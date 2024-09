Atleta María Ignacia Montt lanza documental sobre su vida con diabetes tipo 1

La Medallista panamericana y embajadora del team Novo Nordisk, María Ignacia “Ina” Montt, estrenó este miércoles en el Mall Sport el documental “11 segundos”, en el cual registra cómo ha logrado compatibilizar su carrera de deportista de alto rendimiento y una vida con diabetes tipo 1.

Presentado ante un público que contó con la presencia del Director Ejecutivo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, Eduardo Silotto, General Manager Novo Nordisk Chile y el embajador de Dinamarca, Henrik Bramsen Hahn, el registro audiovisual, que contó con el apoyo de la farmacéutica danesa, fue preparado durante los últimos años para muestra el esfuerzo, desafíos y logros presentes en su carrera deportiva, que la han llevado a posicionarse como una de las velocistas más destacadas del deporte nacional.

Respecto al significado de hito para Ina, declaró “Con “11 segundos” mi misión es poder inspirar y visibilizar que no existen barreras ni límites, y que esta enfermedad no es un impedimento para alcanzar los sueños de quienes viven con algún tipo de diabetes. Estoy agradecida por todos quienes han sido parte de mi carrera, a los que pudieron acompañarme en el lanzamiento, y espero que este documental tan significativo para mí, permita que se pueda normalizar y demostrar que se pueden alcanzar las metas si se trabajan con esfuerzo y dedicación, y que una vez más, la diabetes no es un límite”.

Ina fue diagnosticada a los 11 años con “diabetes infantil”, afección autoinmune en la que el páncreas no produce insulina de manera suficiente, por lo que hay un alto nivel de azúcar en la sangre. La atleta resaltó que ha podido avanzar en su trayectoria deportiva gracias a una serie de desarrollos tecnológicos y farmacéuticos que han mejorado su calidad de vida. Además de una importante cuota de tesón y árduo trabajo, su historia se convierte en un precedente para los más de dos millones de chilenos que viven con este tipo de diabetes.

La también estudiante de ingeniería comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ha tenido una carrera deportiva destacada durante más de 12 años. Fue en el año 2021 cuando logró el primer lugar en el Campeonato Nacional de Atletismo marcando uno de sus mejores tiempos hasta este momento de 11,77 segundos. Para luego tener una brillante participación en los Panamericanos Santiago 2023, donde obtuvo la medalla de plata como parte del equipo de relevo ‘Las Pumas’, junto a Martina Weil, Anaís Hernández e Isidora Jiménez. Además de sus logros deportivos, Ina se ha convertido en una embajadora clave en la visibilización de la diabetes, siendo una referente para las nuevas generaciones quienes, como ella, viven con esta condición.

Primeras impresiones de “11 segundos”

Por su parte, Eduardo Silotto, General Manager Novo Nordisk Chile, manifestó que “estamos muy contentos por el lanzamiento de este documental, estamos seguros que se convertirá en un hito para quienes que como Ina, viven con diabetes, impulsando a que otras historias sean contadas motivando a otras personas a convertirse en deportistas de alto rendimiento. Nuestro compromiso como Novo Nordisk es seguir impulsando iniciativas que permitan que nuestro mensaje llegue a todas las personas, visibilizar una enfermedad que va en un importante aumento en Chile”.

En tanto, Harold Mayne-Nicholls, declaró “la historia de María Ignacia es impresionante, tal como la narra en el documental y los logros que tiene, no solo en el deporte sino que la vida y a tanta gente que logra impactar, ojalá que muchos sigan el mismo camino, porque el deporte tiene eso, un factor que siempre está presente que el de la resiliencia. Yo estuve en sus competencias en los Panamericanos 2023, presencié sus partidas, luego vi cómo pudo salir adelante con más fuerza, porque lo que logra que es una medalla de plata, ella y el equipo, de verdad fue una emoción para todo lo que estábamos en el estadio”.

En la instancia también estuvo presente Lucas Nervi, amigo de Ina y atleta especializado en lanzamiento de disco, quien obtuvo medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 2023, quien manifestó “lo que más valoro de instancias como ésta, es que se visibilizan los logros de grandes atletas del país. Es importante que esta iniciativa la realice Ina Montt de la mano de Novo Nordisk, porque el hecho de que la Ina tenga diabetes, hace que tenga enfrentar más obstáculos de los que ya tienen los deportistas en Chile”

El documental 11 segundos: Ina Montt estará disponible para todas las personas en el canal de youtube de Novo Nordisk.