Marcela Cubillos: "Es extraño que sólo se filtrara mi sueldo"

Luego de una semana con repercusiones políticas, judiciales y sociales, la ex ministra de Educación y candidata a jefa comunal por Las Condes, Marcela Cubillos, reiteró su defensa a su millonario sueldo en la Universidad San Sebastian.

En en entrevista con El Mercurio, la exsecretaria de Estado también manifestó sus sospechas sobre el origen de la controversia que implicó su protagonismo en el debate público, pues hay otras figuras del mundo de la política que trabajan en la misma casa de estudios.

“Es a lo menos extraño que de todos los expolíticos que trabajan ahí sea mi sueldo el único que se filtró“, afirmó Cubillos.

Así, la postulante a jefa comunal de Las Condes señaló que “he trabajado toda mi vida, desde antes de salir de la universidad, donde siempre fui de los mejores alumnos de mi generación. Me separé muy joven y con niños muy chicos, los saqué adelante sola, con mi trabajo. He tenido peores y mejores momentos. Me siento muy orgullosa de lo que he logrado y de los trabajos en los que me he desempeñado”.

Además, emplazó a los sectores de la derecha por no estar defendiendo la libertad de enseñanza y la autonomía de los planteles privados de educación superior.

También, relató que fue el expresidente de la junta directiva de la Universidad San Sebastián, Luis Cordero, quien la contactó en febrero de 2020 para que se incorporara a la casa de estudios como docente, lo que después se fue ampliando a otras actividades.

“La universidad tomó una decisión de que muchas personas que habíamos trabajado en el gobierno de Sebastián Piñera, como ministros o subsecretarios, éramos un aporte para el proyecto”, aseguró.

En esa línea, defendió su contratación, pese a que su formación académica de postítulo y posgrado es inferior a la de otros académicos e investigadores que reciben una remuneración menor.

“Es una universidad que decidió en su proyecto no sólo tener académicos con altos grados de doctorado, sino también a profesionales que tienen experiencia práctica”, añadió.