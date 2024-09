Tras querella de Chadwick: el complejo devenir de la acusación oficialista contra Ángela Vivanco

Son tres las acusaciones constitucionales que comenzaron a ser revisadas este miércoles por las comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados contra tres ministros de la Corte Suprema. La primera contra Ángela Vivanco y Sergio Muñoz (Chile Vamos), una segunda para Jean Pierre Matus (DC), y una tercera -nuevamente- contra Vivanco, pero suscrita por la centroizquierda. Sin embargo, ésta última se encuentra entre las cuerdas.

Y es que el libelo acusatorio impulsado por el PC-FA-PS y la DC está bajo cuestionamiento luego de que el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, rompiera el silencio para anunciar una querella contra los nueve parlamentarios firmantes del escrito, aludiendo a una presunta difamación, pues su nombre es mencionado en varios párrafos de la acusación a raíz de sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla. Incluso, siendo calificado como “motor del tráfico de influencias“.

Según señalaron parlamentarios, las bancadas oficialistas están deliberando entre dos caminos: asumir la defensa judicial contra Chadwick o retirar y reingresar la acusación con los “errores” subsanados. Esta opción cobró fuerza considerando, además, que el progresismo anexó una causal en la primera página del libelo que hace referencia a ministros de Estado y no de Corte.

En conversación con Desde La Redacción, el diputado socialista Juan Santana afirmó que dichos escenarios se encontraban efectivamente en evaluación por el conglomerado. Sin embargo, su par, Jaime Naranjo, explicó que no sería necesario retirar el escrito en su totalidad, sino que la rectificación de ciertos párrafos podría ser ingresada directamente a la comisión revisora.

De hecho, la tarde de este miércoles, los firmantes ingresaron un “téngase presente” para corregir solo la causal mal citada. No obstante, fue declarada como “improcedente” por la comisión que cuenta con mayoría opositora.

Al respecto, el diputado Tomás de Rementería (PS) señaló que: “Me llama la atención la defensa que hizo muy airadamente la UDI, que no es parte de esta acusación y que asistieron en masa a defender a la ministra Vivanco. Creo que esto explica porque su acusación va amarrada a la de otro ministro”.

Por su parte y respecto a la arista Chadwick, el diputado del PPD, Jaime Araya, uno de los diez parlamentarios firmantes de esta acusación, aseguró “no tener miedo” y estar dispuesto incluso a concurrir a tribunales sin fuero parlamentario.

“Si éste es el precio que hay que pagar por sacar la corrupción del sistema institucional de Chile, para erradicar la corrupción de nuestro país, proteger la institucionalidad y la democracia, no tengo ningún problema. Estoy absolutamente disponible a comparecer frente a los tribunales de justicia“, afirmó.

En la UDI, casa política de Chadwick, apuntaron a un mal uso de esta herramienta constitucional que podría mermar los respaldos al libelo. El diputado Juan Antonio Coloma acusó una acción “mañosa” por parte de un sector, que dice, pretende involucrar al exministro en una causa donde él aún no está siendo investigado.

En tanto, su par, Marlene Pérez, señaló que el país enfrenta “una crisis tan grande en un poder tan importante como es el Poder Judicial que acá no podemos aceptar errores. Nosotros como Cámara de Diputados debemos dar una señal clara de seriedad y responsabilidad, por tanto, yo espero que se haga esta corrección“.

Gobierno llama a la derecha a pedir explicaciones

En paralelo al trabajo en la arena legislativa. Desde Nueva York, en el término de su participación en la Asamblea de Naciones Unidas, el Presidente Gabriel Boric abordó finalmente la situación del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, en el denominado caso Audios, lo que también ha salpicado hasta la Universidad San Sebastián.

En un punto de prensa, el Mandatario tomó distancia de la situación. Pero, emplazó a la derecha chilena y al propio Andrés Chadwick a dar explicaciones: “Es él y el sector, la derecha chilena, la que tiene que responder respecto a estos hechos que se imputan. Yo como Presidente de la República estoy preocupado de gobernar y no de las polémicas del día a día”.

Misma postura recalcó la vocera de Gobierno, Camila Vallejo. En conversación con CNN Chile, la secretaria de Estado sostuvo que “es algo que uno esperaría que se aclarara, si es que estos posibles delitos que ha cometido los hizo en su calidad solo de abogado o también de asesor ministerial. Yo creo todavía requiere una mayor explicación, independientemente de la investigación penal que ya está cursando el Ministerio Público”.

Corte Suprema advierte impacto en su funcionamiento

Desde la Corte Suprema observan con atención el curso de las AC en el Congreso Nacional. La ministra y vocera suplente, Gloria Ana Chevesich, fue consultada esta mañana respecto al ambiente dentro del tribunal tras esta serie de recursos contra sus integrantes, admitiendo que “son colegas y están viviendo una situación compleja, difícil, y también la Corte Suprema por su funcionamiento, se ve afectada“.

Por su parte, el ministro Sergio Muñoz retomó funciones este miércoles para enfrentar la acusación constitucional en su contra, “por cuanto el hecho de estar de vacaciones me suspende en el ejercicio y podría entenderse que de alguna manera hay alguna obstaculización y que, en realidad, no es mi intención“.

Mientras, el ministro de Justicia, Luis Cordero, reiteró que el Ejecutivo observará atentamente el curso de los libelos acusatorios, el cuaderno de remoción en la Corte Suprema y la investigación del Ministerio Público, de cara a permitir la continuidad adecuada y normal funcionamiento del servicio judicial y los próximos nombramientos.

“Estamos viviendo una situación contingente que es compleja, pero es una experiencia que el país ya ha vivido no hace muchos años”, señaló.

Diputados acusan “manto de protección” sobre Mario Carroza

Cabe destacar que se esperaba que durante esta jornada nueve diputados de oposición presentaran una cuarta acusación constitucional, esta vez contra el ministro Mario Carroza por un presunto tráfico de influencias en el nombramiento de notarios.

Sin embargo, en un punto de prensa a media mañana, la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, en compañía solo de sus pares Leonidas Romero (RN), Cristian Labbé (UDI), y Johannes Kaiser (PSC), anunció que desistirían -de momento- de impulsar esta acción por falta de firmantes, acusando “presiones” por parte de la UDI y RN.

“No entendemos por qué desde la UDI y RN, particularmente, existe este manto de protección al ministro Mario Carroza para que no sea acusado constitucionalmente. No entendemos cuáles son las presiones de los poderes fácticos para proteger a este ministro que ha sido denunciado incluso por la asociación de funcionarios de la Corte Suprema”, dijo Flores.