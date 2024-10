Manouchehri (PS) por chats de Hermosilla y exfiscal Guerra: "Armaron una maquinaria de operaciones de impunidad"

El cierre de la causa de Penta, evitar el juicio oral de Iván Moreira e intromisiones en la investigación sobre la compraventa de la Minera Dominga, es parte de lo que revelan los chats entre el abogado Luis Hermosilla -actualmente en prisión preventiva en el marco de las indagatorias del caso Audios- y el exfiscal Manuel Guerra.

Al respecto, el diputado Daniel Manouchehri (PS), quien es querellante en el caso Audios, afirmó que “(Andrés) Chadwick, Hermosilla y Guerra, habrían armado una verdadera maquinaria de oscuras operaciones de impunidad“.

De acuerdo al reportaje publicado en The Clinic, las conversaciones por Whatsapp entre exfiscal Regional Oriente, Manuel Guerra, y el abogado Luis Hermosilla se extienden, al menos, entre 2016 y 2023. En ellas, se da cuenta de la coordinación entre Guerra y el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, para encontrar una salida a las causas del financiamiento ilegal de Penta.

Cabe recordar que en dicho caso, también llamado como “Pentagate” se dio a conocer el financiamiento irregular de campañas electorales de varios políticos, la mayoría pertenecientes a la Unión Demócrata Independiente (UDI), a través del uso de facturas y boletas de honorarios “ideológicamente falsas”, es decir, emitidas de acuerdo a la ley, pero cuya justificación fue falsa.

De esa manera, el parlamentario socialista, afirmó que “mientras le pedía trabajo a Hermosilla, Guerra le hacía ‘gestos’ a él y Chadwick“.

“Gestos que habrían significado el cierre de la causa de Penta o evitar el juicio oral de Moreira, o en la causa de Dominga, entre otras cosas. El resultado: Guerra terminó trabajando en la Universidad San Sebastián. La Fiscalía debe investigar un posible delito de cohecho. ¿Quienes, además de ellos 3, sabían de estas operaciones?”, cuestionó Manouchehri.

En tanto, el senador Iván Moreira (UDI), en una breve vídeo declaró: “A mi no en me metan en este show de los chats. Yo fui investigado y sobreseído por un juez de la República. Yo no he pedido nada y jamás he tenido el teléfono del señor Hermosilla, menos aún he tenido chat alguno”.