Diamela Eltit, escritora: "Una emancipación chilena poderosa y poco abordada es que las mujeres de clase media ya no se casan"

Por estos días, la escritora chilena y Premio Nacional de Literatura 2018, Diamela Eltit, se encuentra en pleno lanzamiento de su más reciente libro. Se trata de “Laberintos: escritos sobre literatura, feminismo y política“, una compilación de textos reflexivos que se explayan sobre diversas aristas de nuestra sociedad contemporánea, tan cruzada por las nuevas tecnologías de la información y la presencia transversal del internet.

“Estamos viviendo simultáneamente varios escenarios. Por una parte, el extremo desarrollo tecnológico que está empezando; esa nueva intensidad tecnológica que genera un espacio ‘otro’ que tiene que ver con la digitalización del mundo“, expresó sobre esto último en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile. ” Y en esa digitalización del mundo, efectivamente está el capitalismo en línea“.

“No es inocente. Ya sabemos quiénes son los dueños del mundo digital. Ese es un escenario que también está gobernado y manejado por el neoliberalismo, donde se construyen, por ejemplo, ‘yoes’ y una permanente vigilancia a través de las redes. Un poco foucaultiano”, explicó la autora.

Realidad que, por supuesto, también permea a la literatura y la cultura en general. “Hay sujetos que participan y otros que vigilan. Es un disciplinamiento automático en relación, por ejemplo, a las redes sociales y otros espacios que están apareciendo como la inteligencia artificial, donde desde luego hay que repensar cine, literatura, entre otros. Porque efectivamente, a partir de ese insumo, tú puedes escribir libros o películas solo formateándolo. Ahí hay una pregunta por la literatura evidentemente”.

“Y también por la creación literaria”, sumó Eltit. “Porque, efectivamente, si tú pones determinadas peticiones, se produce de manera casi instantánea una novela. Se producen películas porque efectivamente es una búsqueda de todo. Incluso profesores de Harvard están pensando en el pago de un derecho universal porque eso es voraz, saca todo lo que hay”.

Un quiebre generacional

Sin embargo, hay otra brecha que Eltit reconoce en el estado actual de la relación entre chilenas y chilenos con la literatura, y que tiene que ver con los cambios curriculares en los planes lectores de los colegios.

“La tradición literaria está bastante rota ahora porque cuando sacaron Literatura en la educación secundaria y pusieron Comunicación y Lenguaje rompieron los ciclos. Además se puso ahí, en ese espacio, una cuestión comercial, que es la gente que hace libros para adolescentes, en circunstancias en que eso es bastante negativo porque el adolescente puede leer de todo“, partió analizando la autora de “Jamás el fuego nunca“.

Sobre lo mismo, complementó que “esos libros para adolescentes, de una u otra manera, son pedagógicos para construir adolescencias según el sistema, cada uno de los sistemas. Eso es muy complicado porque no quiero decir que los estudiantes secundarios se transformaran en literatos, no; va más allá. Les gustara o no leer, tenían, aunque fuera a nivel inconsciente, una línea, una historia”.

“Tenemos que recordar que el tema memoria está muy afectado en Chile, y también lo está la memoria literaria. Estamos viviendo un presentismo que pone en la parte de atrás del mundo chileno las literaturas. Ahora se cumplen 100 años del nacimiento de José Donoso y por primera vez vemos una reaparición. O Carlos Droguett, que puso el tema de la diferencia con el libro ‘Patas de perro‘, donde pensar qué pasa con un niño diferente, cómo lo recibe el aparato social. Eso, escrito hace muchos años y vigente, hoy”, ejemplificó con el caso de estos dos emblemáticos autores.

Por eso, lo define como una pérdida, “porque el riesgo que tenemos es el presentismo y que las literaturas se vayan discontinuando de inmediato. Ahora, por supuesto que la gente de las áreas culturales muy afines sigue leyendo, pero a lo más tenemos un diario con una partecita para literatura. Ningún otro tiene nada. Ahí es donde yo he estado dándole vueltas al tema literatura y memoria, porque la literatura tiene memoria. Y las literaturas fundacionales tienen cosas que puedes leer hoy”.

Emancipaciones femeninas

La perspectiva de género es un elemento que atraviesa la obra de Diamela Eltit. Por lo tanto -y tal como lo indica su nombre-, su más reciente libro no podía quedar ajeno a la situación actual de las mujeres en Chile.

“En general, las obras literarias del pasado que son hoy más actuales miraron en unos lugares más opacos. Por ejemplo, Marta Brunet nunca planteó una nueva mujer. Lo que planteó eran las condiciones asimétricas, totalmente negativas, en que vivían las mujeres. Sin hacerse heroína de eso, sino que, al plantearlo, puso de relieve cómo funcionaba el aparato social”, expresó sobre el legado de la escritora.

“Ella trabajó a las mujeres y también al cuerpo que se va a discontinuando con la edad de acuerdo al programa social. Si tú lees sus cuentos, ves con claridad meridiana que ella vio que no basta que tú tengas un sueldo para que tengas el poder en una relación. Porque, es más, la gente, las mujeres, nacemos género. Es algo que está escrito. Y no es tarea menor deconstruir ese género. Llevamos miles de años de opresión en relación a una desigualdad, a una no-democratización de los cuerpos”, sumó sobre los condicionamientos que trae consigo esta realidad.

Así, la autora es clara al explicar que “hay que entender que no es algo que se solucionará mañana, sino que es una tarea larga deconstructiva para construir después. Pero hay que deconstruir primero. Conocer lo que hay y deconstruirlo. Hacer lo que hizo Brunet. Tenemos que ver ahora qué pasa en esas relaciones, a pesar de que hay mujeres profesionales y que son muchas más mujeres en la universidad que hombres. Cuánto poder tienen esas mujeres”.

Y aunque no ve muchos cambios en el ámbito laboral, sí destaca un avance sucedido en el espacio más íntimo: “Donde yo veo una emancipación chilena poderosa, interesante y poco abordada es que las mujeres de clase media ya no se casan. Eso era impensable o era muy cuestionable para nosotros hace 50 años atrás”.

“Si tú no estabas casada y vivías con alguien eras menos, sobre todo en las clases medias, que seguían los mandatos de la alta burguesía. Las clases populares han sido siempre más liberales en eso, pero estoy pensando en la clase media”, expresó Eltit. “Hoy, el 71% de los niños nacen fuera del matrimonio y el 40% de las mujeres son jefas de hogar. Yo no digo que eso garantice algo, sino que se emancipó una obligación. Y esas cifras quieren decir que la institución matrimonial se desplomó”.

“Y no es broma que se desplome una de las instituciones más importantes a nivel cultural. Y no solamente cultural, sino como política de Estado, religiosa. Eso se desplomó y hay que pensarlo más, analizar qué significa se desplome. Y qué significa para estos niños, donde ya no podemos pensar que existe un guacho porque el 71% nacen fuera de matrimonio. También el niño ilegítimo se desploma; todas esas categorías que fueron muy resonantes en el imaginario, sobre todo en las mujeres, para construir familia”, agregó la autora.

“Creo que ahí tenemos que apuntar más fuertemente, para pensar que quien más se emancipa en esto es la mujer, no el hombre. La mujer, al no casarse, por la relación de poder. No quiere decir que no siga cautiva, porque está construida en un género que la castiga. Pero ahí se produjo algo que no se ha pensado con el suficiente énfasis. Sin embargo, me parece que aquí la mujer tiene una oportunidad de repensarse“, concluyó.