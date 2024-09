Presidenta Confusam por hechos de violencia en consultorios: "Esta situación es insostenible"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal (Confusam), Gabriela Flores, se refirió a los hechos de violencia registrados en los consultorios de Puente Alto y la Granja. Además, hizo un balance del paro convocado esta semana por el gremio.

Sobre las amenazas que recibió el Centro de Salud Familiar (Cesfam) Raúl Silva Henríquez y el ingreso de un hombre armado al recinto de salud La Granja Sur, la dirigenta afirmó que “es lamentable lo que está ocurriendo. Nuevamente anoche fuimos agredidos en otro centro de salud y esta situación es insostenible para quienes trabajamos en la salud primaria”.

“Todos los días en algún lugar de Chile agreden a algún trabajador, hemos reclamado, hemos planteado esta situación al Gobierno, tenemos una ley de consultorio seguro que no se aplica como está establecida y este hecho que ocurrió en Puente Alto sobrepasa todos los limites (…) Nosotros esperamos que se tomen medidas por estas situaciones, por eso también nos fuimos a paro, este es uno de los tantos temas”.

Así, la líder gremial acusó que “nosotros hemos tratado de contactarnos con el Ministerio del Interior. El único que nos respondió fue el delegado presidencial (Gonzalo Durán), que ha tenido muy buena disposición y el alcalde (Germán) Codina, pero de Gobierno, de la Subsecretaria de Prevención del Delito o del subsecretario (Manuel) Monsalve, absolutamente nada. Lo mismo con la ministra de Salud (Ximena Aguilera), para poder conversar y buscar una vía que proteja a los funcionarios. Eso es lo que estamos pidiendo”.

Respecto a la movilización de la Confusam, Gabriela Flores señaló que “le hemos pedido a la ministra de Salud reuniones, pero nunca nos las dan“.

“No quiero juzgar mal a las autoridades del Ministerio de Salud, pero acá hay una desidia contra la organización. Somos la única organización que representa a los trabajadores de la atención primaria y hoy somos la más grande de la salud pública. Nosotros solo queremos destrabar estos conflictos administrativos porque ellos hicieron una carta gantt de cumplimiento de fechas y ni siquiera eso lo están respetando. Por eso hacemos un llamado a ellas a dialogar, porque ella es una persona política y ella tiene el deber con quienes representan a los trabajadores “, enfatizó.

La presidenta de la organización, además, afirmó que “la atención primaria, somos nosotros. Esto no se ha dado, ni siquiera algún llamado de algún subalterno, nada por lo tanto, el próximo jueves tenemos un ampliado nacional donde participan todos los dirigentes del país y ellos una vez que entreguemos la información, ellos evaluarán, mandatarán los pasos a seguir”.

“Nosotros estamos en estado de alerta nacional por estos hechos de violencia y por la falta de respuesta de la ministra. Dejar claro que nosotros no dejamos botados a los usuarios, tuvimos turnos éticos en todo el país, entregamos la leche, el medicamento del día, traslados pacientes de comunas lejanas del radio urbano a hospitales de alta complejidad, atendimos a los postrados. Por lo tanto, la ministra no puede venir a acusarnos que nosotros no atendimos. Nosotros protegemos a nuestros usuarios, pero el ministerio no nos escucha“, sostuvo.

Revisa la entrevista completa aquí: