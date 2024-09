Por estrecho margen: Comisión de Cultura de la Cámara aprueba en general proyecto de modernización de TVN

Por 7 votos a favor y 6 en contra, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que moderniza a Televisión Nacional (TVN).

La iniciativa, presentada originalmente por el Gobierno de Sebastián Piñera, contempla, entre otros elementos, un endowment o fondo público, que cambia la estructura de financiamiento de la señal estatal, desde uno completamente privado a uno mixto.

En otras palabras, si el proyecto se aprueba, el Estado inyectará recursos de manera permanente, con los que se financiará al canal cultural (NTV), a los canales regionales, a la señal internacional y a una nueva radio pública.

Sin embargo, la votación, se dio en un complejo contexto luego de que TVN reportara pérdidas de 10 mil millones de pesos durante el primer semestre del 2024, ocho mil millones más que en el mismo período del año anterior.

En ese escenario, los diputados de oposición justificaron su voto en contra de esta iniciativa en que, con la modernización, no se resguarda la misión pública del canal ni tampoco su estabilidad financiera. Así lo expresó el diputado de la UDI, Felipe Donoso.

“Me cuesta entender que este proyecto efectivamente sea un salvataje a TVN, porque la verdad es que con los elementos que van en este proyecto, la vida de TVN sería muy corta. No alcanza ni para un año y medio al nivel de pérdidas que tiene hoy día y con el monto que proyecta dar este endowment, no da para la subsistencia de TVN ni tampoco le da herramientas para que sea un medio de comunicación capaz de competir en el entorno actual”, dijo.

En contraste, la diputada del Frente Amplio (FA), Catalina Pérez, aseguró que el proyecto de ley logra cuidar principios como el pluralismo informativo y el desarrollo de medios públicos. Además, enfatizó en que la iniciativa fue presentada por el Gobierno de Sebastián Piñera.

“Creo que la exposición que hizo el exministro Jaime Bellolio fue fundamental para entender que este proyecto de ley no es un proyecto de este Ejecutivo. Es un proyecto de ley del Ejecutivo anterior, al que hoy día le estamos dando continuidad y respecto del cual las diferencias me parecen políticamente relevantes, pero que no constituyen un mayor cambio estructural respecto a lo que hoy día se pone en debate”, detalló.

La discusión del proyecto de modernización de TVN continuará durante las próximas semanas, con la presentación de indicaciones por parte de los integrantes de la Comisión de Cultura.