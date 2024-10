Marcelo Araya asume como nuevo general director de Carabineros: "No descansaremos por entregar mayor seguridad a todos"

El nuevo general director de Carabineros, Marcelo Araya, inició este lunes -de manera oficial- su mandato como alto mando de la policía uniformada, en reemplazo de Ricardo Yáñez, quien renunció debido a su formalización por eventuales omisiones de apremios ilegítimos en el marco del estallido social en el 2019.

En la actividad estuvo presente la vicepresidenta Carolina Tohá, a quien se le realizaron los honores dado el viaje del Presidente Boric al cambio de mando presidencial en México. Además, la ceremonia contó con la tradicional entonación del himno nacional y un minuto de silencio en honor a los mártires de Carabineros, a quienes Yáñez recordó durante su discurso de despedida.

Durante la instancia del cambio de mando, realizada en la Escuela de Carabineros, Araya asumió con “orgullo” el mando de la institución policial, asegurando que velará “por todos los principios que hoy nos tienen como una de las instituciones más importantes del país“.

“No descansaremos por entregar mayor seguridad a todos“, destacó el nuevo general director de Carabineros.

En la actividad, Ricardo Yáñez realizó un discurso en el que destacó su paso por la institución y agradeció tanto al expresidente Sebastián Piñera como al actual Mandatario, Gabriel Boric.

“Es válido preguntarse: ¿Fue acertada la decisión de aceptar el cargo en aquel momento? ¿Tenía claridad de los costos que ello implicaría en mi desempeño? En mi desempeño puse siempre lo mejor de mis capacidades, y el balance de mis resultados será materia que deberán juzgar quienes me sucedan en la historia“, explayó el ahora exlider.

En esa línea, el exgeneral comentó sobre sus años en el cargo y sostuvo que “enfrentaron el periodo más complejo y duro desde el retorno a la democracia”, pero que, por su parte, “él sabía que no estaba solo en este desafío”. Pues miles de hombres, mujeres, carabineros y civiles lo acompañaron y apoyaron a impulsar “este cambio de paradigma que me permita afirmar ante el país que los carabineros de hoy no son los mismo de ayer”.

“La seguridad es siempre una materia prioritaria para los ciudadanos de Chile, requiere la debida atención de sus autoridades, y la eficacia del sistema dedicado a garantizarla, como parte de este los carabineros rápidamente entendieron el mensaje en nuestras primeras orientaciones y se alinearon en torno a las directrices de su alto mando”, mencionó.