Jorge Guzmán (Evópoli) por acusaciones constitucionales: "No aportan a resolver los problemas de seguridad"

A menos de un día del anuncio, la bancada de diputados y diputadas de Renovación Nacional (RN) desistió este martes de presentar la acusación constitucional contra el Presidente Gabriel Boric, con el objetivo de “dar oportunidad al diálogo” para abordar la crisis de seguridad.

Por su parte, el Partido Republicano sí presentó el lunes un libelo acusatorio contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, por “haber comprometido gravemente la seguridad de la nación, infracciones a la Constitución y la Ley, y la inejecución de las mismas“.

Al respecto, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el jefe de la bancada de diputados de Evópoli, Jorge Guzmán, afirmó que desde la colectividad comparten el diagnóstico sobre la difícil situación de seguridad pública que afecta al país.

“Sin embargo, creemos que la herramienta de la acusación constitucional no es una medida que aporta a la resolución de los problemas en seguridad que vive hoy Chile. Valoro que Renovación Nacional haya tomado el camino de la sensatez y en definitiva se desistiera de esa acusación constitucional que anunciaron respecto de la figura del Presidente de la República. Lo he dicho en otras ocasiones, creo que la acusación afectaba profundamente las instituciones, daña a la política y, por cierto, ponía en riesgo la democracia, pues buscan destituir a un Presidente de la República a través de acusaciones constitucionales cuando fue electo por la ciudadanía”, aseveró.

En cuanto a la acusación contra la ministra Tohá, el diputado señaló que: “Nosotros estamos evaluando la acusación constitucional presentada por el Partido Republicano, pero en principio creemos que no es oportuna, que nos distrae de lo principal que es enfrentar esta crisis de seguridad, además viviendo una crisis del Poder Judicial paralelamente. También, el resultado de la acusación, ya sea favorable o desfavorable, no aporta para enfrentar la crisis de seguridad. Al mismo tiempo que creemos que si se aprobara esa acusación, no confiamos en el elenco que en definitiva tiene el Presidente para reemplazar a la ministra, hay un problema no sólo de nombre, sino que también de contenidos”.

En ese sentido, el militante de Evopoli coincide con las declaraciones del senador (UDI) Juan Antonio Coloma, quien afirmó que “a los malos gobiernos se les gana con votos”.

“El Gobierno del Presidente Boric no ha estado a la altura de la circunstancias, no se ha hecho cargo de enfrentar adecuadamente la crisis de seguridad. Ha implementado políticas públicas que no han producido sus efectos, como por ejemplo, el Plan Calles sin Violencia”, agregó.

Así, el diputado Guzmán hizo hincapié en que “lo que corresponde es aportar con ideas, con proyectos, con propuestas para poder enfrentar la crisis. Y también evidenciar los malos proyectos del Ejecutivo para, posteriormente, en las distintas elecciones democráticas, poder impulsar nuestras propuestas e ideas. El acusar constitucionalmente, en el caso del Presidente Boric, no es democrático al final. Nosotros fuimos muy críticos cuando se implementó o se busco a través de ese mecanismo destituir al Presidente Sebastián Piñera en dos ocasiones, tenemos que ser igualmente críticos cuando este tipo de ideas surjan desde nuestro propio sector“.

Al ser consultado sobre los cuestionamientos que han realizado desde el oficialismo sobre que ambas acusaciones constitucionales buscan desviar la atención del caso Hermosilla o de la exministra, Marcela Cubillos, el jefe de bancada de Evopoli respondió que no se haría cargo de esas criticas.

“Creo que el Partido Republicano tiene suficientes razones para poder impulsar esa acusación constitucional y las razones están dadas por el sentir ciudadano, este sentimiento de impotencia de cómo se aborda la crisis de seguridad. Lo de RN ya se desistió, por tanto, entiendo que fue un error anunciarla y eventualmente impulsarla. Pero no creo que sea un distractor, creo que aquí la ciudadanía está muy pendiente de lo que nosotros estamos haciendo y esto no desvía en lo más mínimo respecto a las principales prioridades y necesidades que nos han planteado”, puntualizó.

Acerca de cómo desde su sector enfrentan los problemas de seguridad pública y qué los diferencia de la actual administración, el diputado aseguró que: “Nosotros tenemos convicciones respecto de cómo enfrentar la crisis de seguridad, convicciones que nos unen y no nos dividen, pero creo que el Gobierno tiene un grave problema de división interna sobre cómo aborda la crisis. Yo fui parte de la mesa de seguridad en su minuto y fui testigo en cómo las dos almas del Ejecutivo se disputaban la forma en cómo se enfrentaba”.

“Felizmente, nosotros hemos logrado sacar adelante algunos proyectos de ley que se buscaron implementar en el Gobierno del Presidente Piñera y que no estuvo disponible la oposición en su minuto para poder sacarlo adelante, me refiero a la Ley Naín Retamal, Ley de Usurpaciones, la Ley de robo de madera, entre otras tantas que fueron rechazadas por quienes en ese momento eran la oposición y nos hicieron perder un tiempo valiosísimo. Por tanto, nosotros tenemos mayor convicción respecto de la forma de enfrentar la delincuencia, confiamos y respaldamos adecuadamente a las instituciones que están a cargo de ello, que son Carabineros y la Policía de Investigaciones“, destacó.

En esa misma línea, el parlamentario recalcó que “vamos a estar muy disponibles a implementar las reformas que sean necesarias para darle seguridad en su actuar, como también destinar los recursos que sean necesarios para poder dotarlos de la implementación que permita enfrentar adecuadamente la delincuencia que incluso hoy está mejor capacitada y dotada de instrumentos para delinquir. Creo que tiene que ver con eso, con más convicción y más claridad respecto a hacerse cargo de la crisis de seguridad”.

Cabe mencionar que esta tarde el Gobierno dio a conocer que el abogado Juan Ignacio Piña representará la defensa de la ministra del Interior, Carolina Tohá, frente al Congreso Nacional. Piña, quien tiene una amplia trayectoria en el sector público; fue presidente del Consejo de Defensa del Estado entre 2014 y 2017, subsecretario de Justicia desde 2012 hasta 2013 y ministro de Justicia (s) entre noviembre de 2013 y marzo de 2014.