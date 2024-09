Suspensión de vuelos entre Venezuela y Chile: ¿cuáles serán las consecuencias para la comunidad venezolana?

Como “unilateral e injustificada”. Así describió la Cancillería de nuestro país la decisión de Venezuela de suspender los vuelos comerciales hacia Chile.

La medida se concretó un día después del discurso del Presidente Gabriel Boric en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ocasión en que el Mandatario calificó al gobierno venezolano de “dictadura”.

Boric además acusó al presidente Nicolás Maduro de intentar “robarse” las elecciones del 28 de julio, donde fue declarado vencedor por el Consejo Nacional Electoral (CNE), institución controlado por el chavismo.

Este jueves la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, refrendó la declaración de la Cancillería, señalando que el mayor daño tras la suspensión de los vuelos, se provocará a la comunidad venezolana en Chile.

“Nuevamente una decisión unilateral, totalmente injustificada y más que perjudicar a nuestro Gobierno, perjudica a los ciudadanos venezolanos que están en nuestro país, porque limita las posibilidades de, a través de los vuelos comerciales, regresar, retornar o visitar a familiares que están en Venezuela. Es un golpe, finalmente, a los ciudadanos y ciudadanas venezolanas que son sus propios compatriotas”, insistió Vallejo.

Desde el Congreso también hubo voces que criticaron la decisión del régimen de Maduro. El diputado del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Tomás de Rementería afirmó que la determinación es “incomprensible” y “un atentado contra los miles de venezolanos que habitan el país”.

“Es absurdo que ante un discurso del Presidente Boric ellos reaccionen con eso. Sabemos que el régimen venezolano odia al Presidente Boric por haber sido un opositor férreo a las situaciones poco claras que tienen ellos en democracia y derechos humanos, pero esta situación no se justifica en lo absoluto”, estimó.

Por su parte, el diputado del PPD, también integrante de la misma comisión, Raúl Soto, apuntó a las posibles consecuencias que podría traer la suspensión de los vuelos comerciales para nuestro país.

“Ya las expulsiones, desde la elección en Venezuela, estaban afectadas. Ya no se estaban pudiendo realizar expulsiones masivas ni tampoco las expulsiones individuales en vuelos comerciales, sobre todo después del cierre de los consulados. Por lo tanto, la situación respecto de la inviabilidad de las expulsiones, no se ve agravada, pero de alguna manera, eso se mantiene y viene a confirmar que no se van a poder seguir realizando”, dijo.

En esa línea, Soto instó a que los Ministerios de Interior y Relaciones Exteriores, elaboren “una estrategia de emergencia, a convocar al mundo académico, a los expertos, al mundo político, para buscar una salida a esta problemática que sea conjunta, de manera de ver qué vamos a hacer con esas miles de personas que están con órdenes de expulsión”, sugirió.

Gabriela Hilliger, directora jurídica del SJM: “Lo más complejo no es la dirección de Chile a Venezuela”

Consultada sobre las consecuencias de la suspensión de los vuelos comerciales hacia y desde Venezuela, la directora jurídica y de incidencia del Servicio Jesuita Migrante (SJM), Gabriela Hilliger, aseguró que afectará a los venezolanos que traten de volver a su país para visitar o por emergencias.

Sin embargo, la abogada enfatizó en que el mayor impacto estará en los trayectos de Caracas a Santiago. Esto, pensando en quienes residen en Chile y desean traer a sus familias.

“A una persona venezolana se le va a hacer muy difícil llegar hasta Venezuela, si tiene que ir a visitar o auxiliar. Pero lo más complejo no es tanto la dirección de Chile a Venezuela, porque dada la situación de crisis humanitaria, para la mayoría de las personas lo más seguro es quedarse en los países a los que han migrado dentro de la región; pero pensando en los ánimos de muchas familias de poder traer a sus seres queridos que están allá, especialmente grupos de personas mayores, que son los que se quedaron ahí, hay una situación de incertidumbre y angustia en pensar cómo esas personas podrían llegar eventualmente a Chile”, explicó.

De acuerdo a Hilliger, otra dificultad podría estar en aquellas personas que están realizando sus trámites para ingresar a nuestro país de manera regular, pero que ahora no podrán viajar.

“Siempre se trata de plantear que las personas no hacen intentos de ingresar de forma regular al país, pero en realidad mucha gente lo hace. Lo que pasa, es que las circunstancias hacen que esto sea imposible, hoy día no hay embajada chilena en Venezuela y si tú quieres solicitar una visa para venir regularmente a Chile, ¿cómo lo haces? Ahora, además no hay vuelos comerciales y por lo tanto, si te aprueban una visa, que es el requisito que se le pone a la población venezolana, ellos tienen 90 días para ingresar al país y si no, pierden la visa. Dado que no hay vuelos, ¿cómo van a conseguir cumplir con ese plazo, con las dificultades que van a tener para poder llegar al país?”, cuestionó.

Por otra parte, consultada sobre las declaraciones del Presidente Boric, de que Chile “no está en condiciones de recibir más migración”, la representante del SJM, indicó que nuestro país, más que decir no, debería focalizarse en “gestionar coordinación regional para ver cómo se responde a esta situación inusual y extraordinaria que es lo que está viviendo Venezuela”.

Asimismo, recordó que Chile tiene compromisos internacionales en materia de refugio “y que tienen que ver con el respeto a los derechos fundamentales de las personas”.

“Hay momentos en los que las crisis humanitarias, sociales y políticas tan graves le pueden afectar a determinadas comunidades, pero otras veces le puede afectar a otros. Por lo tanto, la obligación de dar asilo, de dar refugio y de reconocer eso como un derecho, es algo importante”, concluyó.