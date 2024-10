Chats Hermosilla-Guerra: oficialismo exige a Matthei aclarar sus vínculos con el exfiscal

Un amplio debate político ha generado la revelación en el medio The Clinic de una serie de chats de Whatsapp entre el abogado Luis Hermosilla y el exfiscal Manuel Guerra.

Las conversaciones darían cuenta de una coordinación entre ambos y el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, para evitar que personeros de Chile Vamos enfrentarán la justicia por su implicación en el caso Penta. Además, los chats revelarían el traspaso de información confidencial, por parte de Guerra, sobre el caso del alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba y de causas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Esto, mientras Hermosilla era asesor en el Ministerio del Interior durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera.

En respuesta, Chile Vamos enfocó su atención en respaldar a la alcaldesa de Providencia y principal carta presidencial del sector, Evelyn Matthei, luego de que tanto Guerra como Hermosilla utilizaran cuestionables epítetos en su contra, mientras se jactaban de su cercanía y confianza con ella. El oficialismo, en tanto, llamó a no desviar la atención del fondo del caso Audios.

En ese sentido, el diputado y presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch, condenó los dichos en contra de Matthei clasificándolos de “groseros y grotescos”, al mismo tiempo que instó a ir “más allá de las palabras utilizadas”.

“Queda demostrado cómo están operando, cómo operaba el señor Hermosilla, cómo el fiscal Guerra que era un verdadero mocito de estos sectores de la derecha y cómo Andrés Chadwick está detrás haciendo todas las operaciones para lograr la impunidad de quienes estaban involucrados en situaciones de corrupción en su sector. Eso me parece que es lo más grave”, dijo Hirsch.

Por su parte, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, fue más allá y pidió a la alcaldesa Matthei adoptar una postura más clara sobre los posibles casos de corrupción en su sector.

“Evelyn Matthei, si bien ha dicho caiga quien caiga, me parece que no ha tenido una actitud consistente con quienes son militantes de su partido y no ha sido clara en enfrentar los temas que aparecen aquí, de involucramiento de terceros en decisiones tan delicadas como las investigaciones. Lo que conocemos hoy día del juicio del caso Penta es bastante grave, de hecho se han querellado los abogados antiguos de esas causas y eventualmente, si hay condenas por cohecho, incluso podrían tener que revisarse esos fallos”, observó.

“Estamos en una situación muy compleja, de bastante gravedad y la candidata presidencial no se pronuncia con la claridad que ella debiera tener”, estimó Vodanovic.

En esa misma línea, el diputado del Frente Amplio y ex presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, solicitó que la alcaldesa Matthei esclarezca cómo es que el exfiscal Guerra terminó trabajando en la municipalidad de Providencia.

“Yo creo que es importante que en función de la transparencia de todas las instituciones y sobre todo de los municipios, también sean los alcaldes y las alcaldesas que han contratado al exfiscal Guerra, den una explicación plausible de cara a sus electores. Aquí está en juego el gasto público de todos los contribuyentes, por ejemplo, en Providencia, donde el exfiscal Guerra estuvo contratado por más de dos millones de pesos para hacer una asesoría en materia de probidad”, indicó.

“Yo creo que aquí las palabras de la alcaldesa Evelyn Matthei fueron muy claras en el Concejo Municipal, cuando ella señaló que tenía una estrecha vinculación de su trabajo como alcaldesa con el exfiscal Guerra y creo que para aportar todos los antecedentes y destapar este problema caiga quien caiga, debe dar una explicación plausible de los contratos de la alcaldía de Providencia con el exfiscal Guerra”, insistió.

Ministra Vallejo: Son los implicados “los que tienen que responder”

Desde el Gobierno, la ministra vocera, Camila Vallejo, recalcó, a raíz de la revelación de los chats entre Guerra y Hermosilla, que deberá ser el Poder Judicial el que determine los delitos que se cometieron. A su juicio, “son casos muy graves y es la justicia la que tiene que terminar de zanjar toda esta red y las implicancias penales de aquello”.

Vallejo enfatizó en que son los implicados en este caso “los que tienen que responder y dar las explicaciones a las ciudadanías correspondientes”. Por otro lado, la vocera aprovechó de mencionar las distintas acciones que se han tomado desde el Ejecutivo para enfrentar el caso Audios.

“El Gobierno ha tomado cartas en el asunto y como lo ha dicho el ministro Cordero, estamos prontos a poder ingresar ante el Congreso Nacional la reforma al sistema de nombramientos comprometida por el Ejecutivo, para que abordemos parte del fondo del asunto. Además, está todo lo que tenemos contemplado en la agenda de probidad. Ahí está radicado el proyecto de ley de lobby que aumenta las sanciones y las penas, pero también lo que respecta al delito de conflictos de interés o tráfico de influencia o los delitos asociados a aquello”.

En ese contexto, la ministra vocera pidió “que en el Parlamento todos los partidos y bancadas puedan contribuir al avance de esta agenda legislativa, para poder fortalecer nuestras instituciones y la capacidad de hacer una cortina total y un párele a los intentos de corrupción”.