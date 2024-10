Nuevamente Enel: Ministro Montes acusó a empresa eléctrica por demora en entrega de viviendas en Cerrillos

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, denunció que el conjunto habitacional Mirador Laguna, ubicado en Cerrillos lleva tres meses listo, pero no se ha entregado debido a que Enel todavía no realiza las conexiones eléctricas respectivas.

Fue durante la ceremonia de entrega que el secretario de Estado indicó que su cartera se encuentra trabajando para llegar a la meta del Gobierno, esto es, entregar 260.000 viviendas sociales, que a la fecha lleva un 55% de avance.

“Nuestros cálculos indican que se va a llegar, siempre en la construcción pueden aparecer distintos temas, un vestigio arqueológico, distintas cosas, pero estamos empeñados en sacarlo recorriendo el país, viendo proyecto a proyecto”, dijo.

“En el conjunto donde estamos, está atrasado tres meses y las personas no pueden llegar a vivir porque Enel no viene a hacer las conexiones al empalme eléctrico y como no puede, se pierden tres meses”, manifestó el ministro.

Respecto a la justificación que ha dado la compañía para no realizar aún las instalaciones, el ministro respondió que “la empresa dice no tener la gente suficiente para hacerlo en los tiempos”.

Montes apeló a que el Estado quiere cumplir las metas, “entonces siempre le decimos a Enel que, al menos de aquí a fines del próximo año, que hagan un gran esfuerzo”.

“Hay una ley que les va a poner mayores sanciones cuando no se responden los tiempos, pero que actúen con la mayor celeridad posible y que tengan más equipo para hacer esto. Esto no es gratuito, se paga”, recalcó la autoridad.

“Son cuestiones que no corresponden porque las empresas privadas dicen ser muy eficientes y aquí no es que no ganen, es caro lo que cobran por esto de las instalaciones. Pero bueno, es un problema de responsabilidad de todos”, finalizó Montes.