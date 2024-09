Carmen Prieto y el primer festival de boleros femenino: "Es un evento único, primero en nuestra historia musical en Chile"

Como un vínculo “estrecho y natural”. Esas son las palabras utilizadas por la artista Carmen Prieto para definir su relación con el bolero, acaso uno de los géneros insignes del cancionero romántico de nuestra región y que, en Chile, tiene a Prieto como una de sus más destacadas intérpretes.

“Mi relación personal con el bolero viene desde muy niña. En mi casa había muchos discos y se escuchaba un montón de música. Por mi padre, que era violinista de la Orquesta Sinfónica de Chile, la Filarmónica, en fin; pero también muy amante de la música popular de todos los géneros. E igualmente por mi madre, que era muy melómana y cantaba bonito”, confesó la artista en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.

De hecho, Carmen todavía recuerda el hito que resultó fundamental en la consolidación de su enamoramiento con los boleros: “Todos estos discos llegaron a mi casa directamente de Cuba, de un viaje que hizo mi madre hacia fines de 1969. Volvió cargada de vinilos, muchos de ellos de boleros. Porque el bolero es cubano. Así es que desde los cuatro años empecé a escuchar esta música y me identifiqué de manera absolutamente espontánea, natural. Nadie me la impuso. Y llegué a rayar los discos. Los ponía y los ponía de nuevo. Y claro, a esa edad no podía cantar boleros, porque con cuatro, cinco años imposible”, acotó entre risas.

“Pero me entró tan dramáticamente, en el sentido de que se me quedó puesto en el corazón, en el alma y en el cuerpo… Hasta que pude empezar a cantarlo con un poquitito más de propiedad a partir de los 17 o 18 años, que es cuando empiezo a identificarme mucho más”, sumó Prieto.

Por todo lo anterior es que lo que sucederá este 28 y 29 de septiembre en el Teatro Nescafé de las Artes tiene un valor particular para ella. Esos días, el icónico escenario ubicado en Providencia recibirá el espectáculo “En-canto de mujer“, la primera edición del Festival Internacional del Bolero integrado sólo por voces femeninas que reunirá a varias de las grandes exponentes de este género, incluida Carmen.

La colombiana María Isabel Saavedra, la mexicana Maricarmen Pérez y el Dúo Pajarito -conformado por las chilenas Fiona y Amaia José– serán parte del espectáculo, que será inaugurado el sábado 28 por Prieto y el tío Valentín Trujillo, destacado pianista recientemente galardonado con el Premio Nacional de las Artes Musicales.

“Este es un evento único, primero en nuestra historia musical en Chile. En el Teatro Nescafé de las Artes, que es un teatro maravilloso que abre su cartelera ampliamente y que le quiere dar cabida a este festival para que, además, se siga haciendo todos los años”, valoró la cantante.

Una amistad entrañable

Sin embargo, esta no será la primera vez que Trujillo y Prieto fusionan sus talentos en función de la música. Lo cierto es que ambos ya habían actuado juntos en varias ocasiones, cultivando una relación que trasciende las barreras artísticas.

“Mi amistad con el tío Valentín comenzó a través de mi familia. Él fue compañero de mi padre. Y primero que todo, eran vecinos en el mismo barrio. Es más, el tío Valentín conoció a mis abuelos. Yo apenitas me acuerdo de mi abuela porque falleció tempranamente y resulta que me he enterado de cosas de mi familia por el tío Valentín”, compartió la bolerista con la emoción a flor de piel.

Todas estas experiencias hacen que la valoración de Prieto hacia el trabajo del pianista sea gigantesca: “Es un orgullo y una experiencia maravillosa. Vengo cantando con el tío Valentín hace ya un buen tiempo, hace varios años. Entonces, a estas alturas lo considero uno de mis grandes compañeros de ruta en el bolero, el tango y otros géneros que hacemos juntos como dueto, y también como parte de un grupo”.

“He trabajado mucho con el tío y por supuesto que me enorgullece que él haya accedido inaugurar este primer Festival Internacional del Bolero. Y con mayor gusto todavía, no como sorpresa, porque se veía venir, pero sí es un toquecito maravilloso el que ya no solamente estoy tocando con el tío Valentín Trujillo, que todos lo amamos desde siempre, sino que estoy junto a nada más ni nada menos que al Premio Nacional de Arte 2024. Un orgullo“, sintetizó la intérprete.

Y aunque siente una conexión especial con todos los boleros que interpreta, sí compartió que uno de los más especiales es, precisamente, una pieza que el mismo Trujillo compuso para ella. “Él me regaló este bolero, que lo grabé en un disco hace ya veinte años junto a otras canciones de autores que en ese momento estaban vivos, y se llama ‘Hoy te amo‘. Para mí muchos boleros tienen un montón de importancia porque me he dedicado a cultivar este género. Por lo tanto, le tengo un aprecio enorme. Amo el bolero cubano en general, amo el bolero mexicano, el puertorriqueño, un par de piezas argentinas por ahí, boleros chilenos también. Y vamos a interpretar este bolero escrito y además tocado por él“, compartió Prieto.

Cabe destacar que las entradas para “En-canto de mujer” ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster y de forma presencial en las boleterías del teatro.