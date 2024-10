Emilia Ríos por Sebastián Sichel: "Nunca ha estado más de un año en un cargo público"

Los días 26 y 27 de octubre se desarrollarán en Chile los próximos comicios municipales y regionales. Será una doble jornada donde los ciudadanos y ciudadanas con derecho a sufragio deberán acudir a las urnas para escoger diversos cargos de elección popular: alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales.

En el caso de la Región Metropolitana, son 32 las comunas que elegirán a un nuevo jefe o jefa comunal, estando los ojos puestos en los llamados municipios emblemáticos, entre ellos, Ñuñoa, Santiago, Providencia, Maipú y Puente Alto.

Al respecto, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, la candidata a edil de Ñuñoa y exalcaldesa, Emilia Ríos (FA), afirmó que en el caso de la comuna a la que va por la reelección, lo que se pone en juego es: “Escoger una administración, en este caso, la que quiero representar yo, que está en la calle, con los vecinos y vecinas, que quiere a la comuna de verdad, o escoger una alternativa que entiende el municipio y la política como un espacio de ganancia personal y no colectiva”.

Así, la también exconcejal de Ñuñoa relató que “nosotros recibimos un municipio que estaba absolutamente encerrado, que trabajaba de espaldas a la ciudadanía, además era una municipalidad que tenía instalada prácticas de corrupción, tenemos el exalcalde -Pedro- Sabat (RN) que fue condenado por delitos de probidad y tenemos al exedil -Andrés- Zarhi que hoy está procesado, y eso en el fondo te habla de que era una institución que había perdido el rumbo, que no estaba mirando el bienestar de las vecinas y vecinos, sino que estaba instalado en estas lógicas”.

“Ñuñoa perdió mucho tiempo, se hizo una entrega al sector inmobiliario sin planificación. Por lo tanto, la comuna la recibimos con una infraestructura pública muy desmejorada, sin proyectos concretos para aumentar la capacidad de atención en salud, para aumentar la matricula en educación, entre otras cosas. Y estos años, ¿qué hemos estado haciendo? Nos volcamos a buscar aquellos recursos, a levantar una cartera de proyectos para concretar obras. Entonces, hoy tenemos que de aquí a fin de año vamos haber terminado el recambio de más de 8 mil luminarias, con aporte del Gobierno Regional, aumentamos en un 32% nuestros puntos de cámaras, en un 50% nuestros funcionarios de seguridad, para aumentar la capacidad preventiva del municipio, instalamos un centro de atención a victimas, hemos arreglado 30 plazas, canchas, parques, entre muchas otras inversiones”, agregó.

Sobre su principal contendor, el candidato de Chile Vamos y ex ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, sostuvo que “cuando uno mira su curriculum uno se da cuenta que él nunca ha estado más de un año en un cargo público. Entonces, cuando estas menos de un año en una institución, ¿qué logros te puedes atribuir? Porque los procesos son largos, sobre todo, en el sector público. Por otro lado, es muy diferente trabajar en un municipio, ¿por qué? Porque primero es un cargo de elección popular, que también mi principal contendor, que él nunca ha tenido, y esto es importante porque hay que trabajar con las personas, hay que estar en la calle, hay que tener tacto, sensibilidad, paciencia, hay que entender en lo qué están las personas, poder hacer síntesis de las miles de cosas diferentes y de opiniones que te encuentras en los distintos barrios”.

“Eso es una experiencia especial, no es simplemente de voluntad. Quizás hay un desconocimiento, hay quienes quizás piensan que el municipio es más sencillo de lo qué es, pero es mucho trabajo y sobre todo mucho tino”, añadió.

Acerca de las criticas que aluden a que el candidato de Chile Vamos no tiene vínculo en la comuna, Emilia Ríos comentó que: “Creo que no es necesario vivir en la comuna para ser un buen alcalde o alcaldesa, pero sí en todos los casos, donde hay buenas, gestiones, los ediles están involucrados con su comuna. La conocen, tienen alguna relación, han trabajado en ella, no es simplemente tomarla como un premio de consuelo, que es lo que vimos acá, donde el candidato estuvo dispuesto a ir casi por cualquier comuna, de las emblemáticas eso si, creo no haya estado dispuesto a ir por otras. Creo que sonó en las Condes, luego Santiago, Providencia y después llegamos a Ñuñoa y eso fue muy evidente, muy público”.

“Mi eslogan es ‘Ñuñoa te quiero de verdad’, y lo que en realidad quiere decir, tiene que ver con la construcción de confianza. Soy una convencida de que el mundo municipal puede ser un tremendo aporte para la vida democrática de este país, con la premisa de construir confianzas. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja en terreno, conversa con la gente, hablas, le comentas las posibilidades del municipio, le dices ‘mira, sabes que esto que me estas pidiendo es urgente y lo podemos hacer y lo hacemos'”, cerró.