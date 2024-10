Margarita Araya, presidenta Confedeprus: "En salud estamos administrando pobreza"

El pasado viernes gremios de la salud emplazaron al Gobierno para que se haga cargo de la falta de recursos financieros en los hospitales a lo largo de todo el país, con el objetivo de que los centros médicos puedan seguir funcionando hasta fin de año.

Así, durante las ultimas semanas son varios los recintos de la red hospitalaria que han expuesto las dificultades económicas que enfrentan, siendo el caso más emblemático el del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, donde los trabajadores y trabajadoras están movilizados por falta de recursos e insumos.

Al respecto, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, la presidenta de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (Confedeprus), Margarita Paz Araya, afirmó que la situación del establecimiento de salud de la V Región no es distinta a la realidad de muchos hospitales de Chile, sin embargo, es un caso crítico.

“En la cuenta corriente del Hospital Van Buren hay $1.600 (pesos), un centro de salud que necesita más de $400 millones para funcionar mensualmente. La verdad es que es una situación critica, que no es puntual, que es algo que se debía haber previsto y que es una responsabilidad también de los gestores de esta red. Aquí hay una responsabilidad que es de la ministra de Salud -Ximena Aguilera-, del subsecretario de Redes Asistenciales -Osvaldo Salgado-, y del director de servicios, porque ante esto se debió tomar medidas anticipadas”, subrayó.

Acerca de cómo se llegó a esta situación critica, la presidenta de la Confedeprus sostuvo que “todos los hospitales tienen un presupuesto que es de acuerdo a lo gastado el año anterior y que es insuficiente. Si ustedes ven en la línea de tiempo de este año, los hospitales han sido demandados para resolver listas de espera con mayor celeridad, para hacer compras de servicios y no han llegado remesas distintas, ni recursos adicionales”.

“Hay que ser muy claros, la ministra de Salud son sus declaraciones señala que se van a inyectar recursos nuevos, que ella se junta con Dipres -Dirección de Presupuestos- y le pone un poquito más de plata a los hospitales, y eso no es así. Lo que usan es un mecanismo de reasignación, por lo tanto, los hospitales lo que hacen todo el tiempo para atender a los pacientes es vestir a un santo desvistiendo a otro, porque administramos pobreza. Entonces, aquí hay un tema de gestión, la autoridad es responsable de anticipar ciertas situaciones porque esto no es nuevo, no es una situación puntual, se viene arrastrando una deuda hace mucho tiempo, pero además no tenemos los recursos. En salud estamos administrando pobreza y esa es una realidad, eso es algo que la población tiene que entender”, enfatizó.

En ese sentido, la dirigenta gremial hizo hincapié en que “llegamos a esta situación y no es algo puntual, porque si tu miras el Hospital Sotero del Río, Padre Hurtado, de otras comunas y de otras redes, estamos también siempre con un presupuesto al límite o sin recursos, como el Sotero del Río que sólo tiene presupuesto hasta noviembre, no tiene más”.

Por tanto, para la líder de la Confedeprus una solución es aumentar el presupuesto: “Nosotros creemos que por lo menos el presupuesto tiene que estar incrementado hoy en el reconocimiento de las deudas hospitalarias de todos los establecimientos de la red, sólo en el Van Buren tenemos una deuda que se arrastra de 10 mil millones de pesos y que ya es 20 mil millones de pesos, porque se requieren 10 mil más para poder terminar el año. La cifra exacta tenemos que pedírselas a la Dipres, que asuma la responsabilidad y las transparente, sobre todo en este tiempo que es importante la transparencia sobre los recursos del Estado”.

Revisa la entrevista completa aquí: