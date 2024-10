Manuel Canales a cinco años del estallido social: "¿Quién puede creer que este orden se sostiene 15 años más?"

Quedan pocos días para que se cumplan cinco años desde el estallido social que comenzó en nuestro país el 18 de octubre de 2019.

Desde entonces, ocurrieron una pandemia, una elección presidencial y dos intentos fallidos por cambiar la Constitución de 1980, hitos que eventualmente nos llevaron al actual momento: de acuerdo a la última encuesta CEP, 50% de las personas cree que el estallido social fue “malo” o “muy malo”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Manuel Canales, sociólogo y autor de “La pregunta de octubre. Fundación, apogeo y crisis del Chile neoliberal”, realizó un análisis de las principales razones que motivaron las manifestaciones sociales, hizo un recorrido por los distintos momentos que se han vivido desde entonces y además, reveló su pronóstico sobre lo que podría pasar en el futuro.

A juicio del también académico de la Universidad Chile, “octubre” -como él personalmente denomina al estallido social- fue “la expresión de una subjetividad popular, torcida por las condiciones que le impone el régimen neoliberal”.

Canales señaló, en otras palabras, que se trató de cuatro preguntas esenciales: “¿Puede este modelo darnos una salud digna alguna vez? ¿Podrá este modelo darnos una jubilación digna alguna vez? ¿Podrá este modelo darnos empleo con salarios no sacrificiales alguna vez? ¿Y podrán nuestros hijos, que han estudiado carreras en universidades, tener empleos profesionales alguna vez, con este modelo?”.

“Esas son las preguntas que llevaron a octubre. El gran dato, es cuando los jóvenes que se juntaron en la Alameda a cantar una canción en homenaje a Víctor Jara, de pronto, guitarras de cientos reunidos allí en la Biblioteca Nacional, se ponen a interpretar “El baile de los que sobran”. Y eran todos profesionales, que trabajaban como jornaleros. Hay un millón de profesionales ahora mismo que no trabajan en lo que estudiaron, esos son los que protestaron”, dijo.

Luego de aquello, recuerdó Canales, vino un segundo momento, la Convención Constituyente, una instancia, que a su parecer, actuó de buena fe, pero que cometió “un yerro fundamental, no por maldad ni por conspiración, sino simplemente porque octubre no tenía propuesta”.

Para el sociólogo, el problema estuvo en que primó la representación “de perspectivas, ideologías, identidades, como se dijo, planteamientos de movimientos sociales con toda la legitimidad del caso”, pero que no respondieron a lo que planteaba el mismo estallido.

“Eran avances extraordinarios, de hecho la humanidad las saludaba, pero no fueron las prioridades de octubre. Se estaba expresando otra voz. Esa constituyente yerra cuando no habla, siquiera por un rato, a esa voz que sonó en octubre, que decía: derechos económicos y sociales. Habló de todo menos de eso y nunca se entenderá por qué fue así. ¿Cómo tamaño olvido?”, cuestionó.

“Estamos en la post explosión”

Canales no se extendió demasiado sobre el segundo proceso constituyente. Respecto a ese hito, solo señaló que fue la reacción autoritaria a lo que hizo la Convención y que finalmente, también se terminó cayendo de manera estrepitosa.

“Después de octubre el que se levanta a hablar en público cae, no hay nadie parado”, comentó.

Lo que sí pareciera ser más interesante para él, son los discursos generados desde el progresismo y la derecha en torno al estallido. Sobre este último, afirma que “instala la narrativa del lumpen y de la conspiración, del demonio y lo hacen empalmar con esta paranoia que está desatada Chile desde entonces. Esta idea de que Chile es el país más peligroso del mundo. Una soberana ridiculez”, opinó.

De todas maneras, el académico de la Universidad de Chile consideró que el mayor problema es que “nadie respondió nunca nada”. “No respondió ni la opción progresista, ni la conservadora, ni el Gobierno y nada parece entender que la cuestión fundamental es qué hacemos con ese millón de personas que son profesionales y no van a tener empleo nunca, porque el modelo está pensado y hecho para otra cosa”.

Según Canales, lo que queda ahora es “una conciencia popular abatida, sin ninguna esperanza de cambio, impotente. Estamos en la post explosión, no hay energía que venga a descargarse mañana, pero, ¿quién puede creer que este orden se sostiene así 15 años más?”

Respecto a la posibilidad de que vuelva a ocurrir un estallido social, Canales indicó que no lo ve en el futuro inmediato, “por esa desenergización que todo esto implica, somos sujetos y los sujetos gastamos energía subjetiva en las cosas”. Sin embargo, insistió en la idea de que las condiciones estructurales en que viven los chilenos les incomodan.

A juicio del sociólogo, la solución es adoptar un nuevo modelo, que reemplace al neoliberal, pero en el intertanto, sugiere reconocer el malestar que se expresó en las calles durante el estallido.

“Las personas tienen que seguir viviendo y van a seguir en la lista de espera y van a seguir en la jubilación y van a seguir estudiando y teniendo títulos y eso es vida que se va viviendo y contándose. ¿Cómo eso no va a tener efecto? Claro, no son inmediatos ni dan lugar a ningún actor ni a ningún héroe. No es la primera línea, no, estoy hablando de un sentimiento muy profundo, que siente cualquier persona popular que ha hecho todo y le pagan como le pagan. Eso es lo que legitimó y dio la energía extraordinaria a octubre. Todo lo demás no suman 100 mil, esto movió cuatro millones un día”, apuntó.