Andrés Chadwick niega haber intervenido a favor de Iván Moreira en el Caso Penta

El exministro del Interior, Andrés Chadwick, negó haber intervenido a favor de Iván Moreira en el denominado caso Penta. Esto, luego de que se revelarán nuevas conversaciones con el abogado Luis Hermosilla, actualmente imputado por delitos tributarios, lavado de activos y soborno.

El medio The Clinic dio a conocer parte de los chats que revelarían una supuesta coordinación entre Chadwick, el exfiscal Manuel Guerra y Hermosilla, que habría incluido el acuerdo al que llegó el Ministerio Público con el senador Iván Moreira (UDI) en el marco del caso Penta.

A raíz de aquello, el ex secretario de Estado compartió una declaración pública donde descarta haber sostenido dichas conversaciones. “El medio digital The Clinic, usando como antecedente un supuesto intercambio de mensajes en la plataforma WhatsApp del cual no soy parte, me atribuye el haber intervenido en el cierre de investigaciones relacionadas con el ‘financiamiento ilegal de la política’, entre las cuales estaría la del senador Iván Moreira”, parte diciendo en el documento.

“Debo señalar que esto es absolutamente falso. Jamás intervine en modo alguno en esas investigaciones, ni ante el entonces fiscal Manuel Guerra como tampoco en sus cierres, todos los cuales se realizaron en ejercicio de las facultades del Ministerio Público, siguiendo los procedimientos legales y se formalizaron ante los Tribunales de Garantía respectivos, en audiencias públicas, de las cuales todo el país tuvo conocimiento en su momento”, añadió Chadwick, quien también ha sido cuestionado por su rol en la Universidad San Sebastián.

Asimismo, Chadwick señaló que estas afirmaciones “no se podrían sostener responsablemente al tenor de los propios mensajes reproducidos, los cuales corresponden a una más de las múltiples filtraciones de las investigaciones y que son, por lo mismo, de cuestionable veracidad”.

Finalmente, manifestó que realizó esta declaración “con la principal finalidad de no aparecer validando con mi silencio una versión que es falsa, antojadiza e injuriosa”.