Dorotea López (IEI) por cambio de mando en México: Claudia Sheinbaum "recibe un país en condiciones favorables, pero con grandes desafíos"

El próximo 01 de octubre, Claudia Sheinbaum, asumirá el mando de México tras conseguir un triunfo histórico. Con casi un 60% de los votos a su favor, será la primera mujer en alcanzar la presidencia del país, asegurando -además- la continuidad de la llamada “cuarta transformación” iniciada durante el sexenio del mandatario saliente, Andrés Manuel López Obrador.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la directora del Instituto de Estudios Internacionales (IEI) de la Universidad de Chile, Dorotea López, abordó las condiciones internas y externas bajo las que Sheinbaum asumirá el poder, y también los principales desafíos de cara a su mandato. Entre ellas, la implementación de la reforma al Poder Judicial que permitirá elegir popularmente a jueces, magistrados e incluso ministros de la Corte Suprema.

Luego del sexenio de AMLO, ¿En qué escenario recibe Claudia Sheinbaum el país?

Por un lado, con una alta aprobación -sin precedente- del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador. Con un partido súper fuerte, con mayoría en la Cámara de Diputados y casi en la de Senadores, con una compleja reforma: la reforma judicial va a ser un tema que lo recibe Claudia Sheinbaum.

Y, por el otro lado, un país con una macroeconomía relativamente estable. El 2023 fue un año bueno. Lo que sí es que tiene desafíos importantes sobre todo para el nearshoring que es lo que está levantando, de alguna manera, la economía mexicana. Esta nueva política estadounidense de reagrupar la producción hacia lugares más cercanos. Y, desafíos súper importantes en términos, por ejemplo, de seguridad, las guerras del narcotráfico en Jalisco, en Sinaloa, están siendo preocupantes.

La reducción de la pobreza, la mejora salarial y las relaciones con Estados Unidos que, sin duda, siempre son un tema en materia migratoria y en otras materias como de dependencia del sector externo y exportador. Así que recibe un país relativamente en condiciones favorables, pero con grandes desafíos.

¿Y en cuánto a las relaciones internacionales? Ha causado ruido la no invitación al rey de España y hay conflictos que se arrastran con Ecuador y Perú.

Claramente López Obrador no fue un presidente que priorizará las relaciones internacionales con otros países, sin ninguna duda. En algún momento él decía que la mejor política internacional era la doméstica, y viajó probablemente a Chile y a Estados Unidos, me parece que no hizo ningún otro viaje.

¿Cómo puede esto ser diferente? A mí me parece que podría haber una señal. El nuevo canciller Juan Ramón de la Fuente tiene un estilo también conciliador. La misma Alicia Bárcena hizo bastantes más viajes y más presencia de México en otros escenarios, pero hay muchas cosas que van a seguir como esto que vimos con el rey de España.

De alguna manera, es darle consecuencia a una decisión de una solicitud que hizo López Obrador al rey de España, y Claudia Scheinbaum no lo invita por no haberle dado respuesta a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, hay una especie de consecuencia en eso.

Creo que hay cosas que vamos a ver iguales, pero podríamos ver probablemente una mayor participación, sobre todo en temas que para la nueva presidenta pueden ser muy importantes como los temas medioambientales, que requieren de una mayor participación de México.

Es la primer presidenta electa en su historia. ¿Qué podemos esperar de su administración y cuál es su diferencia con AMLO?

Creo que la transformación de la 4T va a seguir, o sea, hay mucha continuidad en materia de las políticas. Ahora, ella es una excelente gestora de política pública, eso lo ha demostrado en sus cargos previos, a cargo de Tlalpan, a cargo de la Ciudad de México. Es bastante más detallista y me parece que tiene una agenda que es mucho más progresista, un poco más alejada de probablemente la vieja izquierda.

Tiene prioridades muy claras como el medioambiente, el urbanismo y la pobreza. Ella en términos de gestión de administración puede hacer un muy buen gobierno. Yo creo que tiene mucho más desafío en el control político, en esta articulación que logra López Obrador.

En materia de género, vamos a ver muchos cambios y eso a mí me genera mucha alegría porque México tiene muchos desafíos en esta materia. Claudia dijo “aquí llegamos todas” y ha sido una feminista, y en contra de la violencia en México. Tiene un desafío muy importante y creo que ella, en eso, va a tener un cambio que no lo vimos con López Obrador.

AMLO ha reiterado que se retira de la vida pública, política y partidaria, ¿Cómo esto puede afectar al próximo gobierno?

A mí me da la sensación de que Andrés Manuel López Obrador difícilmente se retira de todo. Es un hombre de la política y de lo político, y además de que la presencia de su hijo como secretario de la organización de Morena también es una señal importante.

En la pregunta de cómo afecta, creo que AMLO es muy importante para mantener la coalición más que para cualquier otra cosa, o sea la coalición está muy hecha al modo de Andrés Manuel López Obrador. Él es un muy importante articulador en la relación con Morena, entonces yo creo que ahí va a seguir de alguna manera presente en esa materia. Ahora lo correcto siempre es decir que uno se retira.

Se firmó este último decreto para publicar la reforma del Poder Judicial que ha sido muy controvertido. Algunos lo ven como una imposición de programa y un peso, porque esto cae directamente en la ejecución de Claudia.

Es difícil que un proyecto en el cual tú tienes participación en su creación sea algo que se te impone.

Sí creo que va a ser una dificultad para ella, va a ser una dificultad desde el punto de vista práctico y económico. Probablemente van a haber muchas más manifestaciones en contra de esto y también genera un quiebre en el diálogo con la oposición para el control político. Entonces, no sé si me parece tanto una imposición como me parece un gran desafío para ella, o sea, en materia económica esto puede representar un costo altísimo.

¿Es el primer gran desafío de su gobierno?

Sí. No sé qué tan rápido vaya a ser el proceso de implementación, o sea, yo creo que puede llevar mucho tiempo. Estamos hablando de elecciones que no se han visto nunca en la historia probablemente. Estamos hablando de mil cargos que hay que elegir, porque México es federal y eso hace que sea mucho más complejo toda esta estructura en términos de lo que significa electoralmente, y luego la implementación. O sea, ya no solamente la implementación de la elección, que va a ser muy complicada, sino también la implementación que hay que hacer una vez que se materializó la elección.

El Presidente Gabriel Boric asistirá a este cambio de mando, ¿Cómo se proyecta esa relación?

México siempre hay que entenderlo en su contexto de relación con Estados Unidos. México depende un 90% de lo que comercia con Estados Unidos, su migración es a Estados Unidos, o sea, hay una relación. Decían que tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos.

Es una relación súper compleja, entonces América Latina también ha sido una región relativamente distante para México en sus relaciones y yo creo que la asistencia del Presidente Boric al cambio de mando da buena señales.

Ha habido una buena relación, o sea, el presidente Andrés Manuel López Obrador al país que viajó fue a Chile. Tuvo una serie de actividades, tiene una cercanía importante, tuvo distintas actividades relativas a Gabriela Mistral. Entonces, me parece que hay una posibilidad, de hecho, hemos avanzado en el Tratado de Libre Comercio, ha sido de los pocos países con los que México ha seguido avanzando en modernizar sus acuerdos, conjuntamente en la alianza del Pacífico. México y Chile han seguido manteniendo una relación positiva al respecto.