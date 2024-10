Instalan comisión revisora de la AC contra Tohá: el presidente será el PPD, Jaime Araya

Este miércoles se constituyó la comisión revisora de la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá, ocasión en que los diputados integrantes eligieron como presidente al diputado de la bancada PPD, Jaime Araya.

La acusación fue impulsada por el Partido Republicano. La tienda, recordemos, puso un ultimátum de 72 horas para que se removiera a Tohá y a los subsecretarios Manuel Monsalve y Eduardo Vergara, pero luego de que el Gobierno hiciera caso omiso de aquello, presentó el libelo este lunes.

La acción estaría fundamentada en el manejo de la crisis de seguridad y surge también como una crítica a la salida del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

Pese a que en un comienzo ésta tomó fuerza entre diputados de Chile Vamos, durante los últimos días, desde el mismo sector han surgido dudas.

Consultado sobre aquello, el jefe de bancada del Partido Republicano, Luis Sánchez, aseguró que, efectivamente, “en la oposición algunos en particular han señalado que no les parece la acusación o que tienen dudas respecto algunos elementos, pero yo creo que esas dudas se van a ir despejando con el paso de los días”.

Asimismo, requerido sobre la mayoría oficialista de la comisión -el único diputado de oposición es el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez- Sánchez afirmó que “existe una oportunidad, para que diputados que son de Gobierno puedan hacerle un llamado de atención al Presidente de la República y pedirle, con la fuerza que requiere hoy día, que se haga cargo de la crisis de inseguridad que vive nuestro país”.

“Lo he señalado en otras ocasiones. Este no creo que sea un tema de izquierdas y derechas, sino que todos debiésemos entender que la crisis de inseguridad y descontrol migratorio que aqueja a nuestro país, requiere soluciones urgentes. El Gobierno no ha estado a la altura a ese respecto y creo que la forma más leal de ser oficialista el día de hoy es que sus mismos diputados le exijan al Presidente que tome cartas en el asunto y que remueva del cargo a Carolina Tohá”, dijo el parlamentario.

Por su parte, el presidente de la comisión revisora, Jaime Araya (PPD), informó que se está pidiendo el acuerdo a los distintos comités parlamentarios para que la comisión comience a funcionar oficialmente a partir del próximo lunes 7.

Otro elemento sobre el que se tendrá que dirimir es una solicitud de Republicanos, que hoy mismo pidió exponer los motivos de la acusación durante una de las sesiones de la comisión.

Respecto a lo anterior, Araya señaló que se está evaluando la situación. “Pero lo queremos decir con mucha claridad, ellos pueden estar muy tranquilos de que vamos a escuchar con mucha atención y vamos a revisar con toda la detención y la seriedad que se merece una acusación constitucional contra la ministra del Interior”.

“Aquí no corren las posiciones políticas, todo el mundo sabe que soy diputado de la bancada independiente del PPD, pero el deber de objetividad y utilizar como corresponde los instrumentos constitucionales, es nuestra principal responsabilidad”, indicó el diputado.

De todas maneras, Araya también expresó que considera la acusación constitucional como “una jugada electoral del Partido Republicano, que quiere enfrentarse a Chile Vamos, porque hoy día el espacio electoral se achicó producto de la crisis de corrupción”.

“Aquí lo que está de fondo es que no quieren seguir dando explicaciones, como todo el mundo les pide, respecto de sueldos de 17 millones de pesos, ministros que favorecían a determinadas empresas, el desfile de exministros de SP. Eso está impactando en el electorado y aquí lo que hay es una carrera de quien tiene la hegemonía de ese sector político”, opinó.

Cabe mencionar que este martes el Gobierno dio a conocer que el abogado Juan Ignacio Piña representará la defensa de la ministra del Interior, Carolina Tohá, frente al Congreso Nacional. Piña, quien tiene una amplia trayectoria en el sector público; fue presidente del Consejo de Defensa del Estado entre 2014 y 2017, subsecretario de Justicia desde 2012 hasta 2013 y ministro de Justicia (s) entre noviembre de 2013 y marzo de 2014.