Juan Luis Castro por futuro del seguro único de salud: “La realidad es que no existen votos suficientes en el Congreso”

Este martes 1 de octubre se cumple el plazo fijado en la Ley Corta de Isapres, para que el Gobierno presente uno o más proyectos de reforma al sistema de salud.

En la antesala, se dio a conocer, además, la propuesta de un grupo de expertos convocados por la Comisión de Salud del Senado, que en su informe final sugirieron establecer un fondo de compensación de riesgos entre isapres. Esto último, de acuerdo a algunos actores políticos, podría fortalecer a las aseguradoras.

Consultado sobre qué es lo que espera de la reforma del Gobierno, el senador del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, señaló que descarta el que se retome la idea de un seguro único tal cómo fue propuesto en el programa del Presidente Gabriel Boric.

A su juicio, el Ejecutivo optará por considerar los equilibrios políticos en el Congreso, donde no habría espacio para avanzar hacia un fondo mancomunado, donde se deposite el 7% de todos los cotizantes y las isapres, a su vez, se transformen en seguros de segundo piso.

“Ningún Gobierno cumple a la letra lo que escribió cuando estaba en campaña, ni uno, eso no existe, es una ilusión”, apuntó Castro.

¿Cuáles son las expectativas que usted tiene del proyecto de reforma a la salud?



Esta expectativa viene de la Ley Corta, donde luchamos intensamente y logramos, porque no lo traía así el Gobierno, que se abriera una ventana de reformas de verdad en el sistema de salud, a partir de los problemas de las isapres. Por eso, vienen dos momentos, uno inmediato, que es el fin de las discriminaciones por sexo, edad y enfermedad en el sistema isapres, que es la piedra angular de la desafortunada manera en que las isapres por 40 años han hecho una selección de riesgo de la gente y del abuso que finalmente es lo que ha sucedido. Eso debería ingresar en los próximos días, al igual que los mecanismos de compensación de riesgos y el fortalecimiento del Fonasa y la Superintendencia de Salud como pilares fundamentales de la supervisión y el control.

Indudablemente, en el segundo instante, que debería ser a fin de año, normas sobre el seguro de incapacidad laboral o licencias médicas. Tema muy controversial que también es parte de una necesaria reforma que tiene que haber en el sistema de salud.

Al margen de las discusiones que se han dado en el Congreso, la atención está puesta en el tema del seguro único, que era parte del programa de Gobierno del Presidente Boric. ¿Cómo ve esa propuesta? ¿Estaría a favor de que el Ejecutivo presente algo así?

El Fondo Universal de Salud, que es el nombre que lleva exactamente esa propuesta, consiste simplemente en que el Fonasa, que hoy ya tiene el 80% de la población, logre transformarse en un verdadero seguro público. Es decir, que a ese 80% de la gente, de verdad se les garantice que van a poder ser intervenidos en la lista de espera, de manera correcta, en un tiempo corto. Eso se llama Fondo Universal de Salud, no es único, es universal de salud, que es muy distinto.

Claro, pero en el fondo lo que proponía el Gobierno en un inicio era que hubiera un seguro mancomunado donde fuera el 7% de todas las personas y que las isapres pasarán a ser seguros de segundo piso.

Ese es el programa original. Ningún Gobierno cumple a la letra lo que escribió cuando estaba en campaña, ni uno, eso no existe, es una ilusión. Lo que existe es una voluntad. Yo veo que el Gobierno está teniendo voluntad de avanzar en la línea del compromiso, pero obviamente no es exactamente lo mismo, porque eso depende de las mayorías y minorías en el Congreso. El Gobierno no tiene mayoría en el Congreso, en eso hay que ser realistas. No es un propósito de voluntarismo puro sin ver la realidad, la realidad es que no existen votos suficientes en el Congreso, que es donde tienen que hacerse las leyes para temas tan sensibles.

Justamente, en el Congreso, porque entiendo que en el mundo académico sí hay personas de oposición a favor del seguro único.

En el mundo académico hay de todo, el mundo académico se caracteriza por tener opiniones diversas, por tener posiciones multifacéticas, porque es el mundo de las preguntas, de las interrogantes y cada uno puede tener la suya. Yo estoy en el mundo de las respuestas, que es qué hacer en política pública y el qué hacer significa avanzar con un camino y certeza determinadas, que son las leyes y la aplicación de las leyes. Entonces, si usted me pregunta a mí, yo lo que esperaría es que los proyectos que ingrese el Poder Ejecutivo sean compatibles con avanzar en una mejoría fundamental de Fonasa, en que nos acerquemos a ser un seguro universal de salud, en que terminemos con la discriminación odiosa de las isapres, en que le pongamos límites a lo que es una escalada de gasto infinita en materia de licencias médicas y a que la gente tenga derecho a seguridad social de verdad y no tenga que estar sometida a una espera en esas listas tan odiosas.

En el fondo, la proyección que usted hace es que el Gobierno ya no va a seguir al pie de la letra lo que propuso en un comienzo.

El Gobierno se acerca a lo que es su promesa original, no se desvía. El Gobierno tiene los pies en la tierra, no tiene los votos en ninguna de las dos Cámaras de manera suficiente con el oficialismo, es cosa de mirar el conteo. En el Senado, es 22-27 a favor de la oposición y en la Cámara de Diputados es una correlación un poco más estrecha, pero tampoco es favorable, salvo algunas circunstancias. Esa es la realidad y uno tiene que trabajar con la realidad, no con el sueño.

¿Cuál es su opinión de la propuesta que hizo hace un par de semanas el Comité de Expertos? Allí se menciona el tema del fondo de compensación de riesgo, que es bastante controversial porque algunos señalan que favorece a las isapres.

Ellos plantearon alternativas, sin ahondar demasiado porque no era pertinente, de manera que establecen que debiesen haber compensaciones de riesgo, pero no se atan ni se amarran a ninguna fórmula que deje abierto un camino a los múltiples seguros o a la subsistencia de las isapres a futuro. Lo dejan insinuado, pero no es una propuesta terminal.

Pero personalmente, ¿Cómo ve usted el fondo de compensación de riesgos? ¿Debería implementarse algo así?

O sea, si usted le va a quitar la selección de riesgos a las isapres, el ingreso es libre y las personas pueden moverse de un lugar a otro, el precio del plan no va a ser según las enfermedades que usted traiga y si usted le elimina todo eso a las isapres, bueno, o las isapres desaparecen y quiebran o se hace un mecanismo para compensar los riesgos. Mecanismo tiene que haber. ¿Cuál? Bueno, vamos a esperar qué dice el Gobierno.