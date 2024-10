Raúl Sohr: "Irán no tiene la capacidad para atacar seriamente a Israel"

El Ejército de Israel lanzó este miércoles de madrugada más de una decena de bombardeos contra los suburbios del sur de la capital de Líbano, Beirut, bastión del partido-milicia chiíta libanés Hezbolá, mientras que siguieron atacando otras zonas del país, según informó la cadena de televisión Al Manar.

Horas más tarde, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) también confirmaron que han mantenido enfrentamientos “a poca distancia” con militantes de Hezbolá en el sur de Líbano, después de que el grupo chiíta notificase choques directos en al menos dos puntos de la geografía libanesa.

Esto, luego que este martes Irán llevara a cabo un ataque con cientos de misiles contra Israel en represalia por la muerte del líder político de Hamás, Ismail Haniye, y del secretario general de Hezbolá, Hasán Nasralá.

Al respecto, en conversación con Política en Vivo, el analista internacional y sociólogo, Raúl Sohr, afirmó que lo que esta ocurriendo en el Líbano es un conflicto que se ha ido agudizando.

“Ya tenemos una situación bélica de proporciones y el temor que todo el mundo tiene es qué pasará con Irán, porque Israel planteó y el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que iba haber una respuesta, que Irán va a lamentar haber lanzado todos estos cohetes contra Israel, que además es una agresión muy grave de un Estado a otro, sin embargo, no causaron mayores daños”, añadió.

Así, Sohr enfatizó en que “vuelve a surgir la duda hasta que punto Irán hace estos desplantes de fuerza con la intención de señalarle a sus seguidores que no se siente amilanado, que esta dispuesto a combatir, pero lo hace con tal cuidado de no generar y de no alcanzar blancos de relevancia”.

Respecto del apoyo que tiene el Gobierno de Netanyahu en Israel, Raúl Sohr señaló que: “Vi en la prensa israelí una encuesta en que su popularidad aumentó significativamente, estaba en cotas muy bajas, pues estaba muy desacreditado, en parte, por la derrota que sufrió Israel el 7 de octubre, cuando Hamás ingreso en territorio israelí y produjo esta masacre de más de mil 200 personas, además de este fallo de inteligencia y de preparación le estaba penando muy fuerte Netanyahu”.

“Asimismo, el tema de los rehenes ha sido muy corrosivo para el gobierno israelí, que ha preferido enfrentar a Hamas antes que rescatarlos con vida, lo que ha generado en el seno de Israel una división bastante amarga entre los partidarios de Netanyahu y sus contrarios. Por tanto, el éxito inicial que ha tenido Israel en el Líbano, en parte, con la detonación de todos estos dispositivos que fue un golpe devastador para Hezbolá, los bombardeos siguientes y la muerte de su líder máximo, naturalmente han posicionado a Netanyahu con la imagen que él ha pretendido desarrollar en Israel, del salvador, del protector, del hombre que no tiene vacilaciones en defender y recurrir a lo necesario para proteger a los israelíes”. explicó.

Sobre la proyección del conflicto, el experto en materia internacional aseguró que “entre Irán e Israel es muy difícil que libren una guerra abierta. Irán no tiene la capacidad para atacar seriamente a Israel, naturalmente, le puede provocar daños importantes y pánico en su población, pero en términos rigurosamente militares, Irán no tiene capacidad para disminuir la ofensiva israelí. A la inversa, Israel sí tiene una capacidad formidable para degradar la capacidad bélica de Irán, de manera que una guerra entre ambos países, es algo bastante remoto. Además, Irán ha declarado por todos los medios que no tiene ningún interés, que tiene otras prioridades, es un país que además tiene una situación interna complicada”.

“Hemos visto grandes movilizaciones contra el régimen de los Ayatola, que mantiene una presión y represión muy fuerte, de manera que Irán tiene bastante fragilidad. Ahora con Líbano, Israel ha planteado que quiere desmantelar la fuerza de Hezbolá, por lo menos, desde la frontera hasta el río Litani, que son aproximadamente 30 km, y lo que querría es tener ahí una faja no militarizada, que era lo que se había acordado inicialmente. Y en Gaza todavía hay muchas dudas sobre qué pretende hacer Israel pues no se ha llegado a un cese al fuego en la región”, añadió.

