Horas cruciales para Yáñez: Gobierno espera resolución del recurso de amparo previo a hacer valer el "criterio Tohá"

La continuidad del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, al mando de la institución depende de la admisibilidad del último recurso de amparo interpuesto por su defensa ante la Corte de Apelaciones de Santiago. La acción debería ser revisada por el tribunal a primera hora de este viernes y, de acoger la orden de “no innovar“, podría posponer la audiencia de formalización fijada para este 01 de octubre.

Cabe destacar que el recurso fue ingresado la noche de este miércoles. En éste se cuestiona que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago desestimara el aplazamiento del proceso judicial. Desde la defensa, aluden a la cardiopatía que padece el abogado Jorge Martínez que amerita cambiar la titularidad al abogado Nicolás Oxman, de esta forma, el jurista necesitaría más tiempo para revisar la totalidad de antecedentes del caso.

Se cree que este viernes es un día clave, considerando que el general Yáñez buscaría entregar su renuncia presencialmente ante el propio Presidente de la República, Gabriel Boric, quién estará en Chile hasta este próximo domingo, previo a asistir al cambio de mando en México. Por dicha razón, el Ejecutivo se mantiene atento al curso de esta herramienta judicial.

De hecho, la ministra del Interior, Carolina Tohá, admitió que el Gobierno se encuentra “a la espera del resultado de este suceso” para hacer cumplir el denominado “criterio Tohá”. En esa línea, la secretaria de Estado afirmó este jueves que “si el general Yáñez hubiera renunciado todos ustedes lo sabrían”.

Mientras, el mundo político se mantiene expectante al devenir de la máxima autoridad de la policía uniformada.

Respecto al recurso de amparo de Yáñez, el senador Iván Flores (DC), cuestionó: “¿Por qué no asume la justicia? ¿Por qué no enfrenta al tribunal y dice lo que tiene que decir en su defensa? Cualquier ciudadano de pronto no tiene todas estas mismas herramientas cuando tiene que enfrentar la justicia, ¿por qué un general va a ser distinto al resto de los ciudadanos?”.

Desde la oposición, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, indicó que: “Acá se están yendo los que se tienen que quedar y se están quedando los que se tienen que ir. El mismo Presidente ha elogiado múltiples veces al general Yáñez como alguien capaz, leal, como un buen referente para Carabineros. Sin embargo, en momentos que la delincuencia está absolutamente fuera de control el Presidente decide removerlo”.

En paralelo, los jefes de bancada del gremialismo enviaron una carta al general Yáñez para que no renuncie a su cargo. En la misiva, los diputados manifestaron su “absoluto respaldo” a su gestión. Además, solicitaron “respetuosamente, que se mantenga en sus funciones hasta el último día de su mandato constitucional, descartando así cualquier posibilidad de presentar una renuncia“.

En esa línea, recalcaron que “en medio de la crisis delictual por la que atravesamos y que se ha visto gravemente recrudecida durante los últimos meses, nuestro país no se puede permitir que la principal institución a cargo de la seguridad pública se vea descabezada de esta manera“.