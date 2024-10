Parque Cultural de Valparaíso celebra Día de la Música Chilena con presentación de Jorge Baradit como vocalista de banda punk

“Moon Over Marin”, el cover grabado por músicos emblemáticos de la región de Valparaíso pertenecientes a la generación de los noventa; pioneros en diversos estilos y que se reunieron, en Parque Cultural de Valparaíso-Ex Cárcel, para rendir un homenaje a una de las bandas más influyentes del género punk: Dead Kennedys.

Esta producción incluye una pieza audiovisual con la voz del reconocido historiador chileno Jorge Baradit, quien fuera vocalista de la banda viña marina de punk rock “Trato Bestial” en los 90, sumando en el bajo a Pablo Ovalle, destacado fotógrafo y miembro fundador de Los Kiltros; al baterista Juan Gronemeyer, reconocido por su trabajo en Chico Trujillo y La Floripondio; y, el experimentado guitarrista Carlos “Culebra” Rojas, figura emblemática de Sonora de Llegar.

Lo anterior, en el marco de la celebración del Día Nacional de la Música Chilena; ocasión en que desde Parque Cultural de Valparaíso, a través de la presidenta del directorio, Gianina Figueroa, se señaló que “Valparaíso es ciudad creativa de la música nombrada por la Unesco, tenemos historia y patrimonio al respecto; de hecho, fue en este lugar donde en 1998 los Jaivas realizaron un histórico concierto ante la población penal antes de que se cerrara la Cárcel. Hoy, transformados en Parque Cultural y Sitio de la Memoria seguimos aportando a la música, con masivos conciertos y ahora con tributos y homenajes que se realizan con nuestros emblemáticos músicos”.

La grabación se realiza mientras Parque Cultural se apronta a inaugurar su estudio de grabación propio, cuyo principal objetivo será apoyar a músicos y bandas locales.

Cabe señalar que el cover revive el espíritu contestatario y crítico de una época marcada por la transición a la democracia. La iniciativa se enmarca, además, en el lanzamiento de un documental que narra la historia de Los Kiltros, banda emblemática de la escena punk de Villa Alemana. Tanto el cover como el documental estarán disponibles en las redes de PCdV.

La elección de ‘Moon Over Marin’ y la introducción de ‘Holiday in Cambodia’ con un relato de Jorge Baradit sobre la colonización, no es casual. Ambas canciones exploran temas universales como la injusticia social, la explotación y la búsqueda de un futuro mejor, conectando el pasado con el presente.

El video cuenta con la participación del sonidista de Bloque Depresivo y Floripondio, Rodrigo “pájaro” Mardones y fue realizado por TotoFilms; homenaje a una generación de músicos que permanece viva, ahora sumando a nuevas generaciones.