hagan, estamos perdidos”, agregó.

Respecto a los cambios concretos que debería implementarse en la organización internacional, Insulza coincidió con el Presidente Boric en que debe “aumentar el número de miembros del Consejo de Seguridad y darle voz y voto a países como Brasil, como la India, como Japón, que son representativos de determinadas regiones del mundo”.

“Hoy día Brasil es el mayor país de América Latina, con más de 200 millones de habitantes o yo diría, más que América Latina, porque también está México, de América del Sur. Hoy día está muy claro que la presencia de Brasil en América del Sur es fundamental y para representar a esta región es la única alternativa que hay”, indicó.

Por otra parte, en cuanto a la postura del Presidente Boric frente a Venezuela y su declaración de que “Chile no está en condiciones de recibir más migración”, el excanciller afirmó que “es muy franco lo que él está diciendo”.

“Nosotros realmente hemos tenido una ola migratoria como no la hemos tenido nunca. Este país de tener un 1% de migrantes, hemos llegado a 8 o 9% de población migrante y esas personas no están totalmente integradas a la sociedad chilena, no hemos sido capaces de crear mecanismos adecuados de acogida para eso. Por lo tanto, no tenemos capacidad para recibir más migrantes”, recalcó.

Revisa la entrevista completa: