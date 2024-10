Gobierno redobla defensa a Tohá ante libelo republicano que suma respaldos de la UDI y RN

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se sumó este miércoles a la gira que realiza el Presidente Gabriel Boric por la Región de Antofagasta para iniciar un despliegue local en materia de seguridad. Esto, en medio de la preparación de su defensa, que será liderada por el abogado Juan Ignacio Piña, para la acusación constitucional que ingresó este lunes el Partido Republicano en su contra, y que ha ido tomando fuerza en el Parlamento.

En el marco de la entrega de la segunda comisaría para Antofagasta y sin una referencia directa, el Mandatario apuntó contra el clima político que, no hace mucho, también lo tuvo bajo la lupa de un libelo acusatorio por la crisis de seguridad. Herramienta que intentaron hacer viable diputados de Renovación Nacional, pero que no vio la luz luego de que el líder de la tienda, Rodrigo Galilea, le quitara el piso.

“Pareciera ser tiempo para algunos de frases altisonantes y de peleas políticas que no permiten avanzar ni tampoco frenan a quienes delinquen. Les digo con mucha claridad que no tengo tiempo para perder en ello. Nosotros estamos aquí, en terreno, trabajando para combatir la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado”, dijo.

“Los que quieran pelea chica que peleen entre ellos, por lo menos, yo no tengo tiempo para eso”, apuntó.

La jefa de Gabinete, en tanto, detalló a temprana hora de esta jornada el Presupuesto 2025 destinado a seguridad, donde destacó que desde el inicio del Gobierno y hasta el próximo año se estima que los recursos aumentarán en un 15,3%.

En esa línea, Tohá evitó polemizar con el libelo en su contra y aseguró que éste no desviará su atención sobre su labor ministerial. “Por más que se diga lo que se diga, a mí no me van a hacer pelear con la acusación constitucional”, señaló.

“Nuestra pelea está en otra parte, la pelea del Gobierno está en otra parte, la pelea de los chilenos está en otra parte. Es una pelea contra la inseguridad, contra la violencia, contra los delitos”, recalcó.

Cabe destacar que la acusación del Partido Republicano no contaba con todos los votos opositores necesarios para prosperar, principalmente ante dudas provenientes desde Chile Vamos.

Por parte de RN y la UDI existía reticencia debido a la alusión directa que hace el libelo a la gestión del fallecido expresidente Sebastián Piñera, donde se señala que también “fracasó” en materia de seguridad pública y control migratorio.

Sin embargo, el diputado gremialista, Henry Leal, aseguró que la bancada en su conjunto apoyará el libelo. “Nuestra bancada decidió apoyar la acusación contra la ministra Tohá, ya que ella es responsable de la seguridad y no ha habido autocrítica”, sostuvo.

En tanto, Miguel Mellado (RN) indicó: “Decidimos apoyar la acusación dado que el tema de la delincuencia y el crimen organizado en Chile está tan desbordado que eso pesa más que alguna mención al Gobierno de Piñera, que goza de mejor salud popular que este mal Gobierno”.

Una vez notificada, la jefa de gabinete tendrá un plazo de diez días para concurrir hasta la comisión revisora de la acusación constitucional para ingresar su defensa.

General de Carabineros agradece nombramiento a Boric

La gira en Antofagasta marcó, además, la primera aparición pública del nuevo general director de Carabineros, Marcelo Araya, junto al Presidente Boric.

En la cita, el líder de la policía uniformada aprovechó de valorar la confianza depositada por el Ejecutivo en su nombramiento.

“Agradezco públicamente y reitero la confianza que ha depositado en mi persona su excelencia, el Presidente de la República, don Gabriel Boric Font”, señaló.