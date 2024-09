"Los evasores tendrán que prepararse": el amplio respaldo que recibió la Ley de Cumplimiento Tributario

Cómo una victoria para el Gobierno se puede tildar la aprobación en el Congreso Nacional y su despacho a ley del proyecto de cumplimiento tributario. Tras la votación favorable en el Senado este martes, la Cámara Baja visó la iniciativa, lo que le permite al Ejecutivo avanzar en su fast track económico y contar además con recursos adicionales para la Ley de Presupuesto 2025.

Tras la amplia mayoría con la que se impuso el proyecto en la votación de la Cámara de Diputados y Diputadas, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, recordó el fallido intento durante el año pasado por aprobar la Reforma Tributaria, que lo llevó a replantear la propuesta. “Más allá de lo que fue la decepción de aquel momento, no nos dimos por vencidos, nos pusimos a trabajar para buscar una manera de poder enfrentar los desafíos fiscales del país”, comentó.

“Hace casi un año y medio dijimos con mucha amargura que probablemente en aquel momento estarían celebrando los evasores y quienes los asesoran. Hoy día esos evasores y quienes los asesoran tendrán que prepararse, porque aplicaremos las nuevas facultades con todo su rigor”, añadió el jefe de la billetera fiscal.

Sobre los contenidos, a grueso modo, del proyecto despachado a ley, se menciona la flexibilización del secreto bancario para la fiscalización tributaria, la figura del denunciante anónimo con una compensación económica, la modernización de la gestión de las instituciones fiscalizadores y el fortalecimiento de la fiscalización tributaria a través de recursos, personal y tecnología.

Además, Marcel se mostró conforme con el apartado aprobado en relación al combate contra la informalidad. “Algo que muchas veces se ha indicado como causa de muchos de los problemas de nuestra economía o de nuestro mercado”, señaló.

La Ley de Cumplimiento Tributario recauda el 1,5% del PIB, aproximadamente US$4.5 millones, y le permitirá al Ejecutivo sumar al Presupuesto 2025 unos US$1.2 millones, que se espera puedan ser destinados en mejorar la Pensión Garantizada Universal, la reducción de las listas de espera y ampliar los recursos en materia de seguridad.

Visiones positivas de la nueva legislación

Desde el oficialismo han celebrado la posibilidad de financiar dichas políticas públicas con este aumento en la recaudación fiscal. El miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas, Boris Barrera (PC) aseguró que están “conformes con la aprobación del proyecto”.

“Temíamos que la derecha rechazara algún artículo que llevara esto a una comisión mixta y que finalmente no se pudiera contar con el proyecto aprobado antes de que entrara el proyecto de la Ley de Presupuesto del 2025, eso hubiera perjudicado de gran manera el presupuesto, y con eso también las políticas y los compromisos que tiene el Gobierno con la ciudadanía”, dijo el parlamentario oficialista.

En tanto, el diputado Jaime Sáez (FA) valoró los frenos contra la evasión que instala la nueva legislación: “Se empieza a poner fin a una larga historia de abuso de la institucionalidad, de vulneración de leyes, donde personas poderosas creen que puede utilizar todo tipo de triquiñuelas para no pagar los impuestos que corresponden”.

Incluso, desde la oposición quedaron conformes con la conformación del proyecto que fue aprobado en ambas Cámaras. El diputado Miguel Mellado (RN) e integrante de la Comisión de Hacienda sostuvo que su sector le expuso “al ministro (Marcel) hace más de un año que separara de la reforma tributaria la evasión y elusión. No lo quiso hacer y se rechazó en ese momento”.

Además, Mellado valoró los cambios que se produjeron en el Senado, porque a su juicio “mantiene la elusión en sede judicial, que era lo que nosotros proponíamos”.

“Le da tranquilidad a las pymes, a la empresa y la inversión. También se crea un comité ejecutivo entre el Director de Servicio de Impuestos Interno y tres subdirectores, quienes van a ser también elegidos por Alta Dirección Pública”, detalló y remarcó como positivo la creación de un Consejo Tributario.

No obstante, el parlamentario de RN expresó su preocupación en cuanto a la recaudación total que se conseguirá con esta ley. En esa línea, subrayó que con la reforma tributaria de la expresidenta Michelle Bachelet en 2014, “se prometió recaudar un 3% y se recaudó no más allá de un 1,5%; se pretendía crecer al 5% y estamos creciendo al 2%”.

“El crecimiento económico es el que explica casi el 80% de la recaudación fiscal, entonces si eso no lo ven, estamos fritos, porque mayor cantidad de recaudación no vamos a tener si no hay crecimiento económico”, cerró.