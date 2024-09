Diputada Sofía Cid: “La gente está aburrida de los casos de corrupción, hay que dar una respuesta”

En el marco de las acusaciones constitucionales contra los ministros de la Corte Suprema, este miércoles se realizó la primera reunión de la comisión encargada de revisar la procedencia del libelo presentado por Chile Vamos contra Ángela Vivanco y Sergio Muñoz.

La elegida para presidir la comisión fue la diputada Sofía Cid (Ind), quién en diálogo con la primera edición de Radioanálisis se refirió a los aspectos técnicos del funcionamiento que tendrá esta instancia. “Desde la notificación a los acusados, eso fue el día 24 de septiembre, tienen 10 días hábiles para presentar su defensa. Lo pueden hacer por escrito, puede hacerlo su abogado en la comisión”, detalló de entrada la parlamentaria miembro de la bancada del Partido Republicano.

“A contar de eso nosotros tenemos 6 días, partiría el 7 de octubre, y el sexto día sería el 14 de octubre. Ese sería nuestro plazo para analizar el fondo y además para emitir el informe a la Cámara de Diputados. En la reunión que tuvimos se tomaron acuerdos, nuestra primera sesión va a ser el día lunes, también vamos a tener la posibilidad de sesionar los otros días de sala que son martes y miércoles”, explicó sobre el funcionamiento de la comisión.

Asimismo, la diputada Cid comentó el error en la acusación presentada por el oficialismo y como eso impactaría en la que están a cargo de revisar. “En la Cámara de Diputados se hizo la consulta inclusive si se podían fusionar, si se podían tratar de forma conjunta. Esa acusación no la he leído pero entiendo que no son similares obviamente”, comentó.

En particular, se refirió a este error en el oficialismo, quienes citaron equivocadamente una causal de destitución para ministros de Estado, pero que no aplica para magistrados. “Nosotros tenemos solamente una causal para acusar constitucionalmente a los ministros de la Corte que es notable abandono de deberes. Eso tiene que ir con un fundamento y con razones”, expresó Cid.

Además, la diputada aseguró que el trabajo de las comisiones debe ser “transparente, de cara a la ciudadanía”. “Y en el fondo demos respuesta, yo creo que la gente en la calle ya está aburrida de tantas noticias de este tipo, de la poca transparencia, de muchos casos de corrupción y hay que dar respuesta a la ciudadanía”, sostuvo.

